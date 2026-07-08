Scade il 10 settembre 2026 la promozione dedicata a Iliad Top 30 Mondo, l’offerta mobile che introduce 30 GB aggiuntivi utilizzabili in roaming in più di 110 Paesi, inclusa l’Unione Europea. L’iniziativa si rivolge a chi viaggia frequentemente per lavoro o turismo e desidera evitare l’acquisto di una eSIM dedicata o di pacchetti dati separati.

Iliad mantiene il prezzo bloccato a 12,99 euro al mese, senza vincoli contrattuali e con attivazione della SIM pari a 9,99 euro. La promozione rappresenta una delle principali novità estive del catalogo Iliad.

I 30 GB all’estero senza eSIM dedicata

Il principale elemento distintivo dell’offerta di Iliad riguarda il traffico dati disponibile fuori dall’Italia. I 30 GB inclusi possono essere utilizzati in oltre 110 Paesi del mondo, comprendendo anche tutti gli Stati dell’Unione Europea. Per molti utenti questa dotazione può risultare sufficiente per gestire navigazione, mappe, videoconferenze, messaggistica e social network durante un viaggio.

Di fatto, il pacchetto permette di affrontare trasferte internazionali senza dover acquistare una seconda SIM virtuale o una eSIM temporanea, con il vantaggio di utilizzare direttamente il proprio numero telefonico.

Voce Costo / Caratteristiche Canone mensile 12,99 € al mese Attivazione SIM 9,99 € una tantum Traffico dati in Italia 300 GB Traffico dati all’estero 30 GB in oltre 110 Paesi (UE inclusa) Minuti Illimitati SMS Illimitati Rete 4G, 4G+ e 5G (dove disponibile) Extra soglia nazionale 0,90 € ogni 100 MB Extra soglia roaming UE 0,001586 €/MB Scadenza promozione 10 settembre 2026

300 GB in Italia e rete 5G

Sul territorio nazionale l’offerta comprende 300 GB di traffico dati utilizzabili sulle reti 4G, 4G+ e 5G, dove disponibili e con dispositivi compatibili.

Una volta esaurito il traffico incluso, l’utente può continuare a navigare, previo consenso, pagando 0,90 euro ogni 100 MB.

Minuti e SMS senza limiti

Il piano comprende chiamate e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili italiani e dell’Unione Europea, nel rispetto delle condizioni di utilizzo corretto previste dall’operatore.

Sono inoltre inclusi minuti illimitati dall’Italia verso numerosi numeri fissi internazionali e verso i numeri mobili di Stati Uniti e Canada.

Servizi aggiuntivi senza costi extra

L’offerta integra diversi servizi normalmente richiesti dagli utenti: