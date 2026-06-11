Digital Economy Telco Industria 4.0 SpacEconomy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

NEWS

Offerta Iliad con 300 GB a 12,99 euro per sempre + Amazon Prime (12 mesi)

Home Digital Economy
Partecipa al dibattito
Indirizzo copiato

La nuova offerta Iliad punta sugli utenti che consumano molti dati mobili. Fino al 16 giugno alle ore 15 è possibile attivare GIGA PRIME con 300 GB in 5G, minuti e SMS illimitati e Amazon Prime incluso per 12 mesi a 12,99 euro al mese per sempre.

Pubblicato il 11 giu 2026
Aggiungi tra i preferiti su Google
Offerta Iliad più 300 GH e più amazon Prime a 12,99 euro al mese
AI Questions Icon
Chiedi all'AI
Riassumi questo articolo
Approfondisci con altre fonti

Iliad, offerta 300 GB in 3 punti chiave

  • Offerta Iliad Giga Prime: 300 GB, minuti e SMS illimitati, a 12,99 euro/mese per sempre; promozione valida fino al 16/06 ore 15.
  • Amazon Prime incluso per 12 mesi; attivazione via Area Personale con metodo di pagamento; rinnovo a 4,99 euro/mese dopo il primo anno; disattivare Prime esistente.
  • Costo attivazione SIM 9,99 euro; include 30 GB per roaming UE; navigazione in 5G; dopo i 300 GB extra a 0,90 euro/100 MB, roaming oltre soglia a 0,001342 euro/MB; portabilità inclusa.
Riassunto generato con AI

C’è tempo fino alle ore 15 del 16 giugno, per ottenere l’offerta Iliad Giga Prime, che include 300 GB in 4G, 4G+ e 5G, minuti e SMS illimitati e Amazon Prime incluso per 12 mesi al prezzo di 12,99 euro al mese per sempre.

L’offerta di Iliad è rivolta sia ai nuovi clienti sia a chi desidera passare all’operatore mantenendo il proprio numero. Il costo di attivazione della SIM per aderire alla promozione di Iliad è pari a 9,99 euro.

Attiva l’offerta di Iliad per avere 300 Giga

Cosa include Giga Prime di Iliad

Il punto di forza della proposta di Iliad è senza dubbio il bundle dati particolarmente generoso, pensato per chi utilizza lo smartphone per streaming, social network, gaming online e hotspot.

CaratteristicaDettaglio
Prezzo12,99 euro al mese
Durata del prezzoPer sempre
Giga in Italia300 GB
Tecnologia4G, 4G+ e 5G
MinutiIllimitati
SMSIllimitati
Giga in Europa30 GB
Amazon PrimeIncluso per 12 mesi
Attivazione SIM9,99 euro
Scadenza promozione16 giugno ore 15

L’offerta Giga Prime consente inoltre di effettuare chiamate illimitate verso numeri fissi di numerosi Paesi esteri e verso i numeri mobili di Stati Uniti e Canada, sempre nel rispetto delle condizioni di uso corretto previste dall’operatore.

Navigazione in 5G e traffico extra

I 300 GB possono essere utilizzati sulla rete 5G di Iliad nelle aree coperte e con dispositivi compatibili. Una volta esaurito il traffico incluso, la navigazione può continuare, previo consenso dell’utente, al costo di 0,90 euro ogni 100 MB.

Amazon Prime incluso con l’offerta Iliad: come funziona il vantaggio

Uno degli elementi più interessanti dell’offerta Iliad è l’inclusione di Amazon Prime per i primi 12 mesi.

Per attivare il servizio è necessario accedere all’Area Personale dopo l’attivazione della SIM e associare un metodo di pagamento automatico, tramite carta o IBAN. L’attivazione di Prime deve avvenire entro 12 mesi dall’attivazione dell’offerta.

Al termine del primo anno gratuito, l’abbonamento si rinnova automaticamente a 4,99 euro al mese, con addebito sul metodo di pagamento associato, salvo disdetta. Anche chi possiede già un abbonamento Amazon Prime può aderire all’iniziativa, ma dovrà prima disattivare il servizio già attivo.

Roaming in Europa e servizi aggiuntivi inclusi nella tariffa Giga Prime

Giga Prime comprende anche 30 GB dedicati alla navigazione in roaming nei Paesi dell’Unione Europea. Superata questa soglia viene applicato un sovrapprezzo pari a 0,001342 euro per MB.

Tra i servizi inclusi senza costi aggiuntivi ricordiamo:

  • Hotspot
  • Tecnologia VoLTE
  • Segreteria telefonica
  • Portabilità del numero
  • Controllo del credito residuo
  • Servizio “Mi richiami”
  • Nessuno scatto alla risposta
  • Accesso al Wi-Fi 7 incluso nei servizi dell’offerta
Attiva l’offerta di Iliad per avere 300 Giga
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. I servizi potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione. @RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Patrizia Chimera

Laureata in Scienze della Comunicazione all’Università di Torino, Patrizia Chimera ha iniziato a lavorare nel 2005 come redattrice online, maturando esperienza in vari settori dell’editoria digitale. È diventata giornalista pubblicista nel 2017. Curiosa, appassionata di scrittura e di tecnologia, ama viaggiare e imparare nuove lingue.

Seguimi su

Leggi anche:

guest

0 Commenti
Più recenti
Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Aziende

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • Guida pro alle migliori esim per la Cina

  • LA GUIDA

    Le top 4 migliori eSIM in Cina per navigare senza censura

    04 Giu 2026

    Condividi
  • 5G Standalone monetizzazione

  • l'intervista

    5G Standalone, Zethzon (Ericsson): “La monetizzazione passa dalla connettività differenziata”

    11 Mag 2026

    di Antonello Salerno

    Condividi
  • eSIM saily, la recensione

  • lo studio

    eSim, nel 2030 si sfioreranno i 5 miliardi di connessioni

    27 Gen 2026

    Condividi
  • eSM Airalo,la recensione

  • la recensione

    eSIM Airalo: costi, copertura e vantaggi per i viaggiatori internazionali, la recensione

    25 Gen 2026

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x