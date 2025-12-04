Sovranità dei dati: come trovare l’equilibrio ideale tra sicurezza, agilità e innovazione

La sovranità dei dati è diventata un terreno di dibattito che va al di là delle conversazioni di informatica.

L’Europa evidenzia i rischi di dipendere troppo dai cloud provider stranieri, e invita le aziende e le pubbliche amministrazioni a tenere i dati sensibili lontani da certe giurisdizioni. Intanto, le norme su archiviazione e trasferimento delle informazioni si fanno sempre più rigide.