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Disney+ offerta: serie TV, Originals e grandi successi a partire da 5,99 euro al mese

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Disney+ presenta la sua offerta per accedere a migliaia di ore di contenuti in streaming a partire da 5,99 euro al mese per sei mesi. La promozione riguarda il piano Standard con pubblicità e permette di vedere serie esclusive, Originals e grandi franchise a un prezzo ridotto

Pubblicato il 23 giu 2026
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Patrizia Chimera

Redazione Affiliation Nextwork360

Disney+ offerta 5,99 euro al mese
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Disney+ offerta in 3 punti chiave

  • Disney+ a 5,99 euro/mese per i primi 6 mesi; poi 6,99 euro/mese se non disdetto.
  • Accesso completo al catalogo: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Hulu; streaming in Full HD 1080p, audio 5.1, 2 dispositivi.
  • Soluzione economica: il piano Standard con pubblicità include Originals e franchise internazionali; vincolo minimo 6 mesi, disdetta possibile prima del rinnovo.
Riassunto generato con AI

Disney+ con la sua offerta a 5.99 euro al mese dà la possibilità di guardare film e serie tv in streaming con un prezzo promozionale per i primi sei mesi di abbonamento. L’azienda propone infatti tre formule differenti, con sconti temporanei che consentono di accedere a un catalogo ricco di serie TV, film e produzioni originali.

L’iniziativa riguarda, nel dettaglio, Disney Plus in Italia ed è disponibile per i nuovi utenti che scelgono uno dei piani in promozione.

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Disney Plus in offerta: come funziona la promozione da 5,99 euro

La promozione di Disney Plus interessa il piano Standard con pubblicità, che viene proposto a 5,99 euro al mese per un periodo minimo di sei mesi. Al termine della promozione, salvo disdetta, il costo passa all’attuale tariffa ordinaria di 6,99 euro mensili.

L’offerta consente di accedere all’intero catalogo disponibile sulla piattaforma, compresi contenuti Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Hulu. Restano incluse anche le serie originali prodotte in esclusiva per il servizio.

Cosa include il piano Standard con pubblicità

Il piano promozionato di Disney Plus offre:

  • Streaming in Full HD fino a 1080p;
  • Riproduzione contemporanea su 2 dispositivi;
  • Accesso completo al catalogo Disney+;
  • Serie TV esclusive e Originals;
  • Contenuti provenienti dall’area Hulu;
  • Qualità audio fino a 5.1.

La presenza di pubblicità rappresenta il principale elemento distintivo rispetto ai piani superiori.

Tutti i piani Disney Plus disponibili a confronto

Come abbiamo accennato in precedenza, Disney Plus presenta un pacchetto di offerte con tre prezzi differenti, che nei primi sei mesi vantano in ogni caso uno sconto:

PianoPrezzo promozionale (6 mesi)Prezzo successivoRisparmio iniziale
Standard con pubblicità5,99 €/mese6,99 €/mese14%
Standard8,99 €/mese10,99 €/mese18%
Premium11,99 €/mese15,99 €/mese25%

Differenze tra Disney+ Standard e Premium

Per chi desidera prestazioni superiori, Disney+ propone i piani Standard (senza pubblicità) e Premium. quest’ultimo ha dei vantaggi superiori rispetto al piano base.

CaratteristicaStandardPremium
Risoluzione massimaFull HD 1080p4K UHD e HDR
Dispositivi simultanei24
Download offlineFino a 10 dispositiviFino a 10 dispositivi
Audio avanzatoFino a 5.1Dolby Atmos
PubblicitàAssente nei contenuti on demandAssente nei contenuti on demand

Un catalogo sempre più ricco tra Disney, Marvel e Hulu

Uno degli elementi che rende interessante la promozione è la vastità del catalogo disponibile. Gli abbonati possono accedere ai classici Disney, alle produzioni Pixar, all’intero universo Marvel, alla saga di Star Wars e ai documentari National Geographic.

Negli ultimi mesi la piattaforma ha inoltre ampliato l’offerta grazie all’integrazione dei contenuti Hulu. Gli utenti trovano così reality show, serie crime, produzioni horror, stand-up comedy e numerosi Hulu Originals inclusi nel prezzo dell’abbonamento.

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Patrizia Chimera
Redazione Affiliation Nextwork360

Laureata in Scienze della Comunicazione all’Università di Torino, Patrizia Chimera ha iniziato a lavorare nel 2005 come redattrice online, maturando esperienza in vari settori dell’editoria digitale. È diventata giornalista pubblicista nel 2017. Curiosa, appassionata di scrittura e di tecnologia, ama viaggiare e imparare nuove lingue.

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