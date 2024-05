Servizi IT e business, mercato al ralenti. Idc: “Irrigidimento dei budget”

Rallenta la crescita sul mercato globale dei servizi It e business, ma la spesa tiene grazie alla spinta del cloud e all’esigenza di applicazioni personalizzate e hosting delle infrastrutture. Lo afferma l’ultimo “Worldwide semiannual services tracker” di Idc, secondo cui, nel 2023, i ricavi (in valuta costante) per i fornitori sono saliti da 1,17 trilioni di dollari nel 2022 a 1,22 trilioni di dollari, pari a una crescita anno su anno del 4,6% (al tasso di cambio odierno, sarebbe del 4,1%), lievemente superiore a quanto previsto in precedenza da Idc (4,5%), ma in calo rispetto al boom del biennio 2021-2022 (che risentiva dell’effetto della pandemia sulla digitalizzazione).

Trainate dalla trasformazione digitale in corso nelle organizzazioni mondiali, le entrate dei servizi It e business continueranno a crescere fino a 1,28 trilioni di dollari nel 2024, un incremento del 4,7% anno su anno (in valuta costante).

It & business services, la crescita della spesa si raffredda

“I continui ritardi nel prendere le decisioni e una riduzione della spesa degli utenti finali, in particolare sui progetti più piccoli, hanno contribuito al rallentamento del mercato, ma ci sono alcune note positive in questi tempi incerti grazie alle offerte di servizi di migrazione e modernizzazione“, ha affermato Eileen Smith, vicepresidente del programma, Idc Data and analytics. “I fornitori di servizi stanno enfatizzando l’agilità e supportando le imprese nella loro trasformazione per digitalizzare le loro operazioni, con il cloud al centro”.

Da un lato, infatti, le organizzazioni di tutto il mondo si trovano nel pieno della trasformazione digitale e questo fa salire la domanda di servizi innovativi; di conseguenza Idc ha rivisto leggermente al rialzo le prospettive a breve e medio termine per il mercato, con un tasso di crescita annuale composto quinquennale (Cagr) previsto al 5,1%. Dall’altro, dopo i forti rimbalzi nel 2021 e nel 2022 seguiti da una crescita moderata nel 2023, e date le attuali condizioni economiche, Idc si aspetta un raffreddamento generale, specialmente negli ultimi anni del quinquennio di previsione.

Servizi basati sul cloud: il mercato tiene

Nonostante i venti economici contrari, la domanda aziendale di servizi di cloud e trasformazione digitale è rimasta forte, trainando la crescita nella seconda metà del 2023 rispetto a una decelerazione osservata nella prima metà dell’anno. I servizi di supporto e i servizi gestiti (support services e managed services) hanno guidato la maggior parte di questo aumento, con i maggiori miglioramenti visti nei servizi gestiti.

Lo spostamento verso i servizi basati su cloud continua ad essere un grande motore per i mercati nell’ambito dei servizi gestiti, perché le aziende riconoscono la necessità di sfruttare l’infrastruttura scalabile riducendo allo stesso tempo i costi e migliorando la flessibilità.

It outsourcing, Key horizontal Bpo e Network and endpoint outsourcing services sono i settori di crescita più brillanti. Al contrario, il mercato Project oriented (servizi professionali) ha visto un leggero rallentamento nel 2023.

Il segmento Project oriented dovrebbe ancora registrare performance superiori ai Managed services e ai support services, raggiungendo un Cagr del 6,1% nel periodo studiato, ma la crescita è in rallentamento, soprattutto rispetto ai risultati robusti del 2022.

In termini di aree geografiche, Idc ha aumentato i target previsti per la regione Asia/Pacifico e le Americhe, mentre la crescita è stata rivista al ribasso principalmente per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa (Emea).

I mercati traino: applicazioni custom e hosting infrastrutturale

“Le organizzazioni continuano a riconoscere il valore degli investimenti tecnologici anche tra le incertezze e continuano a rivolgersi ai fornitori di servizi per migliorare l’efficienza operativa, semplificare i processi e migliorare le esperienze dei clienti”, ha affermato Stacey Soohoo, direttore della ricerca, Idc Worldwide services tracker. “A breve termine, i fornitori di servizi si concentreranno su offerte personalizzate, perché le organizzazioni riconoscono che gli approcci ‘taglia unica’ non sono più sufficienti. Non sorprende, quindi, la nostra previsione di una crescita complessiva dei servizi, guidata dai mercati di base come lo sviluppo di applicazioni personalizzate e i servizi di infrastruttura di hosting, dove la personalizzazione e la flessibilità sono fondamentali, consentendo alle aziende di adattare strumenti e infrastrutture alle loro esigenze specifiche”.

“Una maggiore spesa per la sicurezza, il cloud e le tecnologie di automazione intelligente combinata con la carenza globale di competenze It sta aumentando la spesa per i servizi, mentre le organizzazioni investono in applicazioni e infrastrutture per competere nell’era del business digitale in modo più efficace”, ha affermato Jason Bremner, vicepresidente della ricerca, Worldwide services. “Le prospettive per la crescita della spesa nel mercato mondiale dei servizi nei prossimi cinque anni saranno superiori alla crescita media della spesa che abbiamo visto negli ultimi 15 anni, indicando che i fattori di mercato sottostanti per le imprese e i servizi It rimangono forti“.