Attraverso il Pass Sport, vedere gli US Open su NOW TV da domenica 30 agosto 2026 a domenica 13 settembre 2026 è semplice: la piattaforma streaming consente infatti di seguire il torneo americano in diretta, insieme a numerose altre competizioni del circuito ATP e WTA.

La proposta NOW TV propone anche altre pacchetti, per vedere non solo i migliori eventi sportivi, ma anche film e serie tv.

US Open NOW TV: cosa comprende il Pass Sport

Il Pass Sport di NOW TV offre l’accesso a una delle proposte sportive più complete del mercato streaming italiano. Oltre agli US Open, gli utenti possono seguire Wimbledon in esclusiva, i tornei ATP Tour e WTA Tour, comprese le Nitto ATP Finals e le WTA Finals.

L’offerta non si limita al tennis. Nel pacchetto di NOW TV sono inclusi anche calcio nazionale e internazionale, Formula 1, MotoGP, NBA, Eurolega e numerose altre discipline sportive. Questo rende il Pass Sport una soluzione particolarmente interessante per chi desidera concentrare più contenuti in un unico abbonamento.

I canali NOW TV dedicati al tennis

Tra i canali disponibili spicca Sky Sport Tennis, interamente dedicato al grande tennis internazionale. Qui trovano spazio gli US Open, Wimbledon e gli altri principali eventi del circuito professionistico.

Gli abbonati possono inoltre accedere agli approfondimenti, alle analisi tecniche e ai contenuti esclusivi prodotti da Sky Sport.

Quanto costa vedere gli US Open su NOW TV

NOW TV propone due modalità di sottoscrizione del Pass Sport, per seguire anche gli US Open.

Offerta Prezzo Vincolo Pass Sport annuale 19,99 euro al mese 12 mesi Pass Sport mensile 29,99 euro al mese Nessun vincolo

L’offerta annuale permette di ottenere 12 mesi al prezzo di 8, con permanenza minima di un anno. Al termine del periodo promozionale il servizio si rinnova al prezzo di listino vigente. La formula mensile, invece, consente di interrompere l’abbonamento in qualsiasi momento.

Offerta completa NOW TV: sport, film e serie TV in un unico abbonamento

Per chi desidera affiancare agli eventi sportivi anche contenuti di intrattenimento, NOW TV propone l’Offerta Completa.

Offerta Prezzo promozionale Prezzo di listino Offerta Completa 27,99 euro al mese 41,99 euro al mese

Il pacchetto include:

il Pass Sport

le serie TV internazionali

le produzioni Sky Original

gli show più seguiti

oltre 1.000 film on demand

Anche in questo caso è previsto un vincolo di 12 mesi durante il periodo promozionale.

Come attivare NOW TV per seguire gli US Open

La registrazione richiede pochi minuti. È sufficiente scegliere il pass desiderato, creare un account con email e password e selezionare un metodo di pagamento tra carta o PayPal. Una volta completata la procedura, la visione è disponibile su smartphone, tablet, PC, Smart TV, console e dispositivi streaming compatibili.

Gli utenti possono associare fino a sei dispositivi al proprio account. Inoltre, attivando l’opzione Premium, è possibile guardare i contenuti su due schermi contemporaneamente, eliminare la pubblicità dai contenuti on demand e accedere all’audio Dolby Digital 5.1 sui dispositivi compatibili.