E-commerce, Amazon Dash Replenishment arriva in Italia

Amazon Dash Replenishment sbarca anche in Italia, Francia e Spagna con una serie di dispositivi per riordinare in modo intelligente le scorte nel momento in cui se ne ha la necessità, risparmiando tempo e assicurando ai clienti di non rimanere mai senza i prodotti necessari alla vita di tutti i giorni.

Del programma per la smart home nei tre Paesi sono entrati a far parte Philips, con il Philips Sonicare Diamond Clean Smart Toothbrush, che tracciano l’utilizzo della testina dello spazzolino e segnalano ai clienti quando hanno bisogno di sostituirla, Epson, con Epson ReadyInk per Dash Replenishment, che consente il riordino intelligente delle cartucce d’inchiostro per i clienti che possiedono stampanti Epson. Con Bsh nel campo delle lavastoviglie connesse a Internet di Bosch, Siemens, Neff e Gaggenau consentono ai clienti di monitorare e controllare da remoto i propri elettrodomestici da uno smartphone o da tablet tramite l’app Home Connect.

Le lavastoviglie dotate di Home Connect offrono varie possibilità di illuminazione per l’ambiente circostante in cucina e semplificano la vita di tutti i giorni con programmi intelligenti di lavaggio delle stoviglie e una serie di funzioni come Easy Start Assistant, che aiuta a scegliere il programma di lavaggio più adatto in base al tipo, alla quantità e al grado di sporco dei piatti. Con Dash Replenishment, i clienti possono iscriversi al rifornimento intelligente da Amazon, per riordinare in modo intelligente il detersivo per lavastoviglie prima che le scorte si esauriscano. Inoltre Bianca, la nuovissima lavatrice connessa prodotta da Candy, utilizzando Amazon Dash Replenishment, può riordinare in modo intelligente il detersivo appena prima che le scorte si esauriscano, consentendo ai clienti di non dover mai pensare a ripristinare le scorte.

Hoover AXI, la prima lavatrice dell’azienda dotata di intelligenza artificiale, con Amazon Dash Replenishment, AXI Hoover utilizza il riordino intelligente del detergente quando le scorte sono insufficienti.

Inoltre Coway AirMega 300s sarà presto disponibile per i clienti in Italia:è un dispositivo intelligente prodotto da Coway che monitora e purifica la qualità dell’aria eliminando polvere, pollini, agenti inquinanti, allergeni e odori spiacevoli con cinque livelli di ventilazione che si adattano automaticamente alla qualità dell’aria e alle condizioni di luce della stanza. Airmega utilizza Amazon Dash replenishment per riordinare i filtri Max2 esattamente nel momento in cui è necessario sostituire i filtri, così i clienti non devono più preoccuparsi del fatto che stia per esaurirsi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA