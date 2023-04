Cloud, conto alla rovescia per la nuova “Region” di Microsoft

Sono 17 le nuove realtà che entrano a far parte dell’iniziativa “Ambizione Italia Cloud Region Partner Alliance”, il progetto lanciato a marzo 2022 che raccoglie i partner di Microsoft impegnati nello sviluppo digitale dell’Italia e in prima linea per l’apertura della nuova Cloud Region che Redmond sta creando nella Penisola.

I nuovi partner dell’alleanza

“In vista della prossima inaugurazione della Region strategica a livello locale, Microsoft e il suo ecosistema di partner confermano il ruolo delle tecnologie Cloud e digitali come abilitatrici di sviluppo, capaci di accelerare i processi d’innovazione e di creare nuove competenze per le aziende italiane impegnate in percorsi di digitalizzazione, sempre più decisivi anche grazie agli investimenti previsti dal Pnrr”, si legge in una nota del gruppo, dove si citano uno per uno i player che hanno preso parte al progetto: 4wardPro, Agic Group, Computer Gross, CoreView, Deda Next, Dylog Italia, Esprinet, Expert.AI, Insight, Ntt Data, Porini, Proge Software, SoftJam, SoftwareOne, Studio Informatica, Td Synnex e ToolsGroup.

L’iniziativa, nata come detto poco circa un anno fa, punta a mettere a fattore comune le strategie, gli strumenti e le competenze delle tech company per avviare processi di trasformazione digitale in maniera capillare su tutto il territorio italiano.

Motore dell’offerta dei partner Microsoft sono servizi cloud locali a bassa latenza, per consentire un accesso rapido e sicuro ai dati e abilitare scenari di condivisione in linea con le esigenze di qualsiasi industry. Insieme ai partner fondatori, le nuove realtà che si aggiungono al progetto saranno le prime a sfruttare i vantaggi del Cloud Microsoft, offrendo ai propri clienti soluzioni certificate e affidabili per supportarli nella creazione di scenari d’innovazione, facilitando l’accesso ai servizi cloud locali con massime garanzie di data sovereignty, cybersecurity e compliance.

Gli obiettivi dell’iniziativa

Con l’ingresso dei nuovi partner, “Ambizione Italia Cloud Region Partner Alliance” conta ora oltre 31 realtà sul territorio, che faranno leva sull’apertura a Milano della Cloud Region per consentire alle aziende, alle pmi e alle pubbliche amministrazioni di accedere su base locale ai propri dati e ai servizi Cloud per pianificare e implementare progetti di innovazione per la crescita del sistema Paese.

Inoltre, i partner dell’alleanza e Microsoft si impegneranno nello sviluppo di una strategia comune di formazione, che farà leva su training e risorse dedicate per lo sviluppo delle adeguate competenze digitali, per formare professionisti Ict e promuovere la diffusione di una cultura digitale funzionale alla crescita del Paese.

“Il nostro obiettivo è aiutare le organizzazioni italiane a cogliere i vantaggi del digitale per crescere”, commenta Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato di Microsoft Italia. “Lavoriamo per mettere a disposizione le piattaforme tecnologiche e i servizi cloud sicuri per sostenere la loro innovazione, compresa la nostra prossima prima Cloud Region in Italia. In questa missione, siamo affiancati da una rete capillare di partner sul territorio che seguono da vicino le imprese pubbliche e private. Siamo orgogliosi di estendere la nostra iniziativa Ambizione Italia Cloud Region Partner Alliance a 17 nuovi partner che si uniscono ai 14 partner fondatori: insieme mettiamo a disposizione tecnologie, risorse e competenze volte ad affiancare le imprese e la Pubblica Amministrazione ad accelerare il percorso di trasformazione digitale, creando innovazione nel Paese”.

