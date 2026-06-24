Disney+ con la sua offerta a 5.99 euro al mese dà la possibilità di guardare film e serie tv in streaming con un prezzo promozionale per i primi sei mesi di abbonamento. L’azienda propone infatti tre formule differenti, con sconti temporanei che consentono di accedere a un catalogo ricco di serie TV, film e produzioni originali.
L’iniziativa riguarda, nel dettaglio, Disney Plus in Italia ed è disponibile per i nuovi utenti che scelgono uno dei piani in promozione.
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Disney Plus in offerta: come funziona la promozione da 5,99 euro
La promozione di Disney Plus interessa il piano Standard con pubblicità, che viene proposto a 5,99 euro al mese per un periodo minimo di sei mesi. Al termine della promozione, salvo disdetta, il costo passa all’attuale tariffa ordinaria di 6,99 euro mensili.
L’offerta consente di accedere all’intero catalogo disponibile sulla piattaforma, compresi contenuti Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Hulu. Restano incluse anche le serie originali prodotte in esclusiva per il servizio.
Cosa include il piano Standard con pubblicità
Il piano promozionato di Disney Plus offre:
- Streaming in Full HD fino a 1080p;
- Riproduzione contemporanea su 2 dispositivi;
- Accesso completo al catalogo Disney+;
- Serie TV esclusive e Originals;
- Contenuti provenienti dall’area Hulu;
- Qualità audio fino a 5.1.
La presenza di pubblicità rappresenta il principale elemento distintivo rispetto ai piani superiori.
Tutti i piani Disney Plus disponibili a confronto
Come abbiamo accennato in precedenza, Disney Plus presenta un pacchetto di offerte con tre prezzi differenti, che nei primi sei mesi vantano in ogni caso uno sconto:
|Piano
|Prezzo promozionale (6 mesi)
|Prezzo successivo
|Risparmio iniziale
|Standard con pubblicità
|5,99 €/mese
|6,99 €/mese
|14%
|Standard
|8,99 €/mese
|10,99 €/mese
|18%
|Premium
|11,99 €/mese
|15,99 €/mese
|25%
Differenze tra Disney+ Standard e Premium
Per chi desidera prestazioni superiori, Disney+ propone i piani Standard (senza pubblicità) e Premium. quest’ultimo ha dei vantaggi superiori rispetto al piano base.
|Caratteristica
|Standard
|Premium
|Risoluzione massima
|Full HD 1080p
|4K UHD e HDR
|Dispositivi simultanei
|2
|4
|Download offline
|Fino a 10 dispositivi
|Fino a 10 dispositivi
|Audio avanzato
|Fino a 5.1
|Dolby Atmos
|Pubblicità
|Assente nei contenuti on demand
|Assente nei contenuti on demand
Un catalogo sempre più ricco tra Disney, Marvel e Hulu
Uno degli elementi che rende interessante la promozione è la vastità del catalogo disponibile. Gli abbonati possono accedere ai classici Disney, alle produzioni Pixar, all’intero universo Marvel, alla saga di Star Wars e ai documentari National Geographic.
Negli ultimi mesi la piattaforma ha inoltre ampliato l’offerta grazie all’integrazione dei contenuti Hulu. Gli utenti trovano così reality show, serie crime, produzioni horror, stand-up comedy e numerosi Hulu Originals inclusi nel prezzo dell’abbonamento.
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