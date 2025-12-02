Digital Economy Telco PA Digitale Industria 4.0 Lavoro e Carriere Europa Over the Top Cyber Security Videointerviste Protagonisti Agenda Video Le Guide di CorCom Green economy Intelligenza Artificiale Podcast

LA DECISIONE

Processo tributario telematico, ok alle udienze online. Ma solo su Teams

Home Digital Economy
Indirizzo copiato

Creato dal Mef un canale di comunicazione criptato su rete pubblica gestito in cloud con data center situati nell’Ue. Attesi un risparmio sui costi e un miglioramento dell’efficienza generale del sistema

Pubblicato il 2 dic 2025
giustizia – processo – giudice – tribunale – magistratura 2

L’Italia autorizza le udienze a distanza del processo tributario telematico: dopo la diffusione, da parte del Ministero dell’Economia, delle regole tecnico-operative contenute in un decreto ad hoc dello scorso 24 novembre, dal primo dicembre diventano realtà i collegamenti audiovisivi da remoto per dirimere le liti fiscali, utilizzando, però, esclusivamente la piattaforma Microsoft Teams.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Continua a leggere questo articolo

Aziende

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
Mobile security
AI per il lavoro
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • labriola tim

  • i conti

    Tim torna all'utile: ricavi a dieci miliardi nei primi nove mesi del 2025

    06 Nov 2025

    Condividi
  • cloud sovrano

  • lo scenario

    Intelligenza artificiale e sovranità digitale: per le telco europee è ora delle decisioni

    10 Ott 2025

    Condividi
  • Data center, Aruba rilancia su Roma: via al nuovo PoP

  • connettività

    Data center, Aruba rilancia su Roma: via al nuovo PoP

    12 Giu 2025

    Condividi
  • balocco-digital360

  • telco per l'italia 2025

    Balocco (Polimi): "Le telco italiane sempre più protagoniste nel mercato Ict"

    11 Giu 2025

    Condividi