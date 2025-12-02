L’Italia autorizza le udienze a distanza del processo tributario telematico: dopo la diffusione, da parte del Ministero dell’Economia, delle regole tecnico-operative contenute in un decreto ad hoc dello scorso 24 novembre, dal primo dicembre diventano realtà i collegamenti audiovisivi da remoto per dirimere le liti fiscali, utilizzando, però, esclusivamente la piattaforma Microsoft Teams.
LA DECISIONE
Processo tributario telematico, ok alle udienze online. Ma solo su Teams
Creato dal Mef un canale di comunicazione criptato su rete pubblica gestito in cloud con data center situati nell’Ue. Attesi un risparmio sui costi e un miglioramento dell’efficienza generale del sistema
