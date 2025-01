IoT, nel 2025 il giro d’affari da mille miliardi. AI e 5G i driver della crescita

Alimentata dall‘intelligenza artificiale, dal 5G e dalla spinta alla sostenibilità, la Internet of Things (IoT) ha rimodellato il mondo che conosciamo, collegando oggetti e persone e abilitando analisi dei dati e processi decisionali in tempo reale. La domanda continua ad aumentare in tutti i settori industriali; l’intero mercato è raddoppiato di dimensioni dal 2018 e quest’anno potrebbe raggiungere un traguardo record: diventerà un’industria dal valore misurabile in trilioni di dollari. È quanto si legge in un’analisi di AltIndex.com basata sui dati di Statista.

La crescita dell’IoT legata a Industria 4.0

Essendo una delle tecnologie che guidano l’Industria 4.0, insieme all’intelligenza artificiale, ai big data, alla robotica e all’automazione, l’Internet of Things si è integrata in quasi tutti i mercati, creando un ponte che collega persone, processi e dispositivi. Nonostante le battute d’arresto causate dalla carenza globale di semiconduttori, la domanda globale di soluzioni IoT continua a crescere.

Secondo un sondaggio di Statista Market Insights, il 2025 segna il quinto anno consecutivo di crescita a due cifre nel segmento IoT. Dal 2021, il mercato è cresciuto di un tasso di crescita annuale composto (Cagr) del 12%, con ricavi in aumento di circa 100 miliardi di dollari all’anno e un trend in ascesa che non si arresta.

Di qui la previsione secondo cui i ricavi globali dell’IoT dovrebbero aumentare nel 2025 dell’11,8% e raggiungere 1,05 trilioni di dollari, la cifra più alta mai toccata da questo mercato. Il segmento industrial IoT dovrebbe crescere del 15% e quello consumer IoT del 13%, raggiungendo, rispettivamente, 275 miliardi di dollari e 235 miliardi di dollari di entrate.

Da parte sua, il segmento IoT automotive crescerà meno della media (+9%), ma resta il secondo mercato più grande con un valore atteso a fine 2025 di 274 miliardi di dollari.

Nei prossimi anni Statista si aspetta che i ricavi globali dell’IoT continuino a crescere all’incirca di 120 miliardi di dollari l’anno, portando il mercato a superare 1,5 trilioni di valore alla fine del 2029.

Le connessioni IoT verso quota 40 miliardi

La missione principale dell’IoT è creare una rete di dispositivi connessi in grado di comunicare tra loro e con gli utenti in tempo reale. Questa tecnologia ha portato l’automazione, il monitoraggio e l’analisi a livelli completamente nuovi, diventando una parte essenziale dell’Industria 4.0. Questi progressi hanno alimentato una crescita esplosiva delle connessioni IoT in tutti i settori.

Dal 2021, il numero di connessioni IoT è più che raddoppiato, passando da 9,2 miliardi a 23,1 miliardi previsti quest’anno. Entro la fine del decennio, si prevede che questo numero salirà di oltre il 70%, raggiungendo quasi 40 miliardi.