La sovranità dei dati è diventata un terreno di dibattito che va al di là delle conversazioni di informatica.
L’Europa evidenzia i rischi di dipendere troppo dai cloud provider stranieri, e invita le aziende e le pubbliche amministrazioni a tenere i dati sensibili lontani da certe giurisdizioni. Intanto, le norme su archiviazione e trasferimento delle informazioni si fanno sempre più rigide.
l’intervento
Sovranità dei dati: come trovare l’equilibrio ideale tra sicurezza, agilità e innovazione
Le organizzazioni europee affrontano scelte decisive nella gestione delle informazioni digitali, dal modello chiuso dei dark site agli scenari ibridi con servizi in nuvola, con norme, prestazioni operative e dipendenza dai fornitori che influenzano direttamente il modello di governance
La sovranità dei dati è diventata un terreno di dibattito che va al di là delle conversazioni di informatica.
Con o Senza – Galaxy AI per il business