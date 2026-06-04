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Offerta Iliad TOP 250 PLUS: 250 GB in 5G a 9,99 euro al mese per sempre

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Iliad rilancia con l’offerta TOP 250 PLUS, una tariffa mobile da 9,99 euro al mese che include 250 GB in 5G, minuti e SMS illimitati e 25 GB utilizzabili in Europa. L’offerta è disponibile per un periodo limitato e mantiene il prezzo bloccato nel tempo.

Pubblicato il 4 giu 2026
Patrizia Chimera

Redazione Affiliation Nextwork360

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Offerta Iliad in i 3 punti chiave

  • Iliad lancia TOP 250 PLUS: canone 9,99 euro/mese per sempre; attivazione iniziale 9,99 euro; promozione a tempo limitato.
  • Include 250 GB in Italia su 4G/4G+/5G, minuti illimitati, SMS illimitati, 25 GB in roaming UE e chiamate internazionali incluse.
  • Dopo i 250 GB serve consenso per navigare oltre soglia: costi extra 0,90 euro ogni 100 MB. Prezzo bloccato e nessun costo nascosto, utile per professionisti.
Riassunto generato con AI

Iliad propone la tariffa TOP 250 PLUS, disponibile a 9,99 euro al mese per sempre, attiva per un periodo limitato, con un pacchetto che comprende 250 GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati e un bundle da 25GB dedicato all’utilizzo in Europa.

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Cosa include l’offerta Iliad TOP 250 PLUS

La proposta TOP 250 PLUS è pensata per chi utilizza grandi quantità di traffico dati, sia per lavoro sia per intrattenimento. Il piano include:

  • 250 GB di traffico dati in Italia su rete 4G, 4G+ e 5G;
  • Minuti illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia e in Europa;
  • SMS illimitati;
  • 25 GB dedicati al roaming nei Paesi dell’Unione Europea;
  • Chiamate internazionali incluse verso numerosi numeri fissi esteri e verso i numeri mobili di Stati Uniti e Canada.
CaratteristicaDettaglio
Canone mensile9,99 euro
Attivazione SIM9,99 euro una tantum
Traffico dati in Italia250 GB
Tecnologia4G, 4G+ e 5G
MinutiIllimitati
SMSIllimitati
Traffico dati in Europa25 GB
Chiamate internazionaliIncluse verso numerosi Paesi
Vincoli contrattualiNessuno
Durata prezzoPer sempre

Perché l’offerta Iliad può essere vantaggiosa

Con 250 GB mensili inclusi, TOP 250 PLUS di Iliad si colloca nella fascia alta del mercato mobile. La soglia disponibile consente di utilizzare senza particolari limitazioni servizi di streaming video, videoconferenze, gaming online e hotspot per notebook e tablet.

Tra i servizi inclusi figurano inoltre hotspot, segreteria telefonica, portabilità del numero, controllo del credito residuo e tecnologia VoLTE per migliorare la qualità delle chiamate. Tutti questi servizi sono compresi nel canone senza costi aggiuntivi.

Cosa succede dopo aver consumato i 250 GB

Una volta esaurito il traffico dati incluso, l’utente può continuare a navigare soltanto dopo aver espresso il consenso all’utilizzo extra soglia. In questo caso il costo applicato è pari a 0,90 euro ogni 100 MB consumati.

I vantaggi dell’offerta Iliad per professionisti e imprese

Sebbene l’offerta di Iliad sia destinata al mercato consumer, il pacchetto può risultare interessante anche per liberi professionisti, freelance e aziende che utilizzano frequentemente connessioni dati. In questi casi, infatti, la gestione delle spese operative assume un ruolo centrale, proprio come avviene nella scelta di strumenti finanziari dedicati come le carte aziendali.

La presenza di un prezzo bloccato nel tempo, l’assenza di vincoli e la disponibilità di un ampio quantitativo di traffico dati permettono infatti una maggiore prevedibilità dei costi mensili legati alla connettività mobile.

Offerta Iliad: prezzo bloccato e nessun costo nascosto

Uno degli elementi distintivi della strategia commerciale di Iliad resta la trasparenza tariffaria. L’operatore evidenzia infatti l’assenza di costi nascosti, servizi opzionali a pagamento preattivati e vincoli contrattuali.

L’offerta TOP 250 PLUS mantiene il prezzo di 9,99 euro al mese e richiede esclusivamente il pagamento iniziale di 9,99 euro per l’attivazione della SIM.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. I servizi potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione. @RIPRODUZIONE RISERVATA

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Patrizia Chimera
Redazione Affiliation Nextwork360

Laureata in Scienze della Comunicazione all’Università di Torino, Patrizia Chimera ha iniziato a lavorare nel 2005 come redattrice online, maturando esperienza in vari settori dell’editoria digitale. È diventata giornalista pubblicista nel 2017. Curiosa, appassionata di scrittura e di tecnologia, ama viaggiare e imparare nuove lingue.

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