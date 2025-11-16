Digital Economy Telco PA Digitale Industria 4.0 Lavoro e Carriere Europa Over the Top Cyber Security Videointerviste Protagonisti Agenda Video Le Guide di CorCom Green economy Intelligenza Artificiale Podcast

LA GUIDA

Conto corrente per giovani, i migliori: recensioni, confronto e prezzi

Home Digital Economy
Indirizzo copiato

La selezione di un conto corrente dedicato ai giovani Under 30 richiede una valutazione che va oltre il mero richiamo del “canone azzerato”. La decisione deve essere basata sull’analisi della sostenibilità economica nel tempo e sulla qualità dell’operatività digitale

Pubblicato il 16 nov 2025
Conto corrente per giovani

Aprire il conto corrente under 30

  1. È imperativo non focalizzarsi unicamente sul canone azzerato immediato, ma verificare le condizioni di conversione del contratto (canone, commissioni e servizi) al raggiungimento del limite di età (solitamente 28-30 anni).
  2. Il conto deve garantire l’azzeramento dei costi su transazioni essenziali, ovvero i bonifici ordinari e, preferibilmente, l’esenzione da commissioni sui prelievi ATM anche presso istituti diversi (fuori circuito).
  3. La piattaforma deve offrire una App di Mobile Banking completa e intuitiva, che consenta la piena autonomia operativa (gestione carte, pagamenti, notifiche push) e l’integrazione di strumenti di Personal Financial Management (PFM) per il controllo del budget.

Il conto corrente per i giovani under 30 è un campo altamente competitivo, caratterizzato da offerte strutturate per garantire la massima operatività digitale unita al principio fondamentale del canone zero o drasticamente ridotto.

L’intento primario degli istituti di credito è attrarre e fidelizzare una clientela giovane e nativa digitale, proponendo servizi gestibili interamente tramite app e internet banking.

Indice degli argomenti

I migliori conti correnti per giovani under 30 anni a confronto

Mediolanum SelfyConto
4.8

Istituto Bancario: Banca Mediolanum

App Mobile / Internet Banking:

Costo di Accensione: GRATIS

Canone Mensile: GRATIS fino a 30 anni; poi 3,75€

Costo Prelievo ATM: GRATIS

Costo Bonifici: GRATIS

Limite di Deposito: NESSUNO

Servizi allo Sportello: GRATIS

APRI IL TUO CONTO

La valutazione delle migliori opzioni non può prescindere da tre criteri essenziali per questo target:

  1. Costo zero e limiti di età: la gratuità del canone e della carta di debito è lo standard. Da verificare l’età massima in cui si applicano tali agevolazioni (spesso 30 anni, ma in crescita anche 35) e le condizioni economiche che subentrano al superamento di tale soglia.
  2. Operatività gratuita: l’offerta più vantaggiosa include bonifici SEPA online gratuiti (anche istantanei) e, fattore determinante, la possibilità di prelievi gratuiti su un ampio circuito di ATM, se non universale.
  3. Digitalizzazione e servizi aggiuntivi: la completezza dell’App Mobile, l’integrazione con wallet digitali (Apple Pay, Google Pay) e l’eventuale remunerazione della liquidità o l’erogazione di cashback rappresentano elementi di forte differenziazione e attrattiva.

I prodotti più performanti nel confronto attuale includono spesso offerte di grandi gruppi bancari che mirano all’acquisizione digitale (es. Mediolanum SelfyConto, le soluzioni del Gruppo Crédit Agricole e ING) o piattaforme fintech che offrono servizi di conto/carta con rendimento sulla liquidità.

Selfyconto l’opzione completa e gratuita per under 30

Mediolanum SelfyConto
4.8

Istituto Bancario: Banca Mediolanum

App Mobile / Internet Banking:

Costo di Accensione: GRATIS

Canone Mensile: GRATIS fino a 30 anni; poi 3,75€

Costo Prelievo ATM: GRATIS

Costo Bonifici: GRATIS

Limite di Deposito: NESSUNO

Servizi allo Sportello: GRATIS

APRI IL TUO CONTO

SelfyConto di Banca Mediolanum si posiziona come una delle soluzioni più complete e performanti nel panorama dei conti correnti destinati specificamente al pubblico under 30.

La sua principale leva attrattiva è la politica del canone zero garantito fino al compimento del trentesimo anno di età, rendendolo di fatto un prodotto a costo base nullo per l’intera durata della giovinezza finanziaria dell’utente.

Oltre alla gratuità del canone, il conto offre una vasta gamma di servizi operativi essenziali inclusi nel pacchetto, fattori che ne giustificano la definizione di “completo”:

  • i prelievi di denaro contante sono inclusi senza commissioni presso tutti gli sportelli automatici (ATM) dell’Area Euro, un benefit significativo che elimina la preoccupazione per i costi di transazione fuori dal circuito della propria banca.
  • sono inclusi gratuitamente anche i bonifici ordinari e istantanei eseguiti online, un servizio sempre più richiesto e spesso a pagamento in altre offerte.
  • il conto prevede l’emissione di una carta di debito (o bancomat) gratuita e offre la possibilità di richiedere carte di credito e prepagate aggiuntive con condizioni agevolate.

Essendo un prodotto nativo digitale, SelfyConto è gestibile interamente tramite una piattaforma di Internet Banking e l’App Mobile dedicate, consentendo al cliente di eseguire transazioni, monitorare le spese e accedere a eventuali servizi di investimento direttamente dal proprio smartphone.

La trasparenza e la facilità d’uso dell’applicazione lo rendono particolarmente adatto per chi muove i primi passi nel mondo bancario autonomo.

Al superamento dei 30 anni, il conto prevede il passaggio a una tariffazione standard, sebbene siano previste condizioni agevolate (come l’azzeramento del canone) legate all’utilizzo di servizi accessori o all’accredito di stipendio.

L’offerta di SelfyConto si basa su due pilastri principali: il conto corrente e il deposito vincolato:

CategoriaCondizioneCosto primo annoCosto anni successiviNote
Canone ContoUnder 300€0€Gratuito fisso fino a 30 anni.
Canone ContoOver 300€45€/anno (3,75€/mese)Azzerabile con accredito stipendio/pensione o spendendo 500 €/mese (fino al 31/12/2027).
Carta di DebitoTutti0€10€/annoLa gratuità è temporanea, ma il costo successivo è standard/basso.
Prelievi ATMTutti (Area Euro)GratuitiGratuitiElimina le spese di prelievo comuni a molti altri conti.
Bonifici SEPATuttiGratuitiGratuitiInclude i bonifici istantanei
TradingServizio7€ per operazioneOfferta promozionale competitiva per chi fa trading, ma è necessario un deposito titoli.

SelfyConto: rendimento del 3% sui vincoli

Questo è l’aspetto più rilevante per chi vuole far fruttare la liquidità:

  • Tasso di interesse:3% annuo lordo.
    • Il tasso è lordo. In Italia, la tassazione sugli interessi dei depositi è del 26%. Il rendimento netto effettivo è quindi di circa 3% (1 – 0.26) = 2.22% annuo.
  • Durata: 6 mesi.
  • Condizione d’accesso: accredito dello stipendio sul conto (almeno 7 giorni prima della scadenza del vincolo).
  • Svincolo: flessibile. è possibile svincolare i fondi quando si vuole e si mantengono gli interessi maturati fino al giorno dello svincolo (a differenza di molte offerte dove si perde tutto in caso di rottura anticipata del vincolo).
  • Limiti: vincolo minimo 100€, massimo 500.000 €.

