Fashion e startup, via a Styleit: fondi per 5,6 milioni

Fashion tech, Cdp Venture Capital Sgr lancia Styleit, l’acceleratore di startup che sviluppano nuove soluzioni tecnologiche a favore del mercato della moda. Fino al 19 giugno sarà possibile candidare la propria startup per partecipare al primo programma – partirà nel mese di luglio 2023 – che fa parte della Rete Nazionale Acceleratori Cdp, network presente su tutto il territorio nazionale per sostenere la crescita di giovani imprese specializzate nei mercati ritenuti a elevato potenziale.

Come si articola il progetto

Con una dotazione complessiva di 5,64 milioni di euro, il progetto di Styleit, si legge in una nota, ha una estensione temporale di tre anni e prevede il coinvolgimento di circa 10 startup su base annua: soggetti che potranno accedere ad un percorso di accelerazione volto a consolidare il proprio ingresso sul mercato di riferimento. Le startup selezionate riceveranno, quindi, un investimento pre-seed di circa 113mila euro e potranno partecipare a successivi finanziamenti post-accelerazione fino a 200mila euro.

WHITEPAPER Metti i tuoi clienti al centro: le novità per una digital experience eccellente Marketing Social Network

L’iniziativa, in particolare, è rivolta a startup con un team già costituito e un prototipo di business funzionante che abbiano sviluppato prodotti o servizi innovativi per il mercato del fashion, lusso e lifestyle, con particolare riferimento alle tecnologie abilitanti per i settori della sostenibilità ambientale applicata ai processi produttivi e alla catena distributiva, dell’intelligenza artificiale, dell’upcycling, del Metaverso, dell’e-commerce, della blockchain e della mixed o augmented reality.

Il programma di accelerazione, della durata di tre mesi, contribuirà a far crescere le startup con percorsi di formazione, workshop e masterclass con mentor ed esperti nel mercato della moda, finalizzati a dare una certificazione di qualità dell’offerta e dei modelli di business per il go-to-market.

Lo scenario del fashion tech

A livello globale, gli investimenti nel segmento fashion tech hanno registrato un incremento del 18% annuo, passando dai cinque miliardi di dollari del 2016 ai 41,7 miliardi nel 2022, con una tendenza di crescita che prevede il raddoppio dei valori entro il 2030.

Anche in Italia il segmento è in deciso sviluppo come dimostrano i 46 investimenti avvenuti nel periodo 2020, per un ammontare complessivo di 70 milioni di euro e una media di investimento per operazione di circa 1,5 milioni.

Quali sono le aziende coinvolte

Il progetto è stato realizzato assieme a Startupbootcamp, Gellify, Azimut Libera Impresa, Fndx e Polimoda, oltre al contributo di realtà imprenditoriali leader nel sistema moda e di operatori locali che agiscono a sostegno dell’ecosistema come il fondo Azimut Digitech Fund, la società di advisory Fndx, la fashion school Polimoda di Firenze e il network di business angels Open Seed. Tra i promotori il local partner Manifattura Tabacchi, terza sede di Polimoda, che ospiterà il programma di accelerazione nei propri spazi a Firenze.

@RIPRODUZIONE RISERVATA