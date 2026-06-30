Chi è alla ricerca di una tariffa mobile con molti Giga e un canone contenuto può valutare la nuova offerta Very Mobile dedicata ai clienti provenienti da specifici operatori e ai nuovi numeri.

L’offerta Very Mobile propone infatti 200 GB in 5G Full Speed a 6,99 euro al mese, con condizioni valide fino al 9 luglio salvo proroghe.

Very Mobile include inoltre un mese gratuito, la spedizione della SIM senza costi e la possibilità di scegliere anche la eSIM. La promozione di Very Mobile punta a rendere più conveniente il cambio operatore, mantenendo un costo fisso nel tempo.

Offerta Very Mobile da 200 GB: cosa comprende

La promozione di Very Mobile è rivolta ai clienti provenienti da Iliad, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori selezionati, oltre ai nuovi numeri. Per chi proviene invece da TIM, Vodafone o Kena Mobile è disponibile una versione della stessa offerta con canone differente.

Il pacchetto comprende:

200 GB di traffico dati;

minuti illimitati;

200 SMS;

navigazione in 5G Full Speed fino a 2 Gbps dove disponibile;

un mese gratuito;

SIM e spedizione gratuite;

possibilità di attivare una eSIM.

La tariffa è proposta “per sempre”, senza aumenti programmati del canone mensile.

Caratteristica Dettagli Giga 200 GB Minuti Illimitati SMS 200 Prezzo 6,99 euro al mese Tecnologia 5G Full Speed fino a 2 Gbps Mese omaggio Sì SIM Gratuita Spedizione Gratuita eSIM Inclusa Attivazione Da 0,99 euro per i clienti in portabilità aderenti alla promo; da 4,99 euro per i nuovi numeri

L’offerta Very Mobile da 11,99 euro per chi proviene da altri operatori

Very Mobile propone anche una variante della stessa offerta dedicata ai clienti che effettuano la portabilità da TIM, Vodafone, Kena Mobile e altri operatori selezionati. In questo caso il pacchetto rimane identico, con 200 GB, minuti illimitati, 200 SMS e navigazione in 5G Full Speed fino a 2 Gbps, ma il canone è pari a 11,99 euro al mese.

Anche questa promozione include un mese gratuito, la SIM e la spedizione senza costi e l’attivazione a 0,99 euro in promozione. In roaming nei Paesi dell’Unione Europea sono disponibili fino a 17,9 GB, oltre ai minuti e agli SMS previsti dall’offerta. La disponibilità è limitata fino al 9 luglio, salvo eventuali proroghe.

Offerta Destinatari Giga Minuti SMS 5G Prezzo Very 11,99 Clienti TIM, Vodafone, Kena Mobile e altri operatori selezionati 200 GB Illimitati 200 Full Speed fino a 2 Gbps 11,99 €/mese

I vantaggi dell’offerta Very Mobile

Uno degli aspetti più interessanti riguarda l’assenza di costi nascosti. Very Mobile non applica vincoli di permanenza né penali in caso di recesso. Anche il cambio verso eventuali offerte con più Giga può essere effettuato gratuitamente attraverso l’app dedicata o il servizio clienti.

In caso di esaurimento del traffico dati, la navigazione viene bloccata automaticamente. L’utente può decidere se rinnovare anticipatamente l’offerta direttamente dall’app, evitando consumi extra non previsti.

Sono inoltre inclusi senza costi aggiuntivi i servizi Hotspot, Ti Ho Cercato e RingMe.

Utilizzo anche all’estero e copertura della rete

L’offerta può essere utilizzata anche nei Paesi dell’Unione Europea. Per il piano da 6,99 euro sono disponibili 10,5 GB utilizzabili in roaming, oltre ai minuti e agli SMS inclusi.

Sul fronte della rete, Very Mobile dichiara una copertura del 99,7% della popolazione in 4G e una diffusione del 5G che continua ad ampliarsi. Con le offerte abilitate al 5G Full Speed è possibile raggiungere velocità fino a 2 Gbps, a condizione di utilizzare uno smartphone compatibile e di trovarsi in un’area coperta dal servizio.

Come attivare la promozione

L’offerta può essere richiesta direttamente online scegliendo tra SIM fisica ed eSIM. L’attivazione può avvenire tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica oppure attraverso la video identificazione. In alternativa è possibile rivolgersi a uno degli oltre 3.000 punti vendita presenti sul territorio nazionale.