Condizioni per il costo zero del conto SelfyConto anche per gli over 30

  1. “Costo Zero” è condizionato: la gratuità del canone per gli over 30 non è fissa. Dopo il primo anno, il conto è gratuito solo se lo si usa come conto principale (accredito stipendio) o se si spende regolarmente (500€/mese). In assenza di queste condizioni, il costo è di 45 € l’anno.
  2. Promo Amazon: 60 € in buoni regalo Amazon non arrivano subito. 10 € all’apertura + richiesta carta; gli ulteriori 50 € arrivano solo dopo aver speso almeno 50 € entro il 31 gennaio 2026. È un incentivo mirato a far prendere familiarità con la carta di debito.
  3. L’offerta 3% è a tempo: sia l’apertura del conto che la richiesta del vincolo devono avvenire entro scadenze specifiche (30 novembre e 5 dicembre 2025) e il tasso è valido solo per il primo vincolo e il primo conto aperto in promozione.

In sintesi, SelfyConto si propone come un conto a zero spese (condizionato) che offre una remunerazione della liquidità eccezionalmente buona e flessibile per i nuovi clienti che lo scelgano come conto primario (domiciliazione stipendio).

Richiedi il tuo conto SelfyConto

Crédit Agricole il conto online con opzione cashback

Crédit Agricole
4.5

Istituto Bancario: Crédit Agricole

App Mobile / Internet Banking:

Costo di Accensione: GRATIS

Canone Mensile: 2€; GRATIS per under 35 o con accredito stipendio

Costo Prelievo ATM: GRATIS su ATM Gruppo; 2,10€ altri ATM

Costo Bonifici: GRATIS

Limite di Deposito: NESSUNO

APRI IL TUO CONTO

L’offerta di Crédit Agricole sul Conto Online è un sistema di cashback strutturato su diversi livelli di incentivo. Il premio massimo raggiungibile per il cliente è eccezionalmente elevato, fino a 600 € in buoni regalo Amazon.it, ma è condizionato dal completamento di più azioni.

Crédit Agricole Conto Online: come funziona

La base dell’offerta di Crédit Agricole sul Conto Online è un conto corrente digitale, con un forte supporto della rete fisica del gruppo (gestore dedicato in filiale e a distanza), che si distingue per la politica dei costi:

  • Canone conto online: gratuito per le richieste di apertura effettuate entro il 31 dicembre 2025.
  • Carta di debito Visa i nclusa, gratuita per 24 mesi.
  • I servizi bancari essenziali sono offerti a costo zero:
    • Bonifici SEPA online (anche istantanei).
    • Domiciliazioni bancarie (SDD).
    • App e Home Banking.

Conto Online di Crédit Agricole: 600 € tra incentivi, cashback e welcome bonus

L’elemento centrale e più complesso dell’offerta è il sistema di premi, che il cliente deve “costruire” passo dopo passo, potendo ottenere fino a 600 €.

Il Bonus di apertura e utilizzo iniziale

Questo è il premio più semplice e immediato da ottenere per il nuovo cliente:

Azione richiestaCodice PromoPremio in Buoni Amazon.it
Apertura Conto e richiesta carta di debito Visa“VISA”50 € (Welcome Bonus)
Effettuare almeno una transazione di qualunque importo (entro 30 giorni dall’apertura)

Bonus per domiciliazione e spesa

Questi bonus mirano a trasformare il nuovo cliente in un cliente fidelizzato, utilizzando il conto come primario:

Requisito di DomiciliazionePremio in Buoni Amazon.it
Accredito dello stipendio o della pensione (entro il 31/01/2026)50 €
Requisito di spesa con carta VisaPremio in buoni Amazon.it
Spesa Totale tra 500 € e 999,99 €25
Spesa Totale tra 1.000 € e 1.499,99 €50
Spesa Totale 1.500,00 100

Guadagno massimo cumulabile: il cliente più attivo che domicilia lo stipendio e spende almeno 1.500 € può cumulare 50 € (apertura) + 50 € (domiciliazione) + 100 € (spesa massima) = 200 € totali.

Bonus per passaparola: invita un amico

Il residuo del premio massimo, fino a 400 € è ottenibile attraverso il programma “Invita i tuoi amici”.

  • Premio per Invito: 50 € in buoni Amazon.it per ogni amico invitato che apre il conto, inserisce il codice e utilizza la carta.
  • È possibile ricevere un bonus per un massimo di 8 amici: 8 x 50 € = 400 €.

La somma dei 200 € massimi per il singolo cliente e i 400 € massimi per il passaparola compone il tetto massimo complessivo di 600 € in buoni Regalo Amazon.it.

L’offerta non si limita al conto, ma presenta al cliente una serie di prodotti con tassi promozionali:

  • Prestito personale Agos: offerta dedicata ai clienti (fino a 3.000 € con TAN 6,24% e TAEG 8,91%), facilitando la richiesta senza busta paga per chi ha lo stipendio accreditato.
  • Conto Deposito: promozione di rendimento (2,5% annuo lordo per 6 mesi) per incentivare il trasferimento di liquidità e l’utilizzo dei servizi di risparmio del gruppo.

L’ottenimento di qualsiasi premio è subordinato al rispetto rigoroso delle scadenze e delle condizioni (es. inserimento del codice promozionale corretto) e l’erogazione avviene entro 120 giorni dalla verifica dei requisiti.

Mediolanum SelfyConto
4.8

Istituto Bancario: Banca Mediolanum

App Mobile / Internet Banking:

Costo di Accensione: GRATIS

Canone Mensile: GRATIS fino a 30 anni; poi 3,75€

Costo Prelievo ATM: GRATIS

Costo Bonifici: GRATIS

Limite di Deposito: NESSUNO

Servizi allo Sportello: GRATIS

APRI IL TUO CONTO
” class=”blz_button”>Richiedi il tuo conto con Crédit Agricole

Hype: conto ideale per iniziare senza costi

HYPE
4.3

Istituto bancario: HYPE

App Mobile / Internet Banking:

Costo di Accensione: GRATIS

Canone Mensile: GRATIS

Costo Prelievo ATM: gratis fino a 250€/mese, poi 2€

Costo Bonifici: GRATIS

Limite di Deposito: Nessuno

APRI IL TUO CONTO

Hype propone tre distinti profili di conto: Hype, Hype Next e Hype Premium , per intercettare diverse esigenze di utenza, dall’utilizzo basico a zero canone fino a soluzioni complete con copertura assicurativa estesa e vantaggi per i viaggiatori internazionali.

Hype: struttura dei costi fissi

L’offerta è caratterizzata da un modello freemium con progressione dei servizi al crescere del canone.

ContoCanone mensile (annuale)Spesa di attivazione
Hype0,00 € (0,00 €)0,00 €
Hype Next2,90 € (34,80 €)0,00 €
Hype Premium9,90 € (118,80 €)0,00 €

Il conto Hype si posiziona come soluzione d’ingresso a costo zero per la gestione quotidiana e l’accredito dello stipendio, mantenendo gratuiti i bonifici ordinari e istantanei.

Hype Next introduce un costo fisso contenuto per accedere a servizi aggiuntivi come i prelievi gratuiti illimitati in Italia e coperture assicurative.

Il piano Hype Premium è destinato all’utenza che necessita della massima flessibilità operativa e copertura globale, riflettendosi nel canone più elevato.

