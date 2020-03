Intelligenza artificiale, l’italiana Stip selezionata dall’Università di Berkeley

Stip, startup lanciata a Roma da LVenture Group attraverso il suo programma di accelerazione Luiss EnLabs, è riuscita a portare nel cuore della Silicon Valley un progetto 100% Made in Italy. Stip infatti è l’unica startup tricolore ad essere stata selezionata e ad aver completato con successo il programma di accelerazione per startup di Berkeley SkyDeck, tra i più accreditati a livello mondiale. Tutto grazie alla propria proposizione basata sulle tecnologie di Intelligenza artificiale.

Una soluzione per il Crm che sfrutta l’Ai

Stip è infatti in grado di automatizzare la gestione dei Crm aziendali su tutti i canali digitali grazie all’Ai, consentendo alle imprese di migliorare l’efficienza dei propri team di customer service del 200%, riducendo contemporaneamente i costi legati alle attività di supporto al cliente del 70% e i tempi di gestione delle richieste dell’80%. La soluzione è stata già scelta da grandi aziende italiane e il riconoscimento arrivato nella patria del machine learning ne certifica la validità e la competitività anche sul mercato americano.

Lo sbarco in Silicon Valley

Al termine dell’accelerazione, durata sette mesi, Stip ha preso parte, insieme ad altre 22 startup provenienti da tutto il mondo, a un Demo Day partecipato da centinaia di investitori internazionali. “Essere la prima startup italiana a partecipare al programma di SkyDeck è sicuramente un grande successo e motivo di orgoglio”, afferma in una nota Edoardo Vallebella, Ceo di Stip. “Berkeley SkyDeck ci ha fornito il supporto di cui avevamo bisogno per crescere nel mercato americano e avere successo in questa fase della nostra azienda. Il supporto dei nostri Advisor è stato fondamentale, specialmente per identificare le migliori strategie di mercato e per ampliare il nostro network sul territorio”.

Per Stip la scelta di partire per gli Stati Uniti è stata ambiziosa, ma dettata da un obiettivo altrettanto ambizioso: la conquista del mercato americano e la raccolta degli investimenti necessari per migliorare ulteriormente il prodotto e rendere la soluzione ancor più sostenibile e scalabile. Il cuore di Stip resta comunque in Italia, dove sono rimasti il team di sviluppo, composto da ingegneri e developer di altissimo livello, e il team commerciale, che continua a lavorare sul mercato Europeo.

“Berkeley SkyDeck ci ha dato la possibilità di espandere la nostra rete, i nostri contatti e, di conseguenza, le nostre possibilità. Europa e Stati Uniti sono due realtà molto diverse. Noi di Stip siamo motivati e pronti a lavorare in entrambi i mercati. Gli Usa sono il nostro nuovo banco di prova”, chiosa Vallebella.

