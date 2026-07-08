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Iliad Top 30 Mondo: 30 GB all’estero in oltre 110 Paesi con la nuova offerta, disponibile fino al 10 settembre

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L’offerta Top 30 Mondo consente di ottenere fino a 30 GB dedicati al roaming in oltre 110 Paesi, mantenendo un canone fisso di 12,99 euro al mese. La promozione è disponibile fino al 10 settembre 2026 e include anche 300 GB in Italia, minuti e SMS illimitati e accesso alla rete 5G compatibile

Pubblicato il 8 lug 2026
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Patrizia Chimera

Redazione Affiliation Nextwork360

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Iliad Top 30 Mondo, l'offerta in 3 punti chiave

  • Promozione valida fino al 10 settembre 2026: Iliad Top 30 Mondo a prezzo bloccato 12,99 euro/mese, attivazione 9,99 euro, ideale per chi viaggia.
  • Include 30 GB in roaming in oltre 110 Paesi (anche Unione Europea), oltre a 300 GB in Italia, rete 5G dove disponibile e minuti e SMS illimitati.
  • Servizi inclusi: hotspot, VoLTE, segreteria e portabilità; regole di fair use per il roaming: oltre 30 GB UE sovrapprezzo 0,001586 euro/MB, Italia 0,90€/100MB.
Riassunto generato con AI

Scade il 10 settembre 2026 la promozione dedicata a Iliad Top 30 Mondo, l’offerta mobile che introduce 30 GB aggiuntivi utilizzabili in roaming in più di 110 Paesi, inclusa l’Unione Europea. L’iniziativa si rivolge a chi viaggia frequentemente per lavoro o turismo e desidera evitare l’acquisto di una eSIM dedicata o di pacchetti dati separati.

Iliad mantiene il prezzo bloccato a 12,99 euro al mese, senza vincoli contrattuali e con attivazione della SIM pari a 9,99 euro. La promozione rappresenta una delle principali novità estive del catalogo Iliad.

Attiva l’offerta Iliad Top 30 Mondo

I 30 GB all’estero senza eSIM dedicata

Il principale elemento distintivo dell’offerta di Iliad riguarda il traffico dati disponibile fuori dall’Italia. I 30 GB inclusi possono essere utilizzati in oltre 110 Paesi del mondo, comprendendo anche tutti gli Stati dell’Unione Europea. Per molti utenti questa dotazione può risultare sufficiente per gestire navigazione, mappe, videoconferenze, messaggistica e social network durante un viaggio.

Di fatto, il pacchetto permette di affrontare trasferte internazionali senza dover acquistare una seconda SIM virtuale o una eSIM temporanea, con il vantaggio di utilizzare direttamente il proprio numero telefonico.

VoceCosto / Caratteristiche
Canone mensile12,99 € al mese
Attivazione SIM9,99 € una tantum
Traffico dati in Italia300 GB
Traffico dati all’estero30 GB in oltre 110 Paesi (UE inclusa)
MinutiIllimitati
SMSIllimitati
Rete4G, 4G+ e 5G (dove disponibile)
Extra soglia nazionale0,90 € ogni 100 MB
Extra soglia roaming UE0,001586 €/MB
Scadenza promozione10 settembre 2026

300 GB in Italia e rete 5G

Sul territorio nazionale l’offerta comprende 300 GB di traffico dati utilizzabili sulle reti 4G, 4G+ e 5G, dove disponibili e con dispositivi compatibili.

Una volta esaurito il traffico incluso, l’utente può continuare a navigare, previo consenso, pagando 0,90 euro ogni 100 MB.

Minuti e SMS senza limiti

Il piano comprende chiamate e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili italiani e dell’Unione Europea, nel rispetto delle condizioni di utilizzo corretto previste dall’operatore.

Sono inoltre inclusi minuti illimitati dall’Italia verso numerosi numeri fissi internazionali e verso i numeri mobili di Stati Uniti e Canada.

Servizi aggiuntivi senza costi extra

L’offerta integra diversi servizi normalmente richiesti dagli utenti:

  • hotspot incluso;
  • tecnologia VoLTE sui dispositivi compatibili;
  • segreteria telefonica;
  • servizio “Mi richiami”;
  • portabilità del numero;
  • controllo del credito residuo;
  • assenza dello scatto alla risposta.
Attiva l’offerta Iliad Top 30 Mondo
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Patrizia Chimera
Redazione Affiliation Nextwork360

Laureata in Scienze della Comunicazione all’Università di Torino, Patrizia Chimera ha iniziato a lavorare nel 2005 come redattrice online, maturando esperienza in vari settori dell’editoria digitale. È diventata giornalista pubblicista nel 2017. Curiosa, appassionata di scrittura e di tecnologia, ama viaggiare e imparare nuove lingue.

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