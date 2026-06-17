La sovranità digitale entra sempre più nel cuore delle strategie di protezione dei dati. Non è più solo un tema regolatorio. Diventa una leva industriale, operativa e competitiva. La partnership tra Cubbit e Commvault si inserisce in questo passaggio. Le due aziende annunciano un’integrazione tecnologica supportata, già disponibile, pensata per le imprese italiane ed europee che operano in ambienti ibridi e multi-cloud.