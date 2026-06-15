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US Open NOW TV: come vedere il torneo di tennis in streaming con il Pass Sport

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NOW TV punta sugli appassionati di tennis con il Pass Sport, che consente di seguire in streaming gli US Open e gli altri principali tornei del circuito internazionale. L’offerta è disponibile sia con formula annuale scontata sia con abbonamento mensile senza vincoli

Pubblicato il 15 giu 2026
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Patrizia Chimera

Redazione Affiliation Nextwork360

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US Open su NOW TV in i 3 punti chiave

  • NOW TV consente di seguire in diretta gli US Open tramite il Pass Sport, che include inoltre i tornei del circuito ATP e WTA.
  • Il Pass Sport include Wimbledon, Nitto ATP Finals, WTA Finals e altri sport (Formula 1, MotoGP, NBA, Eurolega); canale tennis: Sky Sport Tennis.
  • Disponibile in formula annuale (12 mesi al prezzo di 8) o mensile; l’Offerta Completa unisce sport, serie e film; attivazione online, fino a 6 dispositivi e opzione Premium con Dolby Digital 5.1.
Riassunto generato con AI

Attraverso il Pass Sport, vedere gli US Open su NOW TV da domenica 30 agosto 2026 a domenica 13 settembre 2026 è semplice: la piattaforma streaming consente infatti di seguire il torneo americano in diretta, insieme a numerose altre competizioni del circuito ATP e WTA.

La proposta NOW TV propone anche altre pacchetti, per vedere non solo i migliori eventi sportivi, ma anche film e serie tv.

Abbonati a NOW TV per seguire gli US Open

US Open NOW TV: cosa comprende il Pass Sport

Il Pass Sport di NOW TV offre l’accesso a una delle proposte sportive più complete del mercato streaming italiano. Oltre agli US Open, gli utenti possono seguire Wimbledon in esclusiva, i tornei ATP Tour e WTA Tour, comprese le Nitto ATP Finals e le WTA Finals.

L’offerta non si limita al tennis. Nel pacchetto di NOW TV sono inclusi anche calcio nazionale e internazionale, Formula 1, MotoGP, NBA, Eurolega e numerose altre discipline sportive. Questo rende il Pass Sport una soluzione particolarmente interessante per chi desidera concentrare più contenuti in un unico abbonamento.

I canali NOW TV dedicati al tennis

Tra i canali disponibili spicca Sky Sport Tennis, interamente dedicato al grande tennis internazionale. Qui trovano spazio gli US Open, Wimbledon e gli altri principali eventi del circuito professionistico.

Gli abbonati possono inoltre accedere agli approfondimenti, alle analisi tecniche e ai contenuti esclusivi prodotti da Sky Sport.

Quanto costa vedere gli US Open su NOW TV

NOW TV propone due modalità di sottoscrizione del Pass Sport, per seguire anche gli US Open.

OffertaPrezzoVincolo
Pass Sport annuale19,99 euro al mese12 mesi
Pass Sport mensile29,99 euro al meseNessun vincolo

L’offerta annuale permette di ottenere 12 mesi al prezzo di 8, con permanenza minima di un anno. Al termine del periodo promozionale il servizio si rinnova al prezzo di listino vigente. La formula mensile, invece, consente di interrompere l’abbonamento in qualsiasi momento.

Offerta completa NOW TV: sport, film e serie TV in un unico abbonamento

Per chi desidera affiancare agli eventi sportivi anche contenuti di intrattenimento, NOW TV propone l’Offerta Completa.

OffertaPrezzo promozionalePrezzo di listino
Offerta Completa27,99 euro al mese41,99 euro al mese

Il pacchetto include:

  • il Pass Sport
  • le serie TV internazionali
  • le produzioni Sky Original
  • gli show più seguiti
  • oltre 1.000 film on demand

Anche in questo caso è previsto un vincolo di 12 mesi durante il periodo promozionale.

Come attivare NOW TV per seguire gli US Open

La registrazione richiede pochi minuti. È sufficiente scegliere il pass desiderato, creare un account con email e password e selezionare un metodo di pagamento tra carta o PayPal. Una volta completata la procedura, la visione è disponibile su smartphone, tablet, PC, Smart TV, console e dispositivi streaming compatibili.

Gli utenti possono associare fino a sei dispositivi al proprio account. Inoltre, attivando l’opzione Premium, è possibile guardare i contenuti su due schermi contemporaneamente, eliminare la pubblicità dai contenuti on demand e accedere all’audio Dolby Digital 5.1 sui dispositivi compatibili.

Abbonati a NOW TV per seguire gli US Open
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. I servizi potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione. @RIPRODUZIONE RISERVATA

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Patrizia Chimera
Redazione Affiliation Nextwork360

Laureata in Scienze della Comunicazione all’Università di Torino, Patrizia Chimera ha iniziato a lavorare nel 2005 come redattrice online, maturando esperienza in vari settori dell’editoria digitale. È diventata giornalista pubblicista nel 2017. Curiosa, appassionata di scrittura e di tecnologia, ama viaggiare e imparare nuove lingue.

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