Gestione della liquidità e operatività con i conti Hype

Le funzionalità di base, come l’accredito stipendio, l’invio di bonifici istantanei e i sistemi di risparmio (Box), sono condivise. Le differenze emergono principalmente in relazione a limiti, carte associate e costi sulle transazioni.

CaratteristicaHypeHype NextHype Premium
Tipo di cartaVirtuale Visa (Fisica opzionale a 9,90 €)Fisica MastercardFisica World Elite Mastercard
Prelievi ATM (Italia/Estero)Fino a 250 €/mese gratis, poi 2,00 €/op.GratuitoGratuito
Commissione Tasso di Cambio3%1,5%Gratuito
Ricarica con Carta/Wallet0,90 €GratuitoGratuito
Ricarica Contanti (Costo)2,50 €2,00 €1,60 €
Pagamenti PagoPA/CBILL1,15 €Gratuito (fino al 31/12/2025)Gratuito
AssistenzaStandardStandardPrioritaria (WhatsApp, telefono, chat)

Hype Premium si distingue per l’eliminazione dei costi sul tasso di cambio e per l’azzeramento delle commissioni su gran parte dei servizi di pagamento (PagoPA, CBILL, RAV), offrendo un significativo vantaggio per l’utenza con un elevato volume di transazioni e che viaggia frequentemente.

Coperture assicurative e servizi aggiuntivi dei conti Hype

La differenza più marcata tra i piani a canone è il pacchetto assicurativo incluso, fattore critico nell’analisi del valore complessivo dell’offerta.

Copertura assicurativaHypeHype NextHype Premium
Assistenza medica (Italia)Non InclusaInclusa*Inclusa
Acquisti e prelievi (furto ATM)Non InclusaInclusaInclusa
Riparazione elettrodomesticiNon InclusaInclusaInclusa
Viaggi (spese mediche, ritardi, bagagli)Non InclusaNon InclusaInclusa
Tutela legale cyber riskNon InclusaNon InclusaInclusa
Accesso lounge aeroportualiNon InclusaNon InclusaInclusa (World Elite)

Hype Next introduce un livello base di protezione su acquisti e assistenza domestica.

Hype Premium espande drasticamente questa copertura, includendo polizze viaggio complete e tutela specifica contro i rischi digitali (Cyber Risk), servizi tipicamente associati a carte di credito di fascia alta o contratti assicurativi separati.

Hype offerta business

Parallelamente all’offerta per i privati, è disponibile Hype Business a 2,90 € al mese, dedicato a ditte individuali e liberi professionisti possessori di Partita IVA, evidenziando la volontà dell’istituto di coprire anche il segmento micro-business.

Conto Hype: vantaggi per i giovani

Il piano base Hype a canone 0 € è allineato alle necessità di un giovane adulto che gestisce le finanze primarie in modo digitale e cerca l’azzeramento dei costi fissi.

Aspetto FinanziarioVantaggio per gli under 30
Costo fissoCanone Zero (0 €/mese). Elimina un costo fisso ricorrente, fondamentale per chi è all’inizio della carriera o ha entrate limitate.
Operatività digitaleBonifici istantanei gratuiti e carta virtuale. Permette la gestione real-time dei pagamenti e degli scambi di denaro senza commissioni, tipici dell’uso tra coetanei.
Gestione liquiditàRicarica illimitata (via Bonifico/IBAN) e cashback (fino al 10%). Offre la massima libertà nell’accreditare stipendi, borse di studio o entrate e genera un ritorno economico sugli acquisti online.
Controllo speseFunzionalità di box di risparmio (fino a 2) e analisi spese (radar). Strumenti utili per impostare obiettivi finanziari a breve termine (viaggi, acquisti importanti) e monitorare il budget tramite l’app.

Hype Premium: l’opzione per il viaggiatore a 9,90 €/mese

Se l’utente under 30 ha una propensione ai viaggi internazionali o un elevato volume di transazioni in divisa estera, il piano Hype Premium offre un upgrade mirato che giustifica il canone mensile più elevato.

Aspetto finanziarioVantaggio Premium
Spese all’esteroTasso di cambio gratuito e prelievi zero commissioni nel mondo. Vantaggio economico diretto per chi viaggia o vive all’estero, annullando il markup del 3% applicato sul piano base.
Servizi esclusiviCarta World Elite Mastercard con accesso a lounge aeroportuali. Un beneficio per migliorare l’esperienza di viaggio e una premium feature tipicamente non accessibile in questa fascia d’età.
Copertura GlobaleAssicurazioni viaggi (mediche all’estero, bagaglio smarrito) e tutela cber risk. Protezioni complete che offrono sicurezza finanziaria e legale in un contesto di maggiore esposizione digitale.
Richiedi il tuo conto Hype

ING e trade republic i conti che remunerano la liquidità

Conto Corrente Arancio Light ING
4.5

Istituto Bancario: ING Bank N.V.

App Mobile / Internet Banking:

Costo di Accensione: GRATIS

Canone Annuale: 0€

Costo Prelievo ATM: 0,95€

Costo Bonifici: GRATIS

Limite di Deposito: NESSUNO

APRI IL TUO CONTO

L’iniziativa si basa sulla contestuale apertura e attivazione di Conto Corrente Arancio, del Conto Arancio e della Carta di Debito Mastercard entro il 24 gennaio 2026 utilizzando il codice promozionale ING2025.

I benefici principali, validi per un periodo di sei mesi, sono:

  1. Riconoscimento di un tasso di interesse annuo lordo del 4% sulle somme depositate sul primo Conto Arancio.
    • L’applicazione del tasso è limitata a un massimo di €50.000 di deposito. Oltre tale soglia o decorsi i sei mesi, si applica il tasso base standard.
  2. Cashback sulle spese (Conto Corrente Arancio): ritorno economico (cashback) pari al 4% sugli acquisti effettuati tramite la carta di debito Mastercard.
    • Limiti: Il cashback è applicabile su una spesa massima mensile di €500 per sei mesi, con un potenziale guadagno massimo di €20 al mese (fino a un totale di €120). Il riconoscimento del cashback è condizionato al mantenimento di un saldo minimo di €100 sul Conto Corrente Arancio per almeno un giorno entro il 31 luglio 2026.

Condizioni e costi del conto corrente Arancio

L’offerta prevede l’azzeramento del canone mensile per Conto Corrente Arancio Più in presenza di determinate condizioni o per specifici segmenti di clientela:

  • Canone ordinario: € 5 al mese.
  • Il canone viene azzerato in modo continuativo in caso di accredito di stipendio/pensione, entrate mensili di almeno €1.000, oppure se il titolare ha un’età inferiore ai 30 anni.

L’offerta è strutturata come un servizio “tutto incluso”, prevedendo l’esenzione da costi per servizi transazionali chiave, quali bonifici SEPA, bonifici istantanei, prelievi in Italia ed Europa, e canone per la Carta di Debito Mastercard.

Convenienza per la clientela under 30

La proposta commerciale di ING è fortemente orientata ad attrarre la clientela giovanile (Under 30) mediante l’erogazione di servizi bancari correnti a costo zero e l’applicazione di incentivi al risparmio e all’utilizzo degli strumenti di pagamento.

Il principale vantaggio strutturale per l’utente con età inferiore a 30 anni è l’azzeramento totale e automatico del canone mensile di Conto Corrente Arancio Più.

  • Canone: gratuito per i giovani fino al compimento del 30° anno di età. Successivamente, il costo standard di €5 al mese viene azzerato solo in presenza di accredito di stipendio/pensione o di entrate mensili pari o superiori a €1.000.
  • Servizi gratuiti: la struttura tariffaria prevede l’assenza di costi per la maggior parte delle operazioni essenziali:
    • Canone di tutte le carte (Debito, Credito e Prepagata).
    • Bonifici SEPA standard e istantanei.
    • Prelievi con carta di debito in Italia e nell’Area Euro.
    • Pagamento di servizi come CBILL, PagoPA, F24, MAV e RAV.

Offerta promozionale 4% di interessi + 4% di cashback

L’offerta “4% di interessi + 4% di cashback” è applicabile ai nuovi clienti che aprono il conto entro il 24/01/2026 e completano l’attivazione dei prodotti entro il 28/02/2026. I benefici, validi per sei mesi, rimangono i seguenti:

  • Interessi sul risparmio (Conto Arancio): tasso annuo lordo del 4% applicato su un deposito massimo di €50.000.
  • Cashback sulle transazioni: Ritorno del 4% sugli acquisti effettuati con la Carta di Debito, limitato a una spesa massima mensile di €500 (massimo €20/mese, totale €120 in 6 mesi).

Il cashback viene accreditato sul Conto Arancio ed è soggetto al mantenimento di un saldo minimo di €100 sul Conto Corrente Arancio per almeno un giorno entro il 31/07/2026.

Vantaggi viaggi target under 30

L’offerta mira specificamente al segmento giovane, spesso propenso ai viaggi e alle esperienze all’estero, integrando servizi dedicati:

  • Travel Pack: rimborso delle commissioni sui pagamenti effettuati in valuta estera (diversa dall’euro) tramite l’acquisto di un “Travel Pack”. alla possibilità di ottenere un rendimento elevato e un ritorno sulle spese.
  • Tutte le carte debito, credito, prepagata sono a canone zero.

Programma invita i tuoi amici in ING

Questo programma opera in parallelo con la promozione 4%+4% analizzata in precedenza:

  • Compenso per l’invitante (referrer): il cliente già in possesso di Conto Corrente Arancio riceve € 25 di cashback per ogni nuovo amico che apre il conto tramite il suo codice. Il beneficio è massimizzato a € 250, corrispondenti a 10 amici invitati.
  • Compenso per l’invitato (referred): il nuovo cliente che apre Conto Corrente Arancio utilizzando il codice amico riceve anch’egli € 25 di cashback.

È fondamentale notare la relazione tra il codice amico e il codice promozionale ING2025 al momento dell’apertura del Conto Corrente Arancio:

Codice InseritoAccesso Iniziativa “4% + 4%”Accesso iniziativa Invita gli Amici
Codice AmicoSì, se si completano tutti gli step di attivazione per entrambe le promozioni.Sì, si ottiene il cashback di € 25.
Codice ING2025Sì, si ottiene il 4% di interesse e il 4% di cashback.No, si esclude la partecipazione al programma referral.

Pertanto, l’utilizzo del Codice Amico è la strategia che consente al nuovo cliente di accedere sia al bonus di benvenuto di €25 sia ai vantaggi del 4% di interesse e 4% di cashback, a condizione di soddisfare i requisiti di entrambe le campagne.

Per l’ottenimento del bonus di €25, i nuovi clienti invitati devono:

  1. Aprire Conto Corrente Arancio con il codice amico, e richiedere Conto Arancio e Carta di Debito Mastercard entro il 31/01/2026.
  2. Attivare i prodotti e spendere almeno € 50 con la carta di debito entro il 31/03/2026.
  3. Mantenere un saldo minimo di €100 sul Conto Corrente Arancio per almeno un giorno tra il 12/10/2025 e il 30/04/2026.

Il cashback viene accreditato sul Conto Arancio.

Richiedi il tuo conto con ING
Credem Link
4.4

Istituto Bancario: Credem

App Mobile / Internet Banking: sì

Costo di Accensione: GRATIS

Canone Annuale: 0€

Costo Prelievo ATM: GRATIS (1,90€ con altre banche, i primi 24 gratis)

Costo Bonifici: 0,50€ online

Limite di Deposito: 500.000€

APRI IL TUO CONTO

Questa promozione è rivolta ai nuovi clienti Credem che aprono il conto online Credem Link entro il 30 novembre 2025, utilizzando il codice promozionale BONUS200.

Caratteristiche del Conto Corrente Online Credem Link

Credem Link è un conto completamente online che unisce i vantaggi di un servizio digitale a zero canone con il supporto di un team di consulenti, disponibili in filiale o da remoto.

ServizioCostoDettagli Principali
Canone Conto Corrente0€Canone zero.
Internet Banking/App0€Canone zero per l’accesso e la gestione tramite PC o App Credem Mobile.
Carta di Debito (Pagobancomat®)0€Canone zero se si scegle il circuito nazionale Pagobancomat®.
Carta di Debito (Mastercard Internazionale)0€ il 1° anno, poi 1,50€/meseCanone zero il primo anno. Ideale per acquisti online e all’estero (compatibile con Apple Pay, Google Pay, ecc.).
Bonifici SEPA (online/mobile)0,50€Costo per singolo bonifico.
Prelievi ATM Credem0€Prelievo gratuito presso gli sportelli ATM Credem.
Imposta di Bollo0€ o 34,20€/annoGratuita se la giacenza media è inferiore a 5.000€. 34,20 € all’anno sopra tale soglia.
ConsulenzaInclusaPossibilità di scegliere tra consulenza in Filiale fisica o filiale remota.

L’iniziativa è valida se si apre il conto entro il 30 novembre 2025 inserendo il codice BONUS200. Si possono ottenere fino a 200€ in Buoni Amazon partecipando a due fasi distinte.

FasePeriodo per Soddisfare le CondizioniCondizioni richiestePremio
Fase IDall’apertura conto al 31 marzo 2026Attivare la carta di debito ed effettuare pagamenti per almeno 2.000€ complessivi.100€ in Buoni Amazon.it
Fase IIAprile – Giugno 2026Attivare (o mantenere attivo) l’accredito di stipendio/pensione E effettuare pagamenti con la carta di debito per almeno 1.000€ complessivi.100€ in Buoni Amazon.it
Totale Massimo200€ in Buoni Amazon.it

Si può scegliere di partecipare anche solo alla prima fase per ottenere i primi 100€ in buoni senza dover accreditare stipendio/pensione.

Sebbene l’offerta non sia esclusiva per gli under 30, le sue caratteristiche la rendono particolarmente adatta a questa fascia d’età:

VantaggioDescrizione e Beneficio per Under 30
Canone Conto ZeroL’assenza di un canone mensile fisso è il massimo vantaggio per chi è all’inizio della carriera o universitario e ha bisogno di contenere i costi fissi.
Carta di Debito (Opzione Mastercard Internazionale)Canone zero il primo anno (poi 1,50€/mese). Questa carta è essenziale per acquisti online, viaggi e pagamenti digitali (smartphone), abitudini diffuse tra i giovani.
Internet Banking e App MobileLa gestione del conto è totalmente digitale e gratuita, permettendo di monitorare le finanze in tempo reale tramite smartphone, ideale per chi ha familiarità con le app bancarie.
Prelievi ATM Credem GratuitiPermette di ritirare contante senza costi presso gli sportelli della banca.
Promozione Buoni Amazon (Fase I)I primi 100€ richiedono solo un volume di spesa di 2.000€ in 5 mesi (circa 400€/mese), un obiettivo raggiungibile per molte persone che usano la carta per le spese quotidiane (supermercato, abbonamenti, ecc.).
Consulenza UmanaNonostante sia un conto online, offre la possibilità di avere un consulente (anche da remoto), un aspetto rassicurante per chi è alle prime armi con la gestione finanziaria.

