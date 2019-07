Non solo consumer, il 5G di Tim in 50 distretti industriali

Saranno 9 entro fine anno le città 5G di Tim: l’azienda guidata da Luigi Gubitosi ha svelato oggi a Roma la roadmap che di qui al 2011 porterà la copertura in 120 città e 200 destinazioni turistiche. Dopo le debuttanti Roma e Torino il servizio è attivo anche a Napoli e alla lista si aggiungeranno presto Milano, Bologna, Verona, Firenze, Matera e Bari nonché 30 destinazioni turistiche.

La telco ha deciso poi di spingere l’acceleratore anche e soprattutto sui distretti industriali: saranno 50 quelli in cui entro fine anno sarà disponibile la connettività fino a 2 Gbps e si salirà a 245 entro il 2021 con una progressivo aumento delle performance per arrivare fino a 10 Gbps. Per accelerare la roadmap in molti comuni i servizi saranno attivati grazie alla tecnologia Fwa (fixed wireless access): l’obiettivo è coprire il 22% della popolazione in meno di due anni.

“Siamo ai primi 2 metri di una lunga maratona. Il 5G è un mezzo potentissimo al punto da rendere difficile prevedere dove si potrà arrivare in termini di servizi e funzionalità”, ha detto l’Ad Gubitosi annunciando che “Tim ha avviato progetti di ricerca con 7 tra le maggiori università italiane, dove contribuiremo al finanziamento della ricerca e di dottorati”. E dopo l’estate saranno battezzate iniziative gratuite di formazione e alfabetizzazione digitale per spingere la conoscenza delle potenzialità del 5G e “accompagnare gli italiani all’utilizzo dei nuovi servizi offrendo un sostegno concreto alla diffusione delle nuove tecnologie e al loro utilizzo nella vita quotidiana” (i corsi saranno disponibili sia online sia nelle sedi delle Tim Academy).

L’azienda ha fatto il punto anche sui servizi già disponibili, in particolare nell’ambito turistico e culturale e sul fronte gaming e Industria 4.0. “Il 5G è rivoluzione, importantissima per tutti i settori a partire dai distretti industriali fino alle località di villeggiatura”, ha detto il chief strategy customer experience & trasformation officer di Tim, Carlo Nardello, sottolineando che “la rete è sicura”. “La rete mobile lo è di per sé, ma quella 5G è stata progettata per dare ampia protezione contro hacker e attacchi”.

5G per Turismo e Cultura

Con speciali visori si possono effettuare visite immersive da remoto in vitual reality a musei e luoghi storici con la possibilità di dialogare nello stesso ambiente virtuale con una vera guida turistica collegata a chilometri di distanza. Tim ha reso disponibili questi tour virtuali a Piazza Navona a Roma, nelle chiese di Matera, al Museo Pietro Micaa e al Parlamento subalpino di Torino.

Il cloud gaming

Con ol cloud gaming è possibile giocare in streaming, anche in mobilità e seguire eventi live di eSport cambiando in real time il punto di osservazione sullo schermo grazie alla funzione multiview con flussi video contemporanei ad esempio durante una partita di football.

