Digital360 Awards e CIOsumm.IT: l’innovazione torna in scena a Lazise

Ha preso ufficialmente il via la decima edizione dei Digital360 Awards. La tre giorni, in programma a Lazise (VR) dal 25 al 27 settembre, va in scena in concomitanza col CIOsumm.IT e rappresenta la fase conclusiva di un contest che ha l’obiettivo di riconoscere e premiare l’eccellenza di progetti di innovazione digitale già implementati in organizzazioni e aziende pubbliche e private.