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Le priorità della Pubblica amministrazione? Sovranità e data protection

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Al convegno “Data center e digitale: le politiche per il mercato”, autorità, istituzioni e player del comparto tecnologico rappresentati da Aiip si sono confrontati su prospettive del mercato, politiche industriali e regolatorie. Urso: “Infrastrutture critiche per l’autonomia strategica nazionale”

Pubblicato il 10 apr 2026
Cybersecurity,And,Secure,Nerwork,Concept.,Data,Protection,,Gdrp.,Glowing,Futuristic

Affrancarsi dalle dipendenze digitali e tecnologiche estere e proteggere il patrimonio informativo italiano attraverso una gestione nazionale dei dati. È questo il messaggio emerso dal convegno “Data center e digitale: le politiche per il mercato“, di scena ieri a Roma presso la Sala della Regina alla Camera dei Deputati. L’evento, promosso dal neonato Intergruppo Parlamentare per la Sostenibilità Digitale e la Sovranità Tecnologica su iniziativa dell’onorevole Enzo Amich, è stato presentato da Aiip (Associazione Italiana Internet Provider).

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Domenico Aliperto

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