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Sovranità digitale: Cubbit e Commvault alleate per backup e resilienza delle imprese italiane

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Al lancio una soluzione, già disponibile per ambienti ibridi e multi-cloud, che consentende la conservazione a lungo termine su infrastrutture europee, con controllo su localizzazione dei dati, operatività e chiavi crittografiche

Pubblicato il 17 giu 2026
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La sovranità digitale entra sempre più nel cuore delle strategie di protezione dei dati. Non è più solo un tema regolatorio. Diventa una leva industriale, operativa e competitiva. La partnership tra Cubbit e Commvault si inserisce in questo passaggio. Le due aziende annunciano un’integrazione tecnologica supportata, già disponibile, pensata per le imprese italiane ed europee che operano in ambienti ibridi e multi-cloud.

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Veronica Balocco

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