Wimbledon 2026 inizia il 29 giugno 2026 e NOW punta sul grande tennis con una promozione riservata ai nuovi clienti. Fino al 30 giugno 2026 è infatti possibile attivare il Pass Sport a 19,99 euro al mese per 12 mesi, per accedere con NOW TV a Wimbledon 2026, potendo contare su una copertura completa del torneo londinese in esclusiva streaming.
L’offerta di NOW TV consente inoltre di seguire l’intera stagione tennistica internazionale, insieme a calcio, Formula 1, MotoGP, basket e molte altre competizioni sportive. La promozione di NOW TV si può attivare online, in pochi clic, per iniziare subito a seguire i più grandi eventi sportivi dell’estate.
Indice degli argomenti
NOW TV, Wimbledon 2026: cosa comprende l’offerta a 19,99 euro
L’offerta di NOW TV prevede l’attivazione del Pass Sport NOW al prezzo promozionale di 19,99 euro al mese con vincolo di permanenza di 12 mesi. Al termine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnova automaticamente al prezzo di listino, attualmente pari a 29,99 euro al mese.
Grazie al Pass Sport, gli utenti possono seguire Wimbledon 2026 in esclusiva streaming dal 29 giugno al 12 luglio, oltre a numerosi altri tornei del circuito ATP e WTA. La piattaforma include anche gli US Open, le Nitto ATP Finals, le WTA Finals e gran parte degli eventi più importanti del calendario tennistico internazionale.
Quanto si risparmia con la promozione di NOW TV
La promozione viene presentata da NOW come 12 mesi al prezzo di 8. Considerando il prezzo ordinario di 29,99 euro mensili, il risparmio rispetto all’offerta standard è significativo e permette di seguire un’intera stagione sportiva con una spesa ridotta.
|Offerta
|Prezzo mensile
|Vincolo
|Pass Sport promozionale
|19,99 €
|12 mesi
|Pass Sport standard
|29,99 €
|Nessun vincolo
Tutto il tennis disponibile con NOW
L’offerta di NOW TV, però, non si limita al torneo di Wimbledon. Gli abbonati possono accedere a un calendario particolarmente ricco che comprende ATP Masters 1000, ATP 500, ATP 250, tornei WTA, Nitto ATP Finals e US Open.
Inoltre, Wimbledon resterà disponibile in esclusiva streaming su NOW fino al 2030.
Wimbledon 2026 in esclusiva streaming
Il torneo più prestigioso del tennis mondiale si svolgerà a Londra dal 29 giugno al 12 luglio 2026. Le partite saranno trasmesse sui canali Sky Sport disponibili attraverso NOW, con la possibilità di seguire incontri, approfondimenti e contenuti dedicati all’evento.
I canali per seguire le partite
Le gare saranno visibili principalmente su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena. Per molti tornei saranno inoltre disponibili i campi aggiuntivi tramite il servizio EXTRA, che permette di seguire ulteriori incontri in diretta con commento originale.
|Caratteristica
|Dettagli
|Offerta
|Pass Sport NOW
|Prezzo promozionale
|19,99 €/mese
|Durata promozione
|12 mesi
|Prezzo successivo
|29,99 €/mese
|Scadenza attivazione
|30 giugno 2026
|Destinatari
|Nuovi clienti NOW
|Wimbledon 2026
|Incluso in esclusiva streaming
|Periodo torneo
|29 giugno – 12 luglio 2026
|Altri eventi inclusi
|ATP, WTA, US Open, Formula 1, MotoGP, calcio e basket
Non solo tennis: tutti gli sport inclusi nel Pass Sport di NOW TV
Uno dei principali punti di forza dell’offerta è la presenza di numerosi eventi sportivi oltre al tennis. Il Pass Sport include infatti:
- UEFA Champions League, Europa League e Conference League;
- Serie A Enilive con le partite previste dai diritti disponibili;
- Premier League, Bundesliga e altri campionati internazionali;
- Formula 1 e MotoGP in esclusiva streaming;
- NBA, Eurolega, EuroCup e basket italiano;
- principali eventi multisport trasmessi dai canali Sky Sport.
Dove vedere NOW e come attivare l’abbonamento
NOW può essere utilizzato su Smart TV, smartphone, tablet, PC, console di gioco, Fire TV, Apple TV e altri dispositivi compatibili. È possibile associare fino a sei dispositivi all’account. L’attivazione richiede una semplice registrazione con indirizzo email, metodo di pagamento e scelta del Pass desiderato.
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