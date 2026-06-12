Wimbledon 2026 inizia il 29 giugno 2026 e NOW punta sul grande tennis con una promozione riservata ai nuovi clienti. Fino al 30 giugno 2026 è infatti possibile attivare il Pass Sport a 19,99 euro al mese per 12 mesi, per accedere con NOW TV a Wimbledon 2026, potendo contare su una copertura completa del torneo londinese in esclusiva streaming.

L’offerta di NOW TV consente inoltre di seguire l’intera stagione tennistica internazionale, insieme a calcio, Formula 1, MotoGP, basket e molte altre competizioni sportive. La promozione di NOW TV si può attivare online, in pochi clic, per iniziare subito a seguire i più grandi eventi sportivi dell’estate.

NOW TV, Wimbledon 2026: cosa comprende l’offerta a 19,99 euro

L’offerta di NOW TV prevede l’attivazione del Pass Sport NOW al prezzo promozionale di 19,99 euro al mese con vincolo di permanenza di 12 mesi. Al termine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnova automaticamente al prezzo di listino, attualmente pari a 29,99 euro al mese.

Grazie al Pass Sport, gli utenti possono seguire Wimbledon 2026 in esclusiva streaming dal 29 giugno al 12 luglio, oltre a numerosi altri tornei del circuito ATP e WTA. La piattaforma include anche gli US Open, le Nitto ATP Finals, le WTA Finals e gran parte degli eventi più importanti del calendario tennistico internazionale.

Quanto si risparmia con la promozione di NOW TV

La promozione viene presentata da NOW come 12 mesi al prezzo di 8. Considerando il prezzo ordinario di 29,99 euro mensili, il risparmio rispetto all’offerta standard è significativo e permette di seguire un’intera stagione sportiva con una spesa ridotta.

Offerta Prezzo mensile Vincolo Pass Sport promozionale 19,99 € 12 mesi Pass Sport standard 29,99 € Nessun vincolo

Tutto il tennis disponibile con NOW

L’offerta di NOW TV, però, non si limita al torneo di Wimbledon. Gli abbonati possono accedere a un calendario particolarmente ricco che comprende ATP Masters 1000, ATP 500, ATP 250, tornei WTA, Nitto ATP Finals e US Open.

Inoltre, Wimbledon resterà disponibile in esclusiva streaming su NOW fino al 2030.

Wimbledon 2026 in esclusiva streaming

Il torneo più prestigioso del tennis mondiale si svolgerà a Londra dal 29 giugno al 12 luglio 2026. Le partite saranno trasmesse sui canali Sky Sport disponibili attraverso NOW, con la possibilità di seguire incontri, approfondimenti e contenuti dedicati all’evento.

I canali per seguire le partite

Le gare saranno visibili principalmente su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena. Per molti tornei saranno inoltre disponibili i campi aggiuntivi tramite il servizio EXTRA, che permette di seguire ulteriori incontri in diretta con commento originale.

Caratteristica Dettagli Offerta Pass Sport NOW Prezzo promozionale 19,99 €/mese Durata promozione 12 mesi Prezzo successivo 29,99 €/mese Scadenza attivazione 30 giugno 2026 Destinatari Nuovi clienti NOW Wimbledon 2026 Incluso in esclusiva streaming Periodo torneo 29 giugno – 12 luglio 2026 Altri eventi inclusi ATP, WTA, US Open, Formula 1, MotoGP, calcio e basket

Non solo tennis: tutti gli sport inclusi nel Pass Sport di NOW TV

Uno dei principali punti di forza dell’offerta è la presenza di numerosi eventi sportivi oltre al tennis. Il Pass Sport include infatti:

UEFA Champions League, Europa League e Conference League;

Serie A Enilive con le partite previste dai diritti disponibili;

Premier League, Bundesliga e altri campionati internazionali;

Formula 1 e MotoGP in esclusiva streaming;

NBA, Eurolega, EuroCup e basket italiano;

principali eventi multisport trasmessi dai canali Sky Sport.

Dove vedere NOW e come attivare l’abbonamento

NOW può essere utilizzato su Smart TV, smartphone, tablet, PC, console di gioco, Fire TV, Apple TV e altri dispositivi compatibili. È possibile associare fino a sei dispositivi all’account. L’attivazione richiede una semplice registrazione con indirizzo email, metodo di pagamento e scelta del Pass desiderato.