Questa promozione è rivolta ai nuovi clienti Credem che aprono il conto online Credem Link entro il 30 novembre 2025, utilizzando il codice promozionale BONUS200.

Caratteristiche del Conto Corrente Online Credem Link

Credem Link è un conto completamente online che unisce i vantaggi di un servizio digitale a zero canone con il supporto di un team di consulenti, disponibili in filiale o da remoto.

ServizioCostoDettagli Principali
Canone Conto Corrente0€Canone zero.
Internet Banking/App0€Canone zero per l’accesso e la gestione tramite PC o App Credem Mobile.
Carta di Debito (Pagobancomat®)0€Canone zero se si scegle il circuito nazionale Pagobancomat®.
Carta di Debito (Mastercard Internazionale)0€ il 1° anno, poi 1,50€/meseCanone zero il primo anno. Ideale per acquisti online e all’estero (compatibile con Apple Pay, Google Pay, ecc.).
Bonifici SEPA (online/mobile)0,50€Costo per singolo bonifico.
Prelievi ATM Credem0€Prelievo gratuito presso gli sportelli ATM Credem.
Imposta di Bollo0€ o 34,20€/annoGratuita se la giacenza media è inferiore a 5.000€. 34,20 € all’anno sopra tale soglia.
ConsulenzaInclusaPossibilità di scegliere tra consulenza in Filiale fisica o filiale remota.

L’iniziativa è valida se si apre il conto entro il 30 novembre 2025 inserendo il codice BONUS200. Si possono ottenere fino a 200€ in Buoni Amazon partecipando a due fasi distinte.

FasePeriodo per Soddisfare le CondizioniCondizioni richiestePremio
Fase IDall’apertura conto al 31 marzo 2026Attivare la carta di debito ed effettuare pagamenti per almeno 2.000€ complessivi.100€ in Buoni Amazon.it
Fase IIAprile – Giugno 2026Attivare (o mantenere attivo) l’accredito di stipendio/pensione E effettuare pagamenti con la carta di debito per almeno 1.000€ complessivi.100€ in Buoni Amazon.it
Totale Massimo200€ in Buoni Amazon.it

Si può scegliere di partecipare anche solo alla prima fase per ottenere i primi 100€ in buoni senza dover accreditare stipendio/pensione.

Sebbene l’offerta non sia esclusiva per gli under 30, le sue caratteristiche la rendono particolarmente adatta a questa fascia d’età:

VantaggioDescrizione e Beneficio per Under 30
Canone Conto ZeroL’assenza di un canone mensile fisso è il massimo vantaggio per chi è all’inizio della carriera o universitario e ha bisogno di contenere i costi fissi.
Carta di Debito (Opzione Mastercard Internazionale)Canone zero il primo anno (poi 1,50€/mese). Questa carta è essenziale per acquisti online, viaggi e pagamenti digitali (smartphone), abitudini diffuse tra i giovani.
Internet Banking e App MobileLa gestione del conto è totalmente digitale e gratuita, permettendo di monitorare le finanze in tempo reale tramite smartphone, ideale per chi ha familiarità con le app bancarie.
Prelievi ATM Credem GratuitiPermette di ritirare contante senza costi presso gli sportelli della banca.
Promozione Buoni Amazon (Fase I)I primi 100€ richiedono solo un volume di spesa di 2.000€ in 5 mesi (circa 400€/mese), un obiettivo raggiungibile per molte persone che usano la carta per le spese quotidiane (supermercato, abbonamenti, ecc.).
Consulenza UmanaNonostante sia un conto online, offre la possibilità di avere un consulente (anche da remoto), un aspetto rassicurante per chi è alle prime armi con la gestione finanziaria.
Richiedi il tuo conto con Credem

Fattori chiave per scegliere un conto under 30

La scelta di uno strumento finanziario primario, quale il conto corrente, rappresenta una decisione strategica, specialmente per gli under 30.

L’elemento di valutazione primario concerne la struttura dei costi. I conti dedicati ai giovani spesso beneficiano di politiche di zero canone o di una sua netta riduzione.

Parallelamente, è fondamentale esaminare le commissioni associate alle operazioni più frequenti, come bonifici istantanei, prelievi da ATM esterni al circuito della banca e la gestione di carte di debito o credito. Un’attenzione specifica deve essere rivolta all’eventuale presenza di imposta di bollo, sebbene spesso i conti con giacenze medie contenute ne siano esenti.In aggiunta alla mera analisi tariffaria, assume rilevanza la qualità e la completezza dei servizi digitali. L’efficienza dell’applicativo mobile per l’accesso e la gestione del conto, la possibilità di integrare servizi di pagamento innovativi (come Google Pay o Apple Pay) e la solidità dei sistemi di sicurezza sono metriche essenziali che determinano l’esperienza utente. Infine, la verifica di servizi accessori a valore aggiunto, come l’opportunità di accedere a strumenti di investimento semplificati (es. trading o piani di accumulo automatico), può configurare il conto non solo come un mero deposito, ma come un hub per la progressiva costruzione di una posizione finanziaria più robusta.

Canone azzerato e limiti di età cosa guardare

Il canone mensile azzerato è senza dubbio il principale driver attrattivo per la clientela Under 30, configurandosi come un vantaggio economico immediato. Tuttavia, è essenziale che l’utente verifichi attentamente le condizioni di validità di questa gratuità.

Spesso, l’esenzione dal canone è legata in modo indissolubile al limite di età specificato dall’istituto, che tipicamente si estende fino ai 28 o 30 anni. È cruciale comprendere cosa accade al raggiungimento di tale soglia:

  • La maggior parte dei contratti prevede una conversione automatica del conto in un prodotto standard, tipicamente associato a un canone fisso mensile (non più azzerato) e a una revisione delle commissioni su operazioni e servizi.
  • In alcuni casi, la banca richiede al correntista di compiere un’azione esplicita (come la firma di un nuovo contratto o il passaggio a un prodotto alternativo) per evitare l’applicazione immediata delle tariffe piene del conto standard.

Valutazione dei costi nascosti

L’attenzione non deve focalizzarsi solo sul canone. Il prodotto con “canone zero” potrebbe nascondere costi operativi superiori su altre voci, come:

  • Costi di prelievo (ATM): Verificare il numero di prelievi gratuiti al mese, specialmente presso sportelli di altre banche. Oltre una certa soglia, potrebbe essere applicata una commissione significativa.
  • Bonifici istantanei: Spesso un servizio a pagamento, anche nei conti free.
  • Imposta di Bollo: Come accennato, pur essendo esentata sotto i $5.000$ euro di giacenza media annua per le persone fisiche, le condizioni del conto potrebbero non prevedere l’accollo del costo da parte della banca sopra tale soglia.
  • Rinnovo carte: Controllare il costo di emissione o rinnovo annuale delle carte di debito e di credito.

In sintesi, un conto “gratuito” per l’Under 30 deve essere analizzato non solo per la sua convenienza immediata, ma anche per la trasparenza e la sostenibilità economica nel medio-lungo periodo, in vista della scadenza del beneficio legato all’età.

Prelievi e bonifici gratis i servizi essenziali per gli under 30

Nell’analisi dei conti correnti specificamente indirizzati alla clientela Under 30, la gratuità delle operazioni di base, in particolare prelievi e bonifici, si configura non come un semplice benefit, ma come un requisito essenziale. Questi servizi riflettono la necessità di gestire il denaro in modo dinamico e senza frizioni economiche.

