App IO dei servizi pubblici: cos'è e cosa puoi farci

Un unico punto di accesso ai servizi della PA per semplificare il rapporto tra utenti – cittadini e imprese – e amministrazione. Ideata e sviluppata dal Team per la Trasformazione Digitale e oggi gestita da PagoPA, l’App IO è scaricabile gratuitamente dagli store iOS e Android e consente di usare i servizi pubblici nazionali e locali dal proprio smartphone in maniera semplice, moderna e sicura.

In prospettiva confluiranno nell’App IO anche servizi offerti da player privati, creando così un cruscotto digitale unificato e sempre accessibile.

Che cos’è l’App IO

Regolata dall’articolo 64 del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (Cad), l’App IO funziona come unico punto di accesso online ai servizi pubblici. Il Cad prevede che le amministrazioni debbano rendere fruibili i propri servizi in rete attraverso l’app IO, “salvo impedimenti di natura tecnologica attestati da PagoPA S.p.A”. Al contempo, prevede la possibilità di presentare istanze, dichiarazioni e autocertificazioni mediante l’App IO. A tale fine, le amministrazioni devono avviare i progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021.

IO funziona dunque come un canale che qualsiasi PA può utilizzare per inviare comunicazioni ai propri utenti: fornire aggiornamenti, ricordare scadenze o richiedere pagamenti relativi a un determinato servizio.

Grazie all’app le amministrazioni potranno interagire con i cittadini in maniera più efficace, grazie a uno strumento in grado di:

offrire servizi ai cittadini in modo sicuro, grazie al sistema di autenticazione che utilizza Spid o la Carta d’identità elettronica;

che utilizza Spid o la Carta d’identità elettronica; proporre un’esperienza semplice e intuitiva, allineata con la qualità offerta da altre app con cui il cittadino è abituato a interagire (come ad esempio quelle per i trasporti e la mobilità urbana o per i pagamenti via smartphone).

L’App IO è, quindi, lo strumento pensato per abilitare concretamente la Cittadinanza Digitale, fornendo al cittadino un collegamento diretto (attraverso lo smartphone) con i servizi e le comunicazioni della PA, un punto di accesso unico per l’erogazione e la fruizione dei servizi pubblici.

Con la registrazione alla nuova applicazione, non sarà più necessario registrarsi a ogni singolo servizio della pubblica amministrazione, ma tutti gli enti pubblici raggiungeranno ogni singolo cittadino attraverso il codice fiscale registrato all’interno dell’App.

Come scaricare l’App IO dagli store iOs e Android

Il dowload e l’installazione dell’App IO sono le parti più semplici della procedura. Per effettuare il download dell’app infatti, basta accedere al Play Store per i possessori di un dispositivo Android oppure all’App Store per i possessori di Iphone. Successivamente bisogna digitare IO nel motore di ricerca ed installare l’applicazione sul proprio dispositivo.

Quanto costa l’App IO

AppIO è una applicazione gratuita e non vi sono costi d’installazione o abbonamenti da pagare.

Come si accede all’App IO

Per utilizzare IO, bisogna registrarsi con le credenziali Spid o, in alternativa, con la Carta d’Identità Elettronica (Cie). Una volta effettuata la prima registrazione si accede digitando il codice Pin scelto tramite riconoscimento biometrico del volto oppure tramite impronta digitale.

L’accesso con impronta digitale permette di velocizzare l’utilizzo delle credenziali Spid nonché e il completamento delle procedure di pagamento.

La funzione “Gestione delle preferenze” consente all’utente di gestire le informazioni associate al proprio profilo digitale, con la possibilità di realizzare configurazioni personalizzate (canali di comunicazione, preferenza di lingua, impostazioni di privacy).

L’App IO massimizza i benefici offerti dalle piattaforme nazionali abilitanti ovvero Spid, PagoPA e e Anpr. In futuro l’utente potrà scegliere il proprio domicilio digitale direttamente dalla’App IO che sarà integrata con il Registro del domicilio digitale, normato dal Cad del 2018 e che consente di ricevere raccomandate con valore legale presso il proprio indirizzo Pec.

Quali sono le funzioni disponibili?

