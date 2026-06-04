Iliad propone la tariffa TOP 250 PLUS, disponibile a 9,99 euro al mese per sempre, attiva per un periodo limitato, con un pacchetto che comprende 250 GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati e un bundle da 25GB dedicato all’utilizzo in Europa.
Indice degli argomenti
Cosa include l’offerta Iliad TOP 250 PLUS
La proposta TOP 250 PLUS è pensata per chi utilizza grandi quantità di traffico dati, sia per lavoro sia per intrattenimento. Il piano include:
- 250 GB di traffico dati in Italia su rete 4G, 4G+ e 5G;
- Minuti illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia e in Europa;
- SMS illimitati;
- 25 GB dedicati al roaming nei Paesi dell’Unione Europea;
- Chiamate internazionali incluse verso numerosi numeri fissi esteri e verso i numeri mobili di Stati Uniti e Canada.
|Caratteristica
|Dettaglio
|Canone mensile
|9,99 euro
|Attivazione SIM
|9,99 euro una tantum
|Traffico dati in Italia
|250 GB
|Tecnologia
|4G, 4G+ e 5G
|Minuti
|Illimitati
|SMS
|Illimitati
|Traffico dati in Europa
|25 GB
|Chiamate internazionali
|Incluse verso numerosi Paesi
|Vincoli contrattuali
|Nessuno
|Durata prezzo
|Per sempre
Perché l’offerta Iliad può essere vantaggiosa
Con 250 GB mensili inclusi, TOP 250 PLUS di Iliad si colloca nella fascia alta del mercato mobile. La soglia disponibile consente di utilizzare senza particolari limitazioni servizi di streaming video, videoconferenze, gaming online e hotspot per notebook e tablet.
Tra i servizi inclusi figurano inoltre hotspot, segreteria telefonica, portabilità del numero, controllo del credito residuo e tecnologia VoLTE per migliorare la qualità delle chiamate. Tutti questi servizi sono compresi nel canone senza costi aggiuntivi.
Cosa succede dopo aver consumato i 250 GB
Una volta esaurito il traffico dati incluso, l’utente può continuare a navigare soltanto dopo aver espresso il consenso all’utilizzo extra soglia. In questo caso il costo applicato è pari a 0,90 euro ogni 100 MB consumati.
I vantaggi dell’offerta Iliad per professionisti e imprese
Sebbene l’offerta di Iliad sia destinata al mercato consumer, il pacchetto può risultare interessante anche per liberi professionisti, freelance e aziende che utilizzano frequentemente connessioni dati. In questi casi, infatti, la gestione delle spese operative assume un ruolo centrale, proprio come avviene nella scelta di strumenti finanziari dedicati come le carte aziendali.
La presenza di un prezzo bloccato nel tempo, l’assenza di vincoli e la disponibilità di un ampio quantitativo di traffico dati permettono infatti una maggiore prevedibilità dei costi mensili legati alla connettività mobile.
Offerta Iliad: prezzo bloccato e nessun costo nascosto
Uno degli elementi distintivi della strategia commerciale di Iliad resta la trasparenza tariffaria. L’operatore evidenzia infatti l’assenza di costi nascosti, servizi opzionali a pagamento preattivati e vincoli contrattuali.
L’offerta TOP 250 PLUS mantiene il prezzo di 9,99 euro al mese e richiede esclusivamente il pagamento iniziale di 9,99 euro per l’attivazione della SIM.