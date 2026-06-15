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Apple Music prova gratuita: 1 mese gratis per i nuovi utenti, come attivare l’offerta

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La prova gratuita di Apple Music torna al centro dell’offerta del servizio di streaming musicale di Apple. I nuovi utenti possono accedere a un mese gratis senza costi iniziali, mentre chi acquista determinati dispositivi Apple può ottenere fino a 3 mesi di utilizzo gratuito.

Pubblicato il 15 giu 2026
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Patrizia Chimera

Redazione Affiliation Nextwork360

Apple Music prova gratuita 1 mese
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Apple Music, prova gratuita in 3 punti chiave

  • Nuovi utenti ottengono un mese di prova gratuita con accesso completo al catalogo di Apple Music senza limitazioni.
  • Accesso a oltre 100 milioni di brani senza pubblicità, playlist personalizzate, download offline, contenuti esclusivi, Dolby Atmos e audio lossless.
  • Attivazione: aprire app o sito e registrarsi con Apple Account. Offerta valida una sola volta; fino a 3 mesi gratuiti con nuovi dispositivi idonei; rinnovo automatico salvo disdetta.
Riassunto generato con AI

Apple punta ancora sulla formula gratuita per attirare nuovi utenti verso il proprio servizio di streaming musicale. La promozione di Apple Music che garantisce una prova gratuita attualmente disponibile consente ai nuovi iscritti di ottenere un mese di ascolto gratis, accedendo senza limitazioni all’intero catalogo della piattaforma.

L’iniziativa di Apple Music permette di testare tutte le funzionalità prima dell’eventuale rinnovo a pagamento.

Attiva la prova gratuita di Apple Music

Apple Music, prova gratuita: cosa include il mese gratis

La prova gratuita offre accesso completo a tutte le funzionalità di Apple Music. Durante il periodo promozionale gli utenti possono ascoltare oltre 100 milioni di brani senza interruzioni pubblicitarie, creare playlist personalizzate, scaricare musica per l’ascolto offline e accedere a contenuti esclusivi come concerti, interviste e playlist curate dalla redazione Apple.

Tra i principali vantaggi rientrano anche l’audio spaziale con tecnologia Dolby Atmos e l’audio lossless, disponibile su una parte sempre più ampia del catalogo musicale.

Il servizio è utilizzabile su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Android, PC Windows, smart TV, speaker intelligenti e numerosi dispositivi compatibili.

Come attivare la prova gratuita di Apple Music

Per accedere all’offerta è sufficiente:

  • Aprire l’app Apple Music oppure accedere tramite il sito ufficiale;
  • Selezionare il piano desiderato;
  • Effettuare la registrazione con un Apple Account;
  • Attivare la prova gratuita di un mese.

Al termine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnova automaticamente salvo disdetta.

Fino a 3 mesi gratis con i dispositivi Apple idonei

Oltre alla promozione standard da un mese, Apple mette a disposizione una seconda iniziativa dedicata a chi acquista un nuovo dispositivo compatibile. I nuovi abbonati possono ottenere fino a 3 mesi gratuiti di Apple Music acquistando e attivando un nuovo iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods, HomePod oppure alcuni dispositivi Beats idonei.

Per usufruire dell’offerta è necessario configurare il dispositivo, aprire l’app Apple Music e attivare la promozione entro tre mesi dalla prima configurazione. L’iniziativa è valida una sola volta per ciascun Apple Account.

Quanto costa Apple Music dopo la prova gratuita

Terminato il periodo gratuito, il costo dipende dal piano scelto. Si possono attivare i pacchetti Individuale, Studenti e Famiglia, tutti e tre con il mese di prova gratuita incluso, e Apple One, che offre la prova gratis per gli utenti idonei.

PianoPrezzo mensileProva gratuita
Individuale10,99 euro1 mese
Studenti5,99 euro1 mese
Famiglia16,99 euro1 mese
Apple Oneda 19,95 euroProva disponibile per utenti idonei

Tra i diversi piani messi a disposizione da Apple Music ci sono alcune differenze che è bene conoscere, per comprendere qual è la migliore soluzione per le proprie esigenze:

PianoCaratteristiche principali
IndividualeAccesso completo a tutto il catalogo Apple Music
StudentiStessi vantaggi del piano Individuale e accesso a Apple TV+
FamigliaCondivisione fino a 6 persone con librerie separate
Apple OneInclude Apple Music insieme ad altri servizi Apple
Attiva la prova gratuita di Apple Music
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Patrizia Chimera
Redazione Affiliation Nextwork360

Laureata in Scienze della Comunicazione all’Università di Torino, Patrizia Chimera ha iniziato a lavorare nel 2005 come redattrice online, maturando esperienza in vari settori dell’editoria digitale. È diventata giornalista pubblicista nel 2017. Curiosa, appassionata di scrittura e di tecnologia, ama viaggiare e imparare nuove lingue.

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