Le funzionalità fondamentali sono di tre tipi. La funzione di messaggistica che consente all’utente di ricevere tutte le comunicazioni (messaggi, avvisi, comunicazioni) da qualunque PA e dunque restare aggiornati su scadenze nonché fare un promemoria direttamente sul calendario del personale. La funzione pagamenti permette di effettuare transazione verso tutte le PA tramite PagoPA, associare carte di credito e conti correnti; questa funzione consente anche di pagare gli avvisi cartacei direttamente da IO usando il QR code, consultare lo storico delle operazioni e le relative ricevute di pagamento. La funzione documenti serve a ricercare e consultare direttamente sul proprio smartphone i documenti personali, le ricevute, i certificati. Questi documenti si possono anche condividere con la PA interessata. Tutte queste funzionalità sono rese possibili dall’integrazione con le piattaforme abilitanti ovvero con l’identificazione tramite Spid, per garantire un accesso sicuro e unico alla piattaforma; con Anpr per per sincronizzare i dati dei cittadini ad oggi collocati in migliaia di database diverse; con PagoPA per abilitare il sistema di pagamento verso l’amministrazione.

I servizi attualmente disponibili

La disponibilità di servizi dipende dal luogo in cui risiede l’utente. Sull’applicazione sono riportati alcuni servizi nazionali. La maggior parte dei servizi disponibili su IO saranno, invece, erogati dagli enti locali, come Comuni e Regioni; dopo aver eseguito l’accesso all’app, sarà IO a mostrare la lista completa dei servizi già attivi nell’area geografica di interesse. Al momento sono disponibili queste prestazioni:

Aci (bollo auto, certificati di proprietà)

Asl Bt (prestazione sanitaria)

Città di Torino (affitto, locazione, scadenza imu e tasi, tari, iscrizione nidi d’infanzia, sportello facile)

Città di Venezia (Iris, Scadenza carta identità)

Comune di Agrata Brianza (aggiornamento stato procedimento, atti amministrativi, pratiche anagrafiche, servizi ai dipendenti)

Comune di Bagnacavallo (anagrafe)

Campello sul Clitunno (refezione scolastica, tributi)

Campi Bisenzio (Fido)

Comune di Cancello ed Arnone (ANagrafe, cimiteri, refezione scolastica, sportello facile, tributi)

Carinaro (Tari)

Collecchio (pagamento servizi scolastici)

Cornuda (pagamento servizi al cittadino, servizi cimiteriali)

Cremona (Tari)

Felino (pagamento servizi scolastici)

Fiorano Modenese (servizio istruzione)

Formigine (servizio istruzione)

Frassinoro (servizio storia e cultura)

Comune di Gallese (atti amministrativi, avanzamento procedimenti, edilizia, mandati di pagamento, pratiche anagrafiche, servizi ai dispendenti, servizi scolastici e cimiteriali, tribunti)

Garbagnate Milanese (iscrizione pre e post scuola, iscrizione trasporto scolastico)

Gattinara (avvisi per servizi democrafici)

Grottaglie (servizi cimiteriali, demografici, scolastici, tributi minori)

Lecco (Tari)

Maranello (servizio istruzione)

Massafra (scadenza imu e tasi, prenotazione appuntameti, icp e toap, tari)

Milano (area b, scadenza carta d’identità, servizi al cittadino, tributi locali)

Montechiarugolo (pagamento servizi scolastici)

Montefiorino (servizio turismo sport associanismo cultura scuola)

Novellara (servizi demografici)

Paderno Dugnano (pagamenti servizi assistenziali, pagamenti servizi cultura sport e promozione, pagamenti servizi scolastici)

Palagano (ufficio scuola)

Palermo (Ztl, avviso Tari)

Pozzuoli (imu e tasi, icp e tosap, tari)

Preganziol (scadenza e rinnovo documenti)

Prignano della secchia (servizi scolastici)

Reggio Emilia (Servizi Demografici, Suap)

Rimini (istanze digitali)

Ripalta Cremasca (Cie, mensa scolastica, minigrest, tari)

Russi (pagamenti servizi scolastici)

Sala Baganza (pagamento servizi scolastici)

San donato milanese (mensa dipendenti, tari)

San Giuseppe Jato (avviso scadenza carta identità)

