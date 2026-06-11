C’è tempo fino alle ore 15 del 16 giugno, per ottenere l’offerta Iliad Giga Prime, che include 300 GB in 4G, 4G+ e 5G, minuti e SMS illimitati e Amazon Prime incluso per 12 mesi al prezzo di 12,99 euro al mese per sempre.

L’offerta di Iliad è rivolta sia ai nuovi clienti sia a chi desidera passare all’operatore mantenendo il proprio numero. Il costo di attivazione della SIM per aderire alla promozione di Iliad è pari a 9,99 euro.

Cosa include Giga Prime di Iliad

Il punto di forza della proposta di Iliad è senza dubbio il bundle dati particolarmente generoso, pensato per chi utilizza lo smartphone per streaming, social network, gaming online e hotspot.

Caratteristica Dettaglio Prezzo 12,99 euro al mese Durata del prezzo Per sempre Giga in Italia 300 GB Tecnologia 4G, 4G+ e 5G Minuti Illimitati SMS Illimitati Giga in Europa 30 GB Amazon Prime Incluso per 12 mesi Attivazione SIM 9,99 euro Scadenza promozione 16 giugno ore 15

L’offerta Giga Prime consente inoltre di effettuare chiamate illimitate verso numeri fissi di numerosi Paesi esteri e verso i numeri mobili di Stati Uniti e Canada, sempre nel rispetto delle condizioni di uso corretto previste dall’operatore.

Navigazione in 5G e traffico extra

I 300 GB possono essere utilizzati sulla rete 5G di Iliad nelle aree coperte e con dispositivi compatibili. Una volta esaurito il traffico incluso, la navigazione può continuare, previo consenso dell’utente, al costo di 0,90 euro ogni 100 MB.

Amazon Prime incluso con l’offerta Iliad: come funziona il vantaggio

Uno degli elementi più interessanti dell’offerta Iliad è l’inclusione di Amazon Prime per i primi 12 mesi.

Per attivare il servizio è necessario accedere all’Area Personale dopo l’attivazione della SIM e associare un metodo di pagamento automatico, tramite carta o IBAN. L’attivazione di Prime deve avvenire entro 12 mesi dall’attivazione dell’offerta.

Al termine del primo anno gratuito, l’abbonamento si rinnova automaticamente a 4,99 euro al mese, con addebito sul metodo di pagamento associato, salvo disdetta. Anche chi possiede già un abbonamento Amazon Prime può aderire all’iniziativa, ma dovrà prima disattivare il servizio già attivo.

Roaming in Europa e servizi aggiuntivi inclusi nella tariffa Giga Prime

Giga Prime comprende anche 30 GB dedicati alla navigazione in roaming nei Paesi dell’Unione Europea. Superata questa soglia viene applicato un sovrapprezzo pari a 0,001342 euro per MB.

Tra i servizi inclusi senza costi aggiuntivi ricordiamo: