EuroHpc, in Italia il primo supercalcolatore industriale dell’infrastruttura europea

Il consorzio italiano Innovate – coordinato da Cineca e composto da Almawave (Gruppo Almaviva), Autostrade per l’Italia, BI-Rex, Fondazione Icsc – Centro Nazionale di Ricerca in Hpc Big data and Quantum Computing, Fondazione Ifab, Snam, UnipolSai – si è aggiudicato il primo supercalcolatore industry-grade promosso dall’impresa comune EuroHpc.

EuroHpc è un’iniziativa nata nel 2018, con l’obiettivo di sviluppare nell’Ue un ecosistema leader nel supercalcolo e nel calcolo quantistico. Dopo l’installazione di supercomputer come Leonardo, come Hpc6 di Eni, o come Pitagora, che hanno portato l’Italia al terzo posto al mondo per potenza complessiva di calcolo, il progetto Innovate rafforzerà ulteriormente il ruolo del Paese nell’ambito del supercalcolo.

Lo farà in maniera inedita, perché, per la prima volta, EuroHpc ha promosso un’azione, cofinanziata al 35%, rivolta a consorzi di partner privati per arricchire l’infrastruttura europea con un sistema di supercalcolo all’avanguardia, dedicato e disegnato per l’industria con gli opportuni standard di accesso, operatività e sicurezza.

Spinta al calcolo ad alte prestazioni per la digital transformation

Il sistema sarà ospitato al Tecnopolo di Bologna e gestito da Cineca. Permetterà di accelerare l’adozione dell’AI e più in generale di tecnologie di calcolo ad alte prestazioni (Hpc) per lo sviluppo industriale e tecnologico in Italia e in Europa. Il supercomputer combinerà la potenza del calcolo ad alte prestazioni con la flessibilità del cloud, integrando tecnologie hardware avanzate sia Gpu che Cpu. Si tratta di un sistema progettato per supportare applicazioni industriali di simulazione numerica, analisi dati e machine learning, contribuendo alla digitalizzazione dei processi produttivi e all’accelerazione dell’innovazione.

Il supercomputer supporterà numerose applicazioni, tra cui manutenzione predittiva, ottimizzazione dei processi industriali, simulazioni ingegneristiche, sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale ed erogazione di servizi di IA. Inoltre, il progetto promuoverà l’accesso a tecnologie avanzate anche per le piccole e medie imprese, sostenendo così l’ecosistema innovativo italiano.

Un esempio che può aprire la strada ad altri casi

“Innovate è un’iniziativa di grande rilevanza per l’Italia e conferma il ruolo guida del nostro Paese in Europa – spiega Francesco Ubertini, Presidente di Cineca – . Per la prima volta l’infrastruttura di supercalcolo europea si allarga con un sistema industriale, promosso dallo sforzo congiunto di alcune imprese che in questo modo consolidano la loro spinta all’innovazione. Il futuro dipenderà dalla capacità delle nostre imprese di adottare tecnologie digitali avanzate e Innovate è un esempio che spero apra la strada a molti altri casi in futuro”.

“Innovate rappresenta un asset di straordinaria valenza per Almawave, volto a garantire l’erogazione competitiva di servizi di intelligenza artificiale da una infrastruttura di eccellenza basata nel nostro Paese – aggiunge Valeria Sandei, AD di Almawave -. Una conferma della nostra determinazione nel portare avanti a tutto tondo un progetto di IA che nasce e cresce in Italia”.

“Grazie all’utilizzo di infrastrutture di calcolo avanzate, potremo migliorare le nostre capacità di analisi dei dati e di simulazione, a supporto dei processi operativi e di manutenzione – spiega Danilo Gismondi, Chief Information and Digital Transformation Officer di Autostrade per l’Italia -. La collaborazione con partner di eccellenza ci permetterà di sviluppare soluzioni innovative volte ad offrire sempre maggiore sicurezza ed efficienza per i nostri utenti. Siamo convinti che questo progetto aprirà nuove opportunità per l’adozione di tecnologie avanzate nel settore delle infrastrutture e contribuirà alla crescita dell’ecosistema digitale italiano”.

Pietra miliare per lo sviluppo industriale del Paese

“Si tratta di una iniziativa di enorme importanza per il tessuto industriale del Paese: BI-Rex, in qualità di Competence Center nazionale cofinanziato dal Mimit e soggetto attuatore del Pnrr, si impegna a portare le imprese italiane, in particolare le pmi, al centro dell’innovazione digitale, rendendo accessibili tecnologie avanzate e soluzioni sostenibili – aggiunge Stefano Cattorini, Direttore Generale di BI-Rex -. Grazie al supercalcolatore Innovate, saremo in grado di offrire nuovi servizi di innovazione, formazione e test-before-invest per Hpc, Intelligenza Artificiale e Generative AI proprio nei confronti delle pmi, che potranno quindi beneficiare di queste novità in modo semplice e concreto, affrontando al meglio le loro sfide quotidiane, ottimizzando i processi e migliorando la competitività“.

“Innovate si inserisce nel percorso di sostegno e sviluppo del sistema del supercalcolo italiano che vede impegnati da diversi anni sia il governo che l’interno sistema produttivo del nostro paese in uno sforzo sinergico che dimostra il valore strategico e abilitante che a questa tecnologia viene oggi riconosciuto ai fini di una crescita sostanziale e sostenibile, come sottolineato di recente anche dal rapporto presentato da Mario Draghi alla Commissione Europea. Un percorso che ha visto tra le sue principali tappe la costituzione del Centro Nazionale Icsc, che oggi partecipa al consorzio Innovative perseguendo la propria missione, ovvero investire una infrastruttura avanzata cloud di supercalcolo e servizi, posizionandosi come asset strategico unico per l’Italia e la comunità internazionale”, dichiara Antonio Zoccoli, Presidente del Centro Nazionale Icsc.

Marco Becca, Direttore della Fondazione Ifab: “Partecipare ad Innovate consente a IFAB di rafforzare la propria missione di connettere ricerca e industria, accelerando l’adozione di tecnologie avanzate. Questa iniziativa arricchisce i servizi a disposizione di soci ed affiliati con uno strumento all’avanguardia per affrontare progettualità complesse. Grazie all’infrastruttura di calcolo d’eccellenza di Innovate, le aziende e le PMI del nostro network potranno accedere a tecnologie di frontiera, stimolando innovazione e migliorando competitività e digitalizzazione”.

“Con Innovate il polo italiano del Supercalcolo si arricchisce di una propria componente Cloud per permettere alle imprese di sviluppare applicazioni di Intelligenza Artificiale in ambito industriale – conclude Renzo Avesani, Presidente di Leithà (Gruppo Unipol) -. Questo primo passo contribuisce ad allineare i nostri sistemi di calcolo ed i nostri metodi di lavoro ai migliori standard internazionali”.