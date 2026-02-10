La spesa globale per l’infrastruttura cloud sovrana as-a-service (IaaS) raggiungerà gli 80 miliardi di dollari nel 2026, con un aumento del 35,6% rispetto al 2025, secondo le ultime stime di Gartner.
Cloud sovrano, spesa IaaS 2026 a +35,6%: l’Europa traina
Gli investimenti globali per l’infrastruttura cloud sovrana come servizio (IaaS) raggiungeranno gli 80 miliardi di dollari nel 2026, prevede Gartner. Il nostro continente supererà il Nord America per volumi di spesa nel 2027. Cruciali le questioni geopolitiche: i fornitori locali avanzano e sfidano gli hyperscaler
