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Apple TV+ gratis per 3 mesi: come funziona l’offerta e chi può richiederla

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Apple TV+ rilancia la promozione che consente di ottenere 3 mesi gratis con l’acquisto di un nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV 4K. L’offerta è riservata agli utenti idonei e deve essere attivata entro 90 giorni dalla configurazione del dispositivo

Pubblicato il 15 giu 2026
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Patrizia Chimera

Redazione Affiliation Nextwork360

Apple TV offerta 3 mesi gratis
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Apple TV offerta in 3 punti chiave

  • Promozione riservata all’acquisto di nuovi iPhone, iPad, Mac o Apple TV 4K presso Apple o rivenditori autorizzati; include Apple TV+ con 3 mesi gratis
  • Attivazione entro 90 giorni dalla prima configurazione: accendere il dispositivo, accedere con ID Apple e riscattare l’offerta nell’app Apple TV
  • Al termine dei 3 mesi gratis avviene rinnovo automatico salvo disdetta; abbonamento include streaming in 4K HDR, Dolby Atmos, download e condivisione fino a sei membri
Riassunto generato con AI

Tre mesi gratuiti di Apple TV+ per chi acquista un nuovo dispositivo dell’ecosistema. È questa la promozione con cui Cupertino punta a consolidare la convergenza tra hardware e servizi digitali.

L’iniziativa si rivolge ai consumatori che scelgono un nuovo iPhone, iPad, Mac o una Apple TV 4K, sia tramite i canali ufficiali del brand sia presso la rete di rivenditori autorizzati. Una strategia di attivazione immediata che trasforma l’acquisto del device fisico nella porta d’accesso all’offerta di intrattenimento premium del gruppo.

L’attivazione dell’offerta di Apple TV deve essere effettuata entro 90 giorni dalla prima configurazione del dispositivo. Al termine del periodo gratuito, l’abbonamento con Apple TV si rinnova automaticamente al prezzo standard, salvo disdetta.

Attiva l’offerta Apple TV per avere 3 mesi gratis

Apple TV+ gratis per 3 mesi: come ottenere la promozione

La promozione è inclusa con l’acquisto di specifici dispositivi Apple di nuova generazione. Una volta completata la configurazione iniziale del prodotto, l’utente può riscattare l’offerta direttamente dall’app Apple TV.

Per attivare i tre mesi gratuiti è necessario:

  1. Accendere il nuovo dispositivo Apple.
  2. Effettuare l’accesso con il proprio ID Apple.
  3. Aprire l’app Apple TV.
  4. Verificare che il sistema operativo sia aggiornato.
  5. Selezionare l’opzione “Ricevi 3 mesi gratis”.

Se il banner promozionale non compare immediatamente, l’offerta può essere individuata nella sezione dedicata di Apple TV.

I dispositivi compatibili con l’iniziativa di Apple TV+

L’offerta è valida esclusivamente per l’acquisto di:

  • iPhone nuovi;
  • iPad nuovi;
  • Mac nuovi;
  • Apple TV 4K nuove.

I prodotti devono essere compatibili con le versioni più recenti di iOS, iPadOS, macOS o tvOS. Inoltre, l’acquisto deve essere effettuato tramite Apple o rivenditori autorizzati.

Requisiti e limiti dell’offerta Apple TV+

La promozione di Apple TV è soggetta ad alcuni vincoli che è opportuno conoscere prima dell’attivazione.

Entro quando bisogna riscattare i 3 mesi gratis

Il periodo di validità è limitato. Gli utenti hanno a disposizione 90 giorni dalla prima attivazione del dispositivo per richiedere il bonus. Trascorso questo termine, il diritto alla promozione decade automaticamente.

Chi non può accedere alla promozione

Apple prevede alcune restrizioni sull’idoneità:

  • l’offerta è riservata ai nuovi abbonati e agli utenti di ritorno idonei;
  • è possibile utilizzare una sola promozione per ID Apple;
  • è consentita una sola offerta per gruppo “In famiglia”;
  • sono esclusi coloro che hanno già usufruito in passato di analoghe promozioni gratuite Apple TV+ da 3 mesi o 1 anno.
CaratteristicaDettaglio
Promozione3 mesi gratis
Dispositivi idoneiiPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K
Termine per l’attivazioneEntro 90 giorni dalla configurazione
Prezzo dopo il periodo gratuito9,99 euro al mese
Condivisione familiareFino a 6 utenti
Qualità videoFino a 4K HDR
AudioDolby Atmos
Visione offline

Quanto costa Apple TV+ dopo il periodo gratuito

Al termine dei tre mesi promozionali, l’abbonamento si rinnova automaticamente salvo cancellazione.

PianoPrezzo
Apple TV+ (primi 3 mesi)Gratis
Apple TV+ dopo la promozione9,99 euro al mese

L’utente può interrompere il servizio in qualsiasi momento prima della scadenza del periodo gratuito per evitare il rinnovo automatico.

Cosa include l’abbonamento Apple TV+

Apple TV+ è il servizio di streaming della società di Apple dedicato alle produzioni originali. Il catalogo comprende film, serie TV, documentari e contenuti esclusivi disponibili on demand.

Tra le principali caratteristiche del servizio figurano:

  • visione in 4K HDR sui contenuti compatibili;
  • supporto audio Dolby Atmos;
  • download dei contenuti per la visione offline;
  • accesso condivisibile con un massimo di sei membri della famiglia senza costi aggiuntivi;
  • disponibilità su dispositivi Apple, smart TV, console di gioco e browser web.

Dove guardare Apple TV+

I contenuti possono essere visualizzati tramite l’app Apple TV, già installata sui dispositivi Apple, oppure attraverso il portale ufficiale TV Apple accessibile da browser. Il servizio è inoltre compatibile con numerose smart TV e piattaforme di streaming presenti sul mercato.

Attiva l’offerta Apple TV per avere 3 mesi gratis
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. I servizi potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione. @RIPRODUZIONE RISERVATA

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Patrizia Chimera
Redazione Affiliation Nextwork360

Laureata in Scienze della Comunicazione all’Università di Torino, Patrizia Chimera ha iniziato a lavorare nel 2005 come redattrice online, maturando esperienza in vari settori dell’editoria digitale. È diventata giornalista pubblicista nel 2017. Curiosa, appassionata di scrittura e di tecnologia, ama viaggiare e imparare nuove lingue.

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