Il fattore prelievi (ATM)

La politica relativa ai prelievi in contanti deve essere esaminata con attenzione. Un conto ottimale per un giovane professionista o studente deve garantire:

  1. Prelievi gratuiti illimitati (o ad alta soglia) sul proprio circuito: questo è il minimo sindacale offerto da quasi tutte le banche.
  2. Prelievi gratuiti su ATM di altre banche (Area SEPA): Questo è il vero banco di prova. L’accesso gratuito alla rete di sportelli di terze parti, almeno all’interno dell’Area SEPA, garantisce la libertà operativa e riduce al minimo il rischio di commissioni. La maggior parte delle offerte top per gli Under 30 include prelievi gratuiti anche su banche diverse, a volte con limiti di numero o importo, che è sempre cruciale verificare.

L’assenza di costi sui prelievi è fondamentale per chi viaggia o semplicemente non vuole limitare la propria operatività alla ristretta rete del proprio istituto bancario.

La funzionalità bonifici

I bonifici rappresentano l’operazione digitale per eccellenza. L’utente giovane valuta due aspetti principali:

  1. Bonifici ordinari SEPA: devono essere gratuiti e illimitati se eseguiti tramite internet banking o app. Un costo su questa operazione base è indice di un’offerta non allineata agli standard moderni.
  2. Bonifici istantanei: Storicamente a pagamento, il bonifico istantaneo (Instant Payment) è sempre più incluso gratuitamente nelle offerte Under 30. La possibilità di trasferire fondi in tempo reale (entro pochi secondi, 24/7) è un servizio a valore aggiunto determinante per la gestione finanziaria rapida e per le transazioni tra privati.

La ricerca di un conto per questa fascia demografica deve puntare a un modello “tutto incluso” per le operazioni quotidiane, specialmente quelle digitali. La mancanza di commissioni su prelievi e bonifici istantanei sposta l’attenzione dall’analisi dei costi di transazione verso la piena fruibilità dei fondi.

App e mobile banking: come gestire il conto in autonomia

Nell’analisi dei conti correnti specificamente indirizzati alla clientela Under 30, la gratuità delle operazioni di base, in particolare prelievi e bonifici, si configura non come un semplice benefit, ma come un requisito essenziale. Questi servizi riflettono la necessità di gestire il denaro in modo dinamico e senza frizioni economiche.

Il fattore prelievi (ATM)

La politica relativa ai prelievi in contanti deve essere esaminata con attenzione. Un conto ottimale per un giovane professionista o studente deve garantire:

  1. Prelievi gratuiti illimitati (o ad alta soglia) sul proprio circuito: questo è il minimo sindacale offerto da quasi tutte le banche.
  2. Prelievi gratuiti su ATM di altre banche (Area SEPA): Questo è il vero banco di prova. L’accesso gratuito alla rete di sportelli di terze parti, almeno all’interno dell’Area SEPA, garantisce la libertà operativa e riduce al minimo il rischio di commissioni. La maggior parte delle offerte top per gli Under 30 include prelievi gratuiti anche su banche diverse, a volte con limiti di numero o importo, che è sempre cruciale verificare.

L’assenza di costi sui prelievi è fondamentale per chi viaggia o semplicemente non vuole limitare la propria operatività alla ristretta rete del proprio istituto bancario.

La funzionalità bonifici

I bonifici rappresentano l’operazione digitale per eccellenza. L’utente giovane valuta due aspetti principali:

  1. Bonifici ordinari SEPA: devono essere gratuiti e illimitati se eseguiti tramite internet banking o app. Un costo su questa operazione base è indice di un’offerta non allineata agli standard moderni.
  2. Bonifici istantanei: Storicamente a pagamento, il bonifico istantaneo (Instant Payment) è sempre più incluso gratuitamente nelle offerte Under 30. La possibilità di trasferire fondi in tempo reale (entro pochi secondi, 24/7) è un servizio a valore aggiunto determinante per la gestione finanziaria rapida e per le transazioni tra privati.

Conto corrente o carta prepagata: la differenza

Nel mercato attuale, la distinzione tra un conto corrente e una carta prepagata (soprattutto quelle dotate di codice IBAN, le cosiddette carte conto) si è attenuata, ma rimangono differenze sostanziali che ne definiscono l’idoneità per la gestione finanziaria completa degli Under 30.

La differenza fondamentale risiede nella natura del rapporto giuridico con l’istituto emittente:

  • Conto Corrente: costituisce un deposito di liquidità regolato da un contratto quadro che permette un’operatività completa. È l’unico strumento che consente di accedere a servizi bancari essenziali come l’emissione di assegni, la domiciliazione completa di utenze (RID/SEPA Direct Debit) e la possibilità di richiedere linee di credito (come il fido, anche se limitato per gli Under 30).
  • Carta prepagata (o carta conto): è primariamente uno strumento di pagamento ricaricabile. Anche se dotata di IBAN, l’operatività rimane spesso limitata. Manca la piena autonomia tipica di un conto corrente per quanto riguarda l’accredito di alcune forme di pagamento o la gestione di servizi accessori complessi.

Funzionalità e controllo a confronto

Sebbene le carte conto moderne permettano di ricevere bonifici e accreditare stipendi, il livello di integrazione e le garanzie offerte sono differenti:

CaratteristicaConto Corrente Under 30Carta Prepagata con IBAN
Piena Domiciliazione Utenze (RID), gestisce tutti i tipi di addebito diretto.Spesso limitata o non garantita su tutte le tipologie.
Fondo Interbancario di Tutela, i fondi sono protetti fino a $100.000$ euro.No, la tutela dipende dall’ente emittente (banca vs. Istituto di Moneta Elettronica).
Strumenti di InvestimentoPermette l’accesso a servizi di brokerage e risparmio integrati.Raramente integrato; operatività separata.
Limite di Saldo/GiacenzaGeneralmente nessun limite (se non specificato).Spesso presenta limiti massimi di saldo o di ricarica annua.

Per gli Under 30, la carta prepagata è un ottimo strumento per un controllo rigoroso del budget (si spende solo quanto caricato) o come strumento secondario per la sicurezza degli acquisti online.

Tuttavia, il conto corrente dedicato ai giovani (spesso a canone zero fino al raggiungimento di una certa età) si configura come la soluzione finanziaria completa e a lungo termine. Offre la totalità dei servizi bancari necessari per l’ingresso nel mondo del lavoro (accredito stipendio, utenze) e garantisce la sicurezza e l’infrastruttura per la futura gestione di risparmi e investimenti. La scelta dipende, dunque, dal livello di autonomia finanziaria che l’utente desidera conseguire.

Cosa succede al canone dopo i 30 anni

Il beneficio del canone azzerato o significativamente ridotto, tipico delle offerte dedicate ai giovani, è per sua natura temporaneo. Al raggiungimento del limite di età stabilito contrattualmente (generalmente tra i 28 e i 30 anni), l’accordo iniziale decade, e il conto subisce una riconversione automatica.

Questo passaggio è il momento in cui il cliente deve prestare la massima attenzione per evitare un incremento inatteso e significativo dei costi.

