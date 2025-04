Poste Italiane e Microsoft Italia al fianco delle pmi per la trasformazione AI

Postel è la realtà all’interno del gruppo Poste Italiane che si occupa di gestire i servizi di comunicazione digitale, partendo dai processi di stampa e di gestione documentale fino all’invio delle comunicazioni in modalità omnicanale e all’offerta di servizi tech e Ict. Con circa 700 dipendenti, 4mila clienti e una presenza capillare sul territorio, Postel è la società del Gruppo Poste Italiane e che oltre a gestire più di un miliardo di documenti cartacei e due miliardi di documenti elettronici all’anno, è partner della digital trasformation.

“In questa fase storica, Postel e Microsoft hanno la stessa missione: essere motori e punti di riferimento per il processo di digitalizzazione e sviluppo sostenibile del nostro Paese”, dice in questa video intervista Carlo Rosini, Ceo di Postel.

Le due aziende sono unite in una collaborazione che ha l’obiettivo di incrementare il livello di utilizzo delle tecnologie abilitanti la digitalizzazione, come il cloud e l’intelligenza artificiale, a supporto sia della pubblica amministrazione che delle imprese, grandi o piccole che siano. Sono inoltre impegnate in attività congiunte di formazione sulle nuove competenze tecnologiche, sempre più richieste dal mondo del lavoro. Postel, che è anche Cloud Solution Provider, offre le proprie soluzioni di gestione documentale in abbinamento alle soluzioni Microsoft 365.

“L’Intelligenza Artificiale gioca un ruolo cruciale nell’evoluzione digitale e ha un grande potere trasformativo: il nostro obiettivo è essere un forte abilitatore di questo processo ineluttabile, in particolare per le pmi. Insieme a Microsoft ci stiamo concentrando su oltre 220.000 aziende con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 240, che intendiamo supportare nel proprio percorso di evoluzione digitale. Si tratta di realtà spesso caratterizzate da risorse finanziarie limitate e competenze tecniche e digitali da sviluppare, oltre a una cultura organizzativa che potrebbe non essere ancora pronta per questa trasformazione. Qui entriamo in gioco noi con Microsoft, non solo con la fornitura di tecnologie abilitanti e strumenti come Copilot e altre soluzioni di intelligenza artificiale, ma anche attraverso la fornitura di servizi specializzati, integrati nelle infrastrutture tecnologiche delle aziende”, spiega il Ceo.

Tra gli esempi di realtà che stanno beneficiando di questa trasformazione Rosini cita alcune aziende attive nel settore delle energie rinnovabili che utilizzano i servizi di Postel e Microsoft per automatizzare i processi interni, diventando sempre più digitali e al tempo stesso sostenibili.

“Utilizzando gli asset del Gruppo Poste Italiane e attraverso la nostra forza commerciale presente su tutto il territorio siamo in grado di presidiare anche le realtà più piccole e riusciamo a fornire un supporto continuativo che le accompagna nel percorso di trasformazione”, afferma Rosini.