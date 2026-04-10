Le priorità della Pubblica amministrazione? Sovranità e data protection

Affrancarsi dalle dipendenze digitali e tecnologiche estere e proteggere il patrimonio informativo italiano attraverso una gestione nazionale dei dati. È questo il messaggio emerso dal convegno “Data center e digitale: le politiche per il mercato“, di scena ieri a Roma presso la Sala della Regina alla Camera dei Deputati. L’evento, promosso dal neonato Intergruppo Parlamentare per la Sostenibilità Digitale e la Sovranità Tecnologica su iniziativa dell’onorevole Enzo Amich, è stato presentato da Aiip (Associazione Italiana Internet Provider).