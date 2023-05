Digital360 rafforza la propria presenza in Spagna e Portogallo con due nuove acquisizioni per le quali è stato siglato l’accordo vincolante attraverso la controllata spagnola Digital360 Iberia. sono stati siglati. Le intese, nel quadro di una operazione unitaria e con il closing previsto entro il 10 settembre 2023, riguardano l’acquisizione di una quota del 51% di Omnitel Comunicaciones S.L. e del 55% di AdjudicacionesTic, entrambe con sede a Madrid. L’accordo prevede anche che Digital360 possa acquisire le quote restanti nel 2026, all’approvazione del bilancio 2025.

Il prezzo pattuito per l’acquisizione del 51% di Omnitel è di 7,7 milioni di euro, di cui il 70% all’atto di acquisto e il residuo 30% nel 2024 al verificarsi di certi risultati di redditività per l’esercizio 2023. La stessa formula vale anche per il 55% delle quote di AdjustacionesTic, con un prezzo pattuito di 2,6 milioni di euro.

Cogliere le opportunità di un mercato in espansione

“Con l’acquisizione di Omnitel e di AdjudicacionesTic, la nostra presenza nella penisola iberica acquisisce una dimensione importante – afferma Andrea Rangone, Presidente di Digital360 – che ci consentirà di cogliere al meglio le molteplici opportunità che ci sono nel mercato tecnologico iberico, in forte espansione e ancora molto frammentato”.

Obiettivo: crescita e nuovi servizi digitali

“Da oggi la nostra presenza in Spagna e Portogallo si rafforza moltissimo con l’ingresso nel Gruppo di un team eccezionale di co-imprenditori, Jose Quero, Javier Molinos e Luis Santamaría, che ha saputo creare negli anni aziende ben posizionate sul mercato con servizi di altissima qualità – aggiunge Tommaso Prennushi, Ad di Digital360 Iberia – Per questo puntiamo su una forte crescita nei prossimi anni, sia in termini di sviluppo del business esistente, sia del lancio di nuovi servizi digitali. Inoltre, con AdjudicacionesTic, il Gruppo consolida la propria posizione a livello internazionale nel settore della pubblica amministrazione con un servizio digitale ad abbonamento di grande valore per le aziende tecnologiche”.

Omnitel, missione marketing

Omnitel ha alle spalle una storia di 25 anni e conta su un team multidisciplinare con presenza a Madrid, Barcellona e Lisbona. Insieme alla sua controllata portoghese Omniprotic Portogallo è specializzata nell’offerta di un’ampia gamma di servizi a supporto del marketing e delle vendite per le principali imprese tecnologiche dei mercati di riferimento. Parliamo, ad esempio, della gestione di campagne di marketing digitale, organizzazione di eventi, gestione dei fondi di marketing per le imprese e attività in outsourcing per i grandi vendor tecnologici globali.

Nel 2022 la società, consolidando anche i dati di Omniprotic, ha riportato un fatturato di 19,3 milioni di euro, circa 1 milione di Ebitda e una posizione finanziaria netta creditoria di 0,2 milioni di euro.

Nell’accordo per l’acquisizione è anche previsto che gli attuali soci venditori potranno designare due dei cinque consiglieri di amministrazione, mentre è stato confermato l’incarico di Ceo a Josè Quero e Javier Molinos, già direttori generali e venditori del 51% delle quote sociali. “Questo consente, secondo uno schema efficiente e consolidato nelle acquisizioni di Digital360 – si legge in una nota – un regime di continuità rispetto all’attuale situazione gestionale, che facilita l’integrazione e le sinergie con il Gruppo di cui la società entra a far parte”.

Adjudicationes Tlc, focus sulle gare d’appalto tech della PA

La specializzazione di AdjudicacionesTic consiste principalmente in un servizio di business intelligence che si basa su una piattaforma proprietaria e consente di gestire le gare d’appalto di servizi e soluzioni tecnologiche delle pubbliche amministrazioni in Spagna e Portogallo. Si tratta, nello specifico, di un servizio che viene offerto in abbonamento a più di 400 clienti del settore tecnologico, affiancato da servizi di analisi dati e consulenza.

AdjudicacionesTic ha chiuso il 2022 con un fatturato di 0,9 milioni di euro euro e un Ebitda di 0,35 milioni di euro, con una posizione finanziaria netta creditoria di 0,35 milioni. Anche in questo caso i soci venditori potranno designare due dei cinque membri del Cda, con la conferma dell’incarico di Ceo a Luis Santamaría, già direttore generale e venditore del 7% delle quote sociali.

