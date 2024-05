Smart mobility, la connettività pilastro della rivoluzione auto elettriche

La dimensione del mercato globale delle trasmissioni elettriche intelligenti è stata valutata in 1,69 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede che raggiungerà circa 27,82 miliardi di dollari entro il 2032, con una crescita del 36,5% dal 2023 al 2032. Le trasmissioni elettriche intelligenti sono leggere e compatte rispetto a quelle convenzionali e migliorano le prestazioni del veicolo.

Un mercato della propulsione elettrica intelligente si occupa di un sistema combinato che unisce la forza elettrica con la connettività e funzionalità di controllo avanzate. Le unità elettriche intelligenti sono una versione migliorata e aggiornata della tradizionale unità elettrica. Gli azionamenti elettrici intelligenti sono alimentati da una batteria, che offre una trasmissione del veicolo più sufficiente e fluida. La crescente domanda di sicurezza stradale e comfort sta guidando la domanda del mercato.

Domanda di unità elettriche intelligenti destinata a crescere

Secondo un’indagine di Precedence Research, la crescente adozione di veicoli elettrici a causa delle rigide norme sulle emissioni, unita alla forza del governo di adottare veicoli elettrici offrendo incentivi e sovvenzioni sugli acquisti di veicoli elettrici, aumenterà la domanda di unità elettriche intelligenti. Si prevede che l’aumento delle vendite di veicoli elettrici, la rapida elettrificazione automobilistica, le iniziative governative per la produzione di veicoli elettrici e i benefici fiscali e di sussidi guideranno la crescita del mercato. La sostenibilità ambientale, l’efficienza dei costi e le soluzioni di mobilità urbana sono molteplici fattori che alimentaneranno la crescita del mercato.

Un ruolo cruciale contro il climate change

I veicoli elettrici svolgono un ruolo importante nella riduzione dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane poiché non generano emissioni di scarico. Questi veicoli elettrici offrono un’opzione ecologica che si allinea con le iniziative globali per affrontare il cambiamento climatico e li rende un’alternativa adeguata come lavoro urbano verso la sostenibilità. Inoltre, mentre l’investimento primario per i veicoli elettrici è più elevato, i costi totali di proprietà per le unità elettriche intelligenti risultano normalmente inferiori.

Inoltre, fattori come il basso prezzo dell’elettricità rispetto alla benzina, gli incentivi governativi e le ridotte esigenze di manutenzione svolgono un ruolo cruciale nella creazione di risparmi a lungo termine per le persone che adottano questi veicoli elettrici. Inoltre, questi veicoli elettrici sono stati sviluppati per soddisfare in particolare le esigenze dei residenti urbani, aiutando ad affrontare le difficoltà legate al pendolarismo urbano.

La sfida delle infrastrutture

Questi veicoli elettrici compatti e a propulsione elettrica forniscono soluzioni perfette per viaggi su distanze minori, risolvendo così i problemi di parcheggio e mitigando la congestione del traffico. Questi sono i principali fattori che dovrebbero guidare la crescita e la domanda per il mercato della propulsione elettrica intelligente.

Tuttavia, l’autonomia e le infrastrutture limitate possono frenare la crescita del mercato. La mancanza di infrastrutture di ricarica adeguate e un’autonomia di guida limitata dei veicoli elettrici possono creare sfide all’adozione di motori elettrici intelligenti. La domanda di sviluppo delle infrastrutture e l’ansia da autonomia sono sfide importanti. Pertanto, questi sono i principali fattori responsabili del contenimento della crescita e della domanda per il mercato della propulsione elettrica intelligente.

Cina maggior mercato mondiale

L’Asia Pacifico ha dominato il mercato delle unità elettriche intelligenti nel 2023. Negli ultimi anni, la Cina è diventata con successo il più grande mercato di veicoli elettrici al mondo. La metà delle vendite riguarda auto elettriche e oltre il 90% delle vendite riguarda camion e autobus elettrici. Grazie ai sussidi governativi per l’acquisto e alle iniziative volte ad adottare il numero massimo di veicoli elettrici, la Cina è il paese più grande in termini di veicoli elettrici.

Byd è il più grande produttore cinese di veicoli elettrici e ha anche sviluppato Tesla per farla diventare la più grande azienda di veicoli elettrici al mondo. Le case automobilistiche cinesi hanno una percentuale di sviluppo rapido più elevata rispetto ad altri produttori. Le case automobilistiche cinesi lanciano continuamente nuovi modelli. Tesla lancia un nuovo modello ogni anno. Rispetto ai cinque modelli di Tesla, Byd ne ha lanciati 19 negli ultimi sei anni.

Potenziale di mercato e opportunità di crescita

I combustibili fossili non sono sostenibili e i loro prezzi stanno crescendo in tutto il mondo. Si prevede che le preoccupazioni ben sviluppate tra tutti i collaboratori riguarderanno la loro non sostenibilità. Gli azionamenti elettrici intelligenti sono nuove innovazioni ed è stato dimostrato che le iniziative promettenti riducono al minimo i costi di produzione. Le unità elettriche intelligenti rappresentano anche un’alternativa meno costosa rispetto ai veicoli petroliferi a lungo termine.

I proprietari di veicoli elettrici possono aspettarsi di ottenere vantaggi da minori obblighi di manutenzione e carburante meno costoso: queste sono le principali opportunità che dovrebbero guidare la crescita e la domanda per il mercato della propulsione elettrica intelligente nei prossimi anni.