Apple punta ancora sulla formula gratuita per attirare nuovi utenti verso il proprio servizio di streaming musicale. La promozione di Apple Music che garantisce una prova gratuita attualmente disponibile consente ai nuovi iscritti di ottenere un mese di ascolto gratis, accedendo senza limitazioni all’intero catalogo della piattaforma.

L’iniziativa di Apple Music permette di testare tutte le funzionalità prima dell’eventuale rinnovo a pagamento.

Apple Music, prova gratuita: cosa include il mese gratis

La prova gratuita offre accesso completo a tutte le funzionalità di Apple Music. Durante il periodo promozionale gli utenti possono ascoltare oltre 100 milioni di brani senza interruzioni pubblicitarie, creare playlist personalizzate, scaricare musica per l’ascolto offline e accedere a contenuti esclusivi come concerti, interviste e playlist curate dalla redazione Apple.

Tra i principali vantaggi rientrano anche l’audio spaziale con tecnologia Dolby Atmos e l’audio lossless, disponibile su una parte sempre più ampia del catalogo musicale.

Il servizio è utilizzabile su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Android, PC Windows, smart TV, speaker intelligenti e numerosi dispositivi compatibili.

Come attivare la prova gratuita di Apple Music

Per accedere all’offerta è sufficiente:

Aprire l’app Apple Music oppure accedere tramite il sito ufficiale;

Selezionare il piano desiderato;

Effettuare la registrazione con un Apple Account;

Attivare la prova gratuita di un mese.

Al termine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnova automaticamente salvo disdetta.

Fino a 3 mesi gratis con i dispositivi Apple idonei

Oltre alla promozione standard da un mese, Apple mette a disposizione una seconda iniziativa dedicata a chi acquista un nuovo dispositivo compatibile. I nuovi abbonati possono ottenere fino a 3 mesi gratuiti di Apple Music acquistando e attivando un nuovo iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods, HomePod oppure alcuni dispositivi Beats idonei.

Per usufruire dell’offerta è necessario configurare il dispositivo, aprire l’app Apple Music e attivare la promozione entro tre mesi dalla prima configurazione. L’iniziativa è valida una sola volta per ciascun Apple Account.

Quanto costa Apple Music dopo la prova gratuita

Terminato il periodo gratuito, il costo dipende dal piano scelto. Si possono attivare i pacchetti Individuale, Studenti e Famiglia, tutti e tre con il mese di prova gratuita incluso, e Apple One, che offre la prova gratis per gli utenti idonei.

Piano Prezzo mensile Prova gratuita Individuale 10,99 euro 1 mese Studenti 5,99 euro 1 mese Famiglia 16,99 euro 1 mese Apple One da 19,95 euro Prova disponibile per utenti idonei

Tra i diversi piani messi a disposizione da Apple Music ci sono alcune differenze che è bene conoscere, per comprendere qual è la migliore soluzione per le proprie esigenze: