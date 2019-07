Iliad, 150 milioni per far crescere la rete in Italia e Francia

Nuovo round di finanziamento per Iliad. La compagnia ha annunciato di aver ottenuto Iliad 150 milioni di euro dalla banca pubblica tedesca Kfw Ipex-Bank. Con questo nuovo prestito arriva, complessivamente, a 240 milioni di euro l’ammontare delle risorse messo a disposizione dall’istituto tedesco che continuerà a sostenere, si legge in una nota Iliad, “il Gruppo nello sviluppo delle sue reti in Francia e in Italia.

I fondi consentiranno a Iliad “di rafforzare la sua struttura aumentando la liquidità disponibile e prolungando la durata del suo finanziamento”, precisa la nota.

A marzo Iliad aveva ottenuto 300 milioni dalla Banca europea degli investimenti, nell’ambito del Piano Juncker, (Bei) per contribuire all’espansione della rete in fibra di Iliad in Francia.

Dal primo prestito ottenuto nel 2009 l’operatore francese ha avuto in tutto dalla Bei negli ultimi 10 anni 850 milioni di euro, dei quali gli ultimi 200 erano stati stanziati nel 2017.

@RIPRODUZIONE RISERVATA