La trasformazione del conto

Allo scoccare della data prevista, possono verificarsi tre scenari principali:

  1. Il caso più comune prevede la trasformazione automatica del conto “giovani” in un conto corrente standard dell’istituto. Questo implica l’applicazione immediata del canone mensile pieno, che può variare ampiamente a seconda della banca e del livello di servizi inclusi.
  2. Alcune banche non applicano immediatamente il canone pieno, ma lo rimodulano, offrendo la possibilità di azzerarlo nuovamente al verificarsi di determinate condizioni. Queste condizioni sono spesso legate a:
    • Accredito dello stipendio/pensione: la ricezione regolare di un flusso di reddito.
    • L’esecuzione di un certo numero di operazioni (es. uso della carta di debito) al mese.
    • Il mantenimento di un saldo superiore a una soglia prestabilita.
  3. Offerta di prodotti alternativi: L’istituto potrebbe contattare il cliente in anticipo per proporre un passaggio esplicito a un altro pacchetto tariffario che si adatti meglio alle esigenze di un adulto, spesso offrendo condizioni agevolate transitorie per incentivare la fedeltà.

È fondamentale che l’utente Under 30, al momento della sottoscrizione, abbia consultato la documentazione di trasparenza (in particolare il foglio informativo e il documento di sintesi). Tali documenti devono specificare chiaramente a quali condizioni economiche e contrattuali sarà soggetto il conto una volta superata la soglia di età.

La mancata pianificazione di questo passaggio può portare a pagare un canone non necessario, rendendo quel conto, precedentemente vantaggioso, non più competitivo rispetto alle offerte di mercato. È pertanto consigliabile un monitoraggio proattivo e un confronto delle tariffe con la concorrenza circa sei mesi prima della scadenza dell’agevolazione.

Aprire il conto corrente per giovani la procedura passo passo

L’apertura di un conto corrente dedicato alla clientela Under 30 è stata drasticamente semplificata negli ultimi anni, grazie all’adozione massiva delle procedure di onboarding digitale (digital onboarding). Il processo si svolge prevalentemente online e può essere completato, nella maggior parte dei casi, in pochi minuti.

Le fasi chiave della sottoscrizione digitale di un conto per giovani

La procedura tipica di apertura di un conto under 30 si articola nei seguenti passaggi essenziali:

Raccolta della documentazione preliminare

Prima di iniziare, è necessario avere a disposizione in formato digitale:

  • Documento d’identità valido: carta d’identità, patente o passaporto in corso di validità.
  • Codice Fiscale: tessera sanitaria o certificato di attribuzione.
  • Dispositivo mobile: uno smartphone o un tablet con una fotocamera funzionante e un accesso a internet stabile.

Compilazione del modulo online

L’utente deve accedere al sito web o all’applicazione mobile della banca e compilare il modulo di richiesta, inserendo i dati anagrafici, di residenza e le informazioni sul proprio stato lavorativo o studentesco (richieste per la profilazione antiriciclaggio e fiscale).

Identificazione e riconoscimento prima dell’apertura del conto online

Questa è la fase cruciale. Per ottemperare alle normative vigenti in materia di identificazione (KYC – Know Your Customer), la banca utilizza uno dei seguenti metodi:

  • Video-identificazione: l’utente esegue una breve videochiamata con un operatore che verifica l’identità e la corrispondenza tra il volto e il documento fornito.
  • Bonifico di riconoscimento: l’utente effettua un bonifico di importo simbolico (es. 1 euro) da un conto corrente già attivo presso un’altra banca italiana, a lui intestato. Questo attesta in modo sicuro l’identità.
  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale): alcuni istituti consentono l’identificazione diretta e immediata tramite l’accesso con le credenziali SPID.

Sottoscrizione digitale e invio

Dopo la verifica dell’identità, il contratto del conto corrente viene reso disponibile. La firma avviene in modalità digitale o con firma elettronica avanzata (FEA), solitamente tramite l’inserimento di un codice OTP (One-Time Password) inviato via SMS o tramite l’App.

Attivazione e invio delle credenziali

Una volta che la banca ha accettato e processato la richiesta, il conto viene attivato. L’utente riceve le credenziali di accesso all’area riservata e, in un secondo momento, la carta di debito e l’eventuale PIN (spediti separatamente per motivi di sicurezza) direttamente al domicilio indicato.L’intero processo, dalla compilazione alla firma, richiede in media dai 10 ai 20 minuti di tempo effettivo, rendendo l’apertura di un conto per i giovani estremamente rapida e accessibile.

Conto corrente per giovani le risposte alle domande più frequenti

I conti correnti per giovani under 30 offrono numerosi vantaggi, tra cui l’azzeramento del canone mensile, bonifici online illimitati e prelievi gratuiti presso tutti gli sportelli automatici in Italia e all’estero.  Alcune banche come Crédit Agricole offrono il conto gratuito per gli under 35 o con accredito dello stipendio. I conti online risultano particolarmente vantaggiosi per i giovani, con zero spese di apertura, nessun canone annuo e commissioni ridotte o assenti sui prelievi.

FAQ generata da AI

Mentre le carte prepagate possono avere costi di attivazione, più commissioni per ricariche (1-3 euro) e prelievi (fino a 3 euro), i conti online offerti da banche come Mediolanum SelfyConto, Credem e Hype presentano zero spese di apertura, nessun canone annuo e nessuna commissione sui prelievi. Le prepagate risultano vantaggiose solo per acquisti sporadici online, mentre per la gestione quotidiana delle spese il conto online è più economico e flessibile, sia per i ragazzi che per i genitori.

FAQ generata da AI

Diverse banche propongono offerte speciali per i conti giovani. Crédit Agricole offre fino a 600€ in buoni regalo Amazon.it per i nuovi clienti, con un welcome bonus di 50€ all’apertura del conto. Mediolanum propone SelfyConto gratuito fino a 30 anni con un tasso d’interesse del 3% sulle somme vincolate per sei mesi per chi accredita lo stipendio.

FAQ generata da AI

I conti correnti digitali per giovani si caratterizzano per la gestione completamente online tramite app mobile, canoni zero o facilmente azzerabili, e operazioni bancarie gratuite.  HYPE propone una carta di debito Mastercard con IBAN italiano, prelievi gratuiti fino a 250€ mensili e bonifici gratuiti. Questi conti includono funzionalità innovative come la possibilità di cambiare valuta in tempo reale, notifiche istantanee di pagamento, e strumenti per suddividere il denaro in “pocket” per obiettivi specifici.

FAQ generata da AI

I pagamenti digitali peer-to-peer (P2P) permettono ai giovani di scambiare denaro in modo immediato e semplice tramite smartphone.

FAQ generata da AI

Per i giovani viaggiatori, le carte ideali devono operare su circuiti internazionali come Visa o Mastercard e offrire commissioni di conversione valuta minime. Revolut è particolarmente apprezzata dalla Generazione Z e dai Millennial, permettendo di cambiare valuta in oltre 30 divise in tempo reale con tassi vantaggiosi. HYPE offre prelievi gratuiti fino a 250€ al mese, mentre Mediolanum Card garantisce prelievi gratuiti in tutta l’Area Euro. Per viaggi fuori dall’Eurozona, è importante verificare le commissioni applicate, che variano a seconda dell’istituto emittente.

FAQ generata da AI

L’atteggiamento dei giovani verso i pagamenti elettronici sta evolvendo rapidamente. Secondo una ricerca Mastercard, per la prima volta le carte (27,9%) hanno superato i contanti (23,3%) come preferenza assoluta per i pagamenti futuri, con i pagamenti via smartphone che si posizionano al terzo posto (20,7%).