Sarzana (convocazione sedute, pratiche edilizie, tari)

Sassuolo (servizio istruzione, ufficio casa)

Silea (anagrafe, canoni e tributi, edilizia, servizi cimiteriali, servizi sociali, uso immbili)

Sommacampaga (municipio virtuale, pagamenti servizi demografici, pagamenti servizi scolastici, pagamenti servizi tributi)

Comune di Tortorici (servizio idrico integrato)

Traversetolo (pagamenti servizi scolastici)

Santa Maria la Carita (Carta d’identità)

Valsamoggia (avvisi e pagamento servizi scolastici, sanzioni codice della strada, servizio tributi)

VIllaricca (avviso scadenza tar e tosap)

Consorzio bonifica 3 medio valdarno (riscossione contributo consortile e/o canone di concessione precaria)

Garda Uno spa (illuminazione votica, servizio attività produttive, servizio igiene urbana)

Roma (sportello unico per l’edilizia telematico suet, sportello unico per le attività produttive suap).

Come ottenere il bonus Cashbak con l’App IO

L’App IO consente anche di ottenere il cashback del 10% sugli acquisti fatti nei negozi fisici con pagamenti elettronici da dicembre 2020, fino a giugno 2022.

Se si sono compiuti i 18 anni e si risiede in Italia, si può ottenere un rimborso per acquisti effettuati a titolo privato (cioè non per uso professionale) sul territorio nazionale con carte e app di pagamento in negozi, bar, ristoranti, supermercati e grande distribuzione o per artigiani e professionisti. Non concorrono gli acquisti online.

Per partecipare al programma serve accedere al servizio tramite l’app IO, dopo aver scaricato e installato l’applicazione sullo smartphone o tablet compatibile, oppure registrarsi sugli altri sistemi messi a disposizione dagli Issuer Convenzionati, cioè dai soggetti che emettono gli Strumenti di Pagamento elettronici che hai scelto per partecipare all’iniziativa e che hanno sottoscritto una convenzione con PagoPA.

Dopo avere installato l’app IO, si accede con l’identità digitale Spid o, in alternativa, con la Carta d’Identità Elettronica (Cie 3.0) abbinata al Pin ricevuto al momento del rilascio della nuova carta. In seguito alla prima registrazione, si potrà accedere all’app digitando il codice di sblocco di 6 cifre scelto dall’utente o tramite riconoscimento biometrico (impronta digitale o riconoscimento del volto).

Se si ha già un account attivo su IO, bisogna aggiornare l’app all’ultima versione disponibile all’avvio del Programma Cashback.

Ecco cosa fare in tre passi:

Cliccare sulla voce Cashback nell’App Io per aderire;

Indicare le carte di pagamento usate (carte di credito o bancomat) nella sezione portafoglio; codice fiscale e Iban per ricevere il rimborso;

Sull’App IO si potrà verificare il numero della transazioni valide effetteuate e anche il cashbak maturato.

Come ottenere il bonus vacanze con App IO?

Dal 1°luglio e fino al 31 dicembre 2020 con l’app IO si può richiedere il Bonus Vacanze, previsto dal Decreto Rilancio come misura di sostegno al turismo interno dopo l’emergenza Covid-19, e spenderlo entro il 30 giugno 2021.

Dopo aver installato l’App IO per procedere alla richiesta del Bonus Vacanze è necessario avere un ISEE valido. Entrando nell’app IO, nel Portafoglio, si può aggiungere aggiungere un nuovo Bonus/Sconto. Scegli “Bonus Vacanze” dalla lista di quelli disponibili; basterà seguire i passaggi per completare la richiesta e attivare il Bonus. Per il calcolo dell’indicatore ISEE, occorre presentare ad Inps la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu).

Il Bonus attribuito al nucleo familiare sarà identificato da un codice univoco, a cui sarà associato anche un QR code (leggibile direttamente dallo schermo del tuo telefono). Basterà comunicare all’albergatore questo codice, insieme al codice fiscale, al momento di pagare il soggiorno presso la struttura.

Attraverso la funzione “Condividi” presente nella schermata di riepilogo del Bonus, IO crea una copia del codice univoco e del relativo QR-code che il richiedente può inoltrare (come una semplice immagine) ai componenti del nucleo familiare che non hanno accesso all’app.

