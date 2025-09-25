Ha preso ufficialmente il via la decima edizione dei Digital360 Awards. La tre giorni, in programma a Lazise (VR) dal 25 al 27 settembre, va in scena in concomitanza col CIOsumm.IT e rappresenta la fase conclusiva di un contest che ha l’obiettivo di riconoscere e premiare l’eccellenza di progetti di innovazione digitale già implementati in organizzazioni e aziende pubbliche e private.
la kermesse
Digital360 Awards e CIOsumm.IT: l’innovazione torna in scena a Lazise
Da oggi al 27 settembre la community dei CIO si riunisce sul Lago di Garda per la decima edizione del contest dedicato ai protagonisti della disruption. Il tema dell’evento di quest’anno? “L’essenziale nel digitale: cosa conta veramente nell’era dell’AI”. Riflettori anche sui Cybersecurity360 Awards