FAQ generata da AI

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. I servizi potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione. @RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Leggi anche:

Argomenti

Canali

EU Stories - La coesione innova l'Italia

Tutti
ANALISI
INIZIATIVE
L'ANALISI
PODCAST
Video&podcast
Analisi
VIDEO&PODCAST
Video & Podcast
Social
Iniziative
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
L'ANALISI
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
CONTRIBUTI
Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
Leggi l'articolo Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
LA DECISIONE
Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
Leggi l'articolo Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
INNOVAZIONE
Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
Leggi l'articolo Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
COMPETENZE
Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
I PROGETTI
Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
Leggi l'articolo Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
INNOVAZIONE
Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
Leggi l'articolo Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
L'APPROFONDIMENTO
Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
Leggi l'articolo Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
IL WHITE PAPER
Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Le proposte
Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Leggi l'articolo AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
IL WHITE PAPER
AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
Leggi l'articolo Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
INNOVAZIONE
Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
Leggi l'articolo Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
SCENARI
Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
Leggi l'articolo Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
IL PROGETTO
Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
Leggi l'articolo Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
IL WHITE PAPER
Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
Leggi l'articolo Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
BANDA ULTRALARGA
Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
Leggi l'articolo 5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
IL PROGETTO
5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
Leggi l'articolo Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
L'APPELLO
Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
Leggi l'articolo Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
EU COMPASS
Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
ECONOMIE
EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
Leggi l'articolo La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
L'APPROFONDIMENTO
La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
Leggi l'articolo Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
L'APPROFONDIMENTO
Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
Leggi l'articolo Coesione e capacità dei territori
L'ANNUARIO
Coesione e capacità dei territori
Leggi l'articolo EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
INNOVAZIONE
EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
Leggi l'articolo DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
L'INIZIATIVA
DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
INNOVAZIONE
EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Scenari
Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Leggi l'articolo Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Sostenibilità
Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Leggi l'articolo Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Podcast
Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Podcast
EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Leggi l'articolo La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Opinioni
La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Leggi l'articolo L'analisi della S3 in Italia
eBook
L'analisi della S3 in Italia
Leggi l'articolo European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Norme UE
European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Leggi l'articolo A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Agevolazioni
A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Leggi l'articolo Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Quadri regolamentari
Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Leggi l'articolo Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Coesione
Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Leggi l'articolo Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Dossier
Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Leggi l'articolo 400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Iniziative
400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Leggi l'articolo Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
TRANSIZIONE ENERGETICA
Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Leggi l'articolo Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
MedTech
Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
Leggi l'articolo BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Finanza sostenibile
BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Leggi l'articolo Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Professioni
Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Leggi l'articolo Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Master
Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Leggi l'articolo Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Programmazione UE
Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
innovazione sociale
Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
Leggi l'articolo Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Programmazione europ
Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Leggi l'articolo Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Interventi
Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Leggi l'articolo Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Iniziative
Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Leggi l'articolo Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Finanziamenti
Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Leggi l'articolo Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Formazione
Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Leggi l'articolo L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Interviste
L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Interviste
La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Leggi l'articolo Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Iniziative
Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Leggi l'articolo Al via il progetto COINS
Iniziative
Al via il progetto COINS
Leggi l'articolo Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Eventi
Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Leggi l'articolo EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Iniziative
EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Leggi l'articolo Parte la campagna di comunicazione COINS
Iniziative
Parte la campagna di comunicazione COINS
Leggi l'articolo Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Interviste
Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Analisi
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Politiche UE
Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Leggi l'articolo L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Mobilità Sostenibile
L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Leggi l'articolo Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Iniziative
Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Leggi l'articolo Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Politiche ue
Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Leggi l'articolo Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Finanziamenti
Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Leggi l'articolo Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Analisi
Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Leggi l'articolo Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Politiche UE
Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
L'ANALISI
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
CONTRIBUTI
Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
Leggi l'articolo Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
LA DECISIONE
Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
Leggi l'articolo Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
INNOVAZIONE
Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
Leggi l'articolo Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
COMPETENZE
Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
I PROGETTI
Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
Leggi l'articolo Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
INNOVAZIONE
Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
Leggi l'articolo Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
L'APPROFONDIMENTO
Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
Leggi l'articolo Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
IL WHITE PAPER
Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Le proposte
Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Leggi l'articolo AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
IL WHITE PAPER
AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
Leggi l'articolo Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
INNOVAZIONE
Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
Leggi l'articolo Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
SCENARI
Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
Leggi l'articolo Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
IL PROGETTO
Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
Leggi l'articolo Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
IL WHITE PAPER
Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
Leggi l'articolo Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
BANDA ULTRALARGA
Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
Leggi l'articolo 5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
IL PROGETTO
5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
Leggi l'articolo Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
L'APPELLO
Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
Leggi l'articolo Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
EU COMPASS
Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
ECONOMIE
EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
Leggi l'articolo La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
L'APPROFONDIMENTO
La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
Leggi l'articolo Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
L'APPROFONDIMENTO
Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
Leggi l'articolo Coesione e capacità dei territori
L'ANNUARIO
Coesione e capacità dei territori
Leggi l'articolo EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
INNOVAZIONE
EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
Leggi l'articolo DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
L'INIZIATIVA
DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
INNOVAZIONE
EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Scenari
Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Leggi l'articolo Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Sostenibilità
Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Leggi l'articolo Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Podcast
Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Podcast
EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Leggi l'articolo La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Opinioni
La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Leggi l'articolo L'analisi della S3 in Italia
eBook
L'analisi della S3 in Italia
Leggi l'articolo European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Norme UE
European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Leggi l'articolo A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Agevolazioni
A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Leggi l'articolo Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Quadri regolamentari
Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Leggi l'articolo Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Coesione
Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Leggi l'articolo Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Dossier
Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Leggi l'articolo 400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Iniziative
400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Leggi l'articolo Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
TRANSIZIONE ENERGETICA
Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Leggi l'articolo Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
MedTech
Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
Leggi l'articolo BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Finanza sostenibile
BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Leggi l'articolo Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Professioni
Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Leggi l'articolo Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Master
Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Leggi l'articolo Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Programmazione UE
Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
innovazione sociale
Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
Leggi l'articolo Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Programmazione europ
Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Leggi l'articolo Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Interventi
Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Leggi l'articolo Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Iniziative
Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Leggi l'articolo Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Finanziamenti
Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Leggi l'articolo Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Formazione
Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Leggi l'articolo L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Interviste
L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Interviste
La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Leggi l'articolo Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Iniziative
Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Leggi l'articolo Al via il progetto COINS
Iniziative
Al via il progetto COINS
Leggi l'articolo Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Eventi
Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Leggi l'articolo EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Iniziative
EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Leggi l'articolo Parte la campagna di comunicazione COINS
Iniziative
Parte la campagna di comunicazione COINS
Leggi l'articolo Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Interviste
Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Analisi
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Politiche UE
Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Leggi l'articolo L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Mobilità Sostenibile
L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Leggi l'articolo Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Iniziative
Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Leggi l'articolo Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Politiche ue
Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Leggi l'articolo Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Finanziamenti
Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Leggi l'articolo Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Analisi
Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Leggi l'articolo Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Politiche UE
Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia

Articoli correlati

  • banda larga, fibra, internet1

  • l'osservatorio agcom

    In Italia Ftth in volata: in un anno 1,26 milioni di accessi in più. A quota 2,5 milioni le linee Fwa

    12 Nov 2025

    Condividi
  • europatlc

  • il provvedimento

    Gigabit Infrastructure Act al via: ecco le nuove regole per reti più veloci in tutta l’Ue

    12 Nov 2025

    Condividi
  • Satellite

  • IL TRAGUARDO

    5G: Esa testa le reti spaziali e terrestri integrate, più vicino il lancio commerciale

    11 Nov 2025

    Condividi
  • Trasformazione digitale Roma

  • il confronto

    5G e AI, la vision delle big telco per rendere sostenibile il futuro digitale

    07 Nov 2025

    Condividi