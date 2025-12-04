Digital Economy Telco PA Digitale Industria 4.0 Lavoro e Carriere Europa Over the Top Cyber Security Videointerviste Protagonisti Agenda Video Le Guide di CorCom Green economy Intelligenza Artificiale Podcast

l’intervento

Sovranità dei dati: come trovare l’equilibrio ideale tra sicurezza, agilità e innovazione

Le organizzazioni europee affrontano scelte decisive nella gestione delle informazioni digitali, dal modello chiuso dei dark site agli scenari ibridi con servizi in nuvola, con norme, prestazioni operative e dipendenza dai fornitori che influenzano direttamente il modello di governance

Pubblicato il 4 dic 2025
Davide Marini

Country Manager Italy di NetApp

La sovranità dei dati è diventata un terreno di dibattito che va al di là delle conversazioni di informatica.
L’Europa evidenzia i rischi di dipendere troppo dai cloud provider stranieri, e invita le aziende e le pubbliche amministrazioni a tenere i dati sensibili lontani da certe giurisdizioni. Intanto, le norme su archiviazione e trasferimento delle informazioni si fanno sempre più rigide.

