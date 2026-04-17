Cloud sovrano: l’Ue assegna un appalto da 180 milioni a 4 provider europei

Il cloud sovrano entra in una nuova fase della strategia europea. Con un appalto da 180 milioni di euro in sei anni, la Commissione Ue consente a istituzioni, organi e agenzie dell’Unione di acquistare servizi cloud conformi a criteri avanzati di sovranità. La decisione segna un passaggio politico e industriale rilevante. Bruxelles non si limita a definire regole, ma diventa utente diretto di infrastrutture che rispettano standard stringenti su controllo, sicurezza e dipendenza tecnologica.

La gara, aggiudicata in parallelo a quattro fornitori europei, rappresenta un tassello chiave nella costruzione dell’autonomia digitale dell’Unione. Allo stesso tempo, fissa un benchmark operativo destinato a orientare il mercato e le future politiche pubbliche sul tema.

I vincitori e il modello di diversificazione

I soggetti selezionati sono Post Telecom, con i partner CleverCloud e Ovhcloud, Stackit, Scaleway e Proximus, che collabora con S3ns, joint venture tra Thales e Google Cloud, insieme a Clarence e Mistral. La Commissione ha scelto di assegnare quattro contratti distinti, evitando la concentrazione su un unico operatore.

La logica è chiara. La diversificazione riduce i rischi sistemici, aumenta la resilienza operativa e limita il lock-in tecnologico. In questo modo, il cloud sovrano non diventa una nuova dipendenza, ma un ecosistema plurale, coerente con i principi del mercato unico.

La presenza di partnership che includono tecnologie non europee, ma incardinate in strutture giuridiche e operative sotto controllo Ue, segnala un approccio pragmatico. La sovranità, in questo schema, non coincide con l’autarchia, bensì con la capacità di governare tecnologie critiche secondo regole europee.

Il Cloud Sovereignty Framework come riferimento

La selezione si è basata sull’allineamento dei fornitori al Cloud Sovereignty Framework della Commissione. Il quadro misura la sovranità lungo otto obiettivi, che coprono dimensioni strategiche, legali, operative e ambientali. Rientrano nella valutazione anche la trasparenza della supply chain, l’apertura tecnologica, la sicurezza e la piena conformità alle leggi Ue.

Per risultare eleggibili, i provider hanno dovuto dimostrare livelli di garanzia elevati. In particolare, la Commissione ha richiesto che soggetti extra Ue abbiano un controllo limitato sulle tecnologie utilizzate o sui servizi erogati. È un punto centrale, perché traduce in requisiti concreti un concetto spesso evocato in modo astratto.

Secondo la Commissione, “questa gara d’appalto sostiene gli sforzi più ampi volti a rafforzare la sovranità, consolidando il controllo strategico sulle tecnologie e le infrastrutture chiave”. Il messaggio è diretto: il cloud non è più solo una scelta tecnica, ma una leva geopolitica.

Dalla teoria alla pratica della sovranità digitale

L’uso su larga scala di servizi europei è indicato come prerequisito per rafforzare la sovranità digitale dell’Unione. Per questo Bruxelles sceglie di “guidare con l’esempio”. Il bando sul cloud sovrano stabilisce infatti “un nuovo punto di riferimento per ciò che significa ‘sovrano’ nella pratica per i servizi cloud”.

La portata va oltre il perimetro delle istituzioni Ue. Il messaggio al mercato è chiaro: chi vuole lavorare con il settore pubblico europeo deve investire in governance, compliance e trasparenza. In questo senso, l’appalto agisce come strumento di politica industriale, orientando le scelte tecnologiche e organizzative degli operatori.

Il risultato conferma, secondo la Commissione, la maturità dei provider europei, in grado di soddisfare criteri particolarmente rigorosi. Allo stesso tempo, dimostra che tecnologie non europee possono rientrare nel perimetro della sovranità, se inserite in quadri di controllo stringenti e verificabili.

Impatti sul mercato e sulla pubblica amministrazione

L’iniziativa crea un precedente rilevante anche per le amministrazioni nazionali. Il Cloud Sovereignty Framework diventa un modello riutilizzabile, riducendo la frammentazione degli approcci e facilitando scelte coerenti tra i diversi livelli di governo.

Per i fornitori, l’appalto rappresenta un volano reputazionale e commerciale. L’abilitazione come provider di cloud sovrano per le istituzioni Ue rafforza la credibilità sul mercato e apre opportunità anche presso grandi imprese regolamentate, dai settori finanziari all’energia.

Sul piano competitivo, la decisione contribuisce a riequilibrare un mercato storicamente dominato dagli hyperscaler extra europei. Senza escluderli in modo formale, la Commissione introduce barriere qualitative che valorizzano controllo giuridico, localizzazione e governance.

I prossimi passi: verso una cornice normativa comune

La Commissione sta finalizzando una versione aggiornata del Cloud Sovereignty Framework, che includerà criteri specifici per effettuare valutazioni di sovranità. L’obiettivo è supportare le entità che intendono adottare lo stesso approccio, favorendo convergenza e interoperabilità.

Parallelamente, Bruxelles lavora all’adattamento dei criteri sviluppati per valutare e rafforzare la sovranità dei servizi digitali offerti internamente alle proprie direzioni e alle altre entità Ue. È un percorso che punta a rendere la sovranità un parametro strutturale, non episodico.

Il quadro si completa con la preparazione del Tech Sovereignty package. Il pacchetto includerà la Open Source strategy, il Chips Act 2, la Strategic Roadmap for Digitalisation and Ai in Energy e il Cloud and Ai Development Act, noto come Cada.

Il ruolo del Cada e l’armonizzazione del mercato

Il Cada avrà un ruolo centrale. La proposta mira a armonizzare il significato di sovranità per i servizi cloud e di Ai computing nell’intero mercato unico. In questo modo, si riducono le ambiguità e si creano condizioni più favorevoli allo sviluppo di offerte conformi.

Il regolamento dovrebbe migliorare le opportunità per il cloud sovrano, anche attraverso la leva degli appalti pubblici, e sostenere l’ingresso sul mercato di un set più diversificato di fornitori. L’obiettivo è stimolare concorrenza, innovazione e investimenti, senza rinunciare a sicurezza e controllo.

In prospettiva, l’appalto da 180 milioni non è solo una commessa. È un segnale politico che chiarisce la direzione di marcia dell’Unione. La sovranità digitale passa da dichiarazione di principio a criterio operativo, misurabile e replicabile. Il cloud sovrano diventa così uno dei pilastri su cui costruire la credibilità tecnologica europea nei prossimi anni.