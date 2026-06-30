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Offerta Very Mobile, tutti i vantaggi dei 200 GB a 6,99 euro al mese

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L’offerta Very Mobile 200 GB a 6,99 euro al mese torna tra le proposte più interessanti del mercato. La promozione attualmente disponibile, include minuti illimitati, 200 SMS, rete 5G Full Speed, SIM con spedizione gratuita e un mese senza canone per alcune categorie di clienti

Pubblicato il 30 giu 2026
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Patrizia Chimera

Redazione Affiliation Nextwork360

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Offerta Very Mobile in 3 punti chiave

  • Offerta Very Mobile: 200 GB in 5G Full Speed, chiamate illimitate e 200 SMS; canone 6,99 euro (variante 11,99 euro per TIM/Vodafone/Kena); include 1 mese gratuito, SIM/eSIM gratis.
  • Promo valida fino al 9 luglio; roaming UE: 10,5 GB (piano da 6,99 euro) o fino a 17,9 GB per altre versioni; 5G fino a 2 Gbps dove disponibile.
  • Nessun vincolo o costi nascosti; traffico esaurito con blocco navigazione; inclusi Hotspot, Ti Ho Cercato, RingMe; attivazione via SPID, Carta d’Identità Elettronica o videoidentificazione e 3.000+ punti vendita.
Riassunto generato con AI

Chi è alla ricerca di una tariffa mobile con molti Giga e un canone contenuto può valutare la nuova offerta Very Mobile dedicata ai clienti provenienti da specifici operatori e ai nuovi numeri.

L’offerta Very Mobile propone infatti 200 GB in 5G Full Speed a 6,99 euro al mese, con condizioni valide fino al 9 luglio salvo proroghe.

Very Mobile include inoltre un mese gratuito, la spedizione della SIM senza costi e la possibilità di scegliere anche la eSIM. La promozione di Very Mobile punta a rendere più conveniente il cambio operatore, mantenendo un costo fisso nel tempo.

Attiva l’offerta Very Mobile a 6,99 Euro al mese

Offerta Very Mobile da 200 GB: cosa comprende

La promozione di Very Mobile è rivolta ai clienti provenienti da Iliad, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori selezionati, oltre ai nuovi numeri. Per chi proviene invece da TIM, Vodafone o Kena Mobile è disponibile una versione della stessa offerta con canone differente.

Il pacchetto comprende:

  • 200 GB di traffico dati;
  • minuti illimitati;
  • 200 SMS;
  • navigazione in 5G Full Speed fino a 2 Gbps dove disponibile;
  • un mese gratuito;
  • SIM e spedizione gratuite;
  • possibilità di attivare una eSIM.

La tariffa è proposta “per sempre”, senza aumenti programmati del canone mensile.

CaratteristicaDettagli
Giga200 GB
MinutiIllimitati
SMS200
Prezzo6,99 euro al mese
Tecnologia5G Full Speed fino a 2 Gbps
Mese omaggio
SIMGratuita
SpedizioneGratuita
eSIMInclusa
AttivazioneDa 0,99 euro per i clienti in portabilità aderenti alla promo; da 4,99 euro per i nuovi numeri

L’offerta Very Mobile da 11,99 euro per chi proviene da altri operatori

Very Mobile propone anche una variante della stessa offerta dedicata ai clienti che effettuano la portabilità da TIM, Vodafone, Kena Mobile e altri operatori selezionati. In questo caso il pacchetto rimane identico, con 200 GB, minuti illimitati, 200 SMS e navigazione in 5G Full Speed fino a 2 Gbps, ma il canone è pari a 11,99 euro al mese.

Anche questa promozione include un mese gratuito, la SIM e la spedizione senza costi e l’attivazione a 0,99 euro in promozione. In roaming nei Paesi dell’Unione Europea sono disponibili fino a 17,9 GB, oltre ai minuti e agli SMS previsti dall’offerta. La disponibilità è limitata fino al 9 luglio, salvo eventuali proroghe.

OffertaDestinatariGigaMinutiSMS5GPrezzo
Very 11,99Clienti TIM, Vodafone, Kena Mobile e altri operatori selezionati200 GBIllimitati200Full Speed fino a 2 Gbps11,99 €/mese

I vantaggi dell’offerta Very Mobile

Uno degli aspetti più interessanti riguarda l’assenza di costi nascosti. Very Mobile non applica vincoli di permanenza né penali in caso di recesso. Anche il cambio verso eventuali offerte con più Giga può essere effettuato gratuitamente attraverso l’app dedicata o il servizio clienti.

In caso di esaurimento del traffico dati, la navigazione viene bloccata automaticamente. L’utente può decidere se rinnovare anticipatamente l’offerta direttamente dall’app, evitando consumi extra non previsti.

Sono inoltre inclusi senza costi aggiuntivi i servizi Hotspot, Ti Ho Cercato e RingMe.

Utilizzo anche all’estero e copertura della rete

L’offerta può essere utilizzata anche nei Paesi dell’Unione Europea. Per il piano da 6,99 euro sono disponibili 10,5 GB utilizzabili in roaming, oltre ai minuti e agli SMS inclusi.

Sul fronte della rete, Very Mobile dichiara una copertura del 99,7% della popolazione in 4G e una diffusione del 5G che continua ad ampliarsi. Con le offerte abilitate al 5G Full Speed è possibile raggiungere velocità fino a 2 Gbps, a condizione di utilizzare uno smartphone compatibile e di trovarsi in un’area coperta dal servizio.

Come attivare la promozione

L’offerta può essere richiesta direttamente online scegliendo tra SIM fisica ed eSIM. L’attivazione può avvenire tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica oppure attraverso la video identificazione. In alternativa è possibile rivolgersi a uno degli oltre 3.000 punti vendita presenti sul territorio nazionale.

Attiva l’offerta Very Mobile a 6,99 Euro al mese
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Patrizia Chimera
Redazione Affiliation Nextwork360

Laureata in Scienze della Comunicazione all’Università di Torino, Patrizia Chimera ha iniziato a lavorare nel 2005 come redattrice online, maturando esperienza in vari settori dell’editoria digitale. È diventata giornalista pubblicista nel 2017. Curiosa, appassionata di scrittura e di tecnologia, ama viaggiare e imparare nuove lingue.

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