App Io, dal 28 febbraio 2021 l’accesso ai servizi pubblici con smartphone sarà obbligatorio

Il 28 febbraio 2021, come stabilito dal Decreto Legge “Semplificazione e innovazione digitale”, è la data in cui le Pubbliche amministrazioni devono:

integrare nei propri sistemi informativi Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e Cie (Carta d’Identità Elettronica) come unico sistema di identificazione per l’accesso ai servizi digitali;

integrare la piattaforma PagoPA nei sistemi di incasso per la riscossione delle proprie entrate;

avviare i progetti di trasformazione digitale necessari per rendere disponibili i propri servizi sull’App IO.

In pratica dal 28 febbraio 2021 le amministrazioni pubbliche dovranno iniziare l’integrazione dei propri servizi digitali anche su App IO. Lo smartphone, attraverso App IO, diventerà quindi il punto di accesso per tutti i servizi pubblici resi in digitale in un’ottica mobile-first.

Le PA dovranno:

identificare quali servizi (e relativi messaggi) attivare;

registrare il proprio ente nel back-office e iniziare a predisporre l’integrazione tecnologica necessaria;

sottoscrivere l’accordo di adesione con PagoPA S.p.A. per gestire gli aspetti legali, di sicurezza e privacy;

Iniziare a inviare i messaggi tramite App IO e annunciare ai cittadini la presenza dei servizi del proprio Ente sull’app.

L’App IO è sicura e rispetta la privacy?

Lo sviluppo dell’applicazione mobile e di tutte le componenti software a supporto avviene in conformità delle linee guida sulla sicurezza definite nel (Piano Triennale per l’Ict). Inoltre, tutto il codice software sviluppato è open source, per cui aperto all’analisi di tutti gli sviluppatori che vorranno verificarne la sicurezza per consolidarla o migliorarla.

IO è stato concepita e sviluppata secondo i principi e le regole imposte dalla normativa sulla protezione dei dati personali, ovvero il nuovo Regolamento (UE) 2016/679 (cosiddetto “Gdpr”) e il Codice privacy italiano (d. lgs. 196/2003, come recentemente emendato); esso è quindi uno strumento sicuro che protegge le tue informazioni e i tuoi diritti. IO però rappresenta solo uno canale che le Pubbliche Amministrazioni utilizzano per interfacciarsi con i cittadini, quindi queste ultime restano titolari dei tuoi dati personali necessari per svolgere il loro mandato istituzionale, esattamente come avviene oggi. Il team di sviluppo di IO dialoga costantemente con il Garante per la protezione dei dati personali per rendere IO uno strumento che migliori l’esperienza del cittadino anche sotto il profilo di accessibilità e trasparenza delle informazioni relative alla sua privacy.

L’App IO è accessibile anche da utenti con disabilità?

Il progetto IO ha lo scopo di rendere disponibile un’applicazione che faciliti l’accesso di tutti i cittadini ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione. Per questo, fin dai primi prototipi dell’app, sono state scelto tecnologie che garantissero l’accessibilità del prodotto al maggior numero di persone. E’ stata progettata l’interfaccia dell’app per rispettare i bisogni specifici dei cittadini ipovedenti. In seguitosi punta a garantire il miglior supporto possibile agli strumenti di ausilio messi a disposizione dai sistemi operativi (es. TalkBack o VoiceOver), con l’obiettivo di rilasciare periodicamente nuove versioni dell’app IO che includano i risultati di questa attività.

Come contattare l’assistenza dell’App IO

Per domande relative all’utilizzo dell’app IO si deve fare riferimento ai canali di assistenza dedicati:

mentre si utilizza IO, si possono consultare maggiori informazioni cliccando sull’ help : il punto di domanda (?) in alto a destra in ogni schermata dell’app

cliccando sull’ : il punto di domanda (?) in alto a destra in ogni schermata dell’app se c’è un problema tecnico , si può segnalare direttamente nell’app tramite la funzione “Scrivi al team IO”

, si può segnalare direttamente nell’app tramite la funzione per problemi in fase di installazione dell’app o relativi all’accessibilità, scrivere una email a assistenza@io.italia.it

