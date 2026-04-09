Chip fotonici, l’Ue sblocca 211 milioni all’Italia per il grafene

L’Europa accelera sui chip fotonici e affida all’Italia una nuova tessera della strategia industriale sui semiconduttori. La Commissione europea ha autorizzato 211 milioni di euro di aiuti di Stato a sostegno di un progetto ad alta intensità tecnologica basato sul grafene, materiale considerato cruciale per superare i limiti del silicio. Il via libera riguarda CamGraPhIC, Pmi italiana impegnata nello sviluppo di ricetrasmettitori ottici fotonici, dispositivi chiave per la trasmissione dei dati tramite la luce.

Non si tratta di una semplice operazione di finanziamento. La decisione di Bruxelles si inserisce in un disegno più ampio che mira a rafforzare l’autonomia tecnologica europea nel settore dei chip, spostando il baricentro verso soluzioni di nuova generazione capaci di coniugare prestazioni elevate, efficienza energetica e scalabilità industriale.

Dalla luce al dato: perché i chip fotonici sono strategici

I chip fotonici utilizzano i fotoni al posto degli elettroni per trasmettere e processare informazioni. Questo cambio di paradigma consente velocità superiori e riduce drasticamente le perdite energetiche e la dissipazione di calore. In un contesto segnato dall’esplosione del traffico dati, dall’AI e dalle reti di nuova generazione, la fotonica integrata diventa un abilitatore industriale.

Il progetto approvato dall’Ue punta su ricetrasmettitori ottici basati sul grafene, un materiale bidimensionale con proprietà elettriche e ottiche uniche. La sostituzione del silicio tradizionale promette un salto di qualità in termini di banda, efficienza e miniaturizzazione, con ricadute dirette su settori come automotive, telecomunicazioni, aerospazio e difesa.

Il progetto CamGraPhIC e il ruolo dei territori

L’iniziativa sarà sviluppata tra Pisa e Bergamo, due poli che intrecciano competenze industriali e ricerca scientifica. Il programma prevede infatti collaborazioni con università e centri di ricerca, rafforzando quel modello di innovazione distribuita che Bruxelles considera essenziale per trasformare la ricerca in capacità produttiva.

L’aiuto assumerà la forma di sovvenzione diretta e, secondo la Commissione, risponde pienamente ai criteri previsti dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e alla disciplina 2022 sugli aiuti di Stato per ricerca, sviluppo e innovazione.

Bruxelles ha chiarito che la misura è “necessaria e adeguata a sostenere lo sviluppo della tecnologia fotonica del grafene, contribuendo agli obiettivi strategici dell’Ue relativi alle attività di R&S nel settore dei chip”. Un passaggio che lega esplicitamente il progetto italiano alla più ampia politica industriale europea.

L’effetto incentivante e il nodo degli investimenti

Un punto centrale nella valutazione riguarda l’effetto incentivante. La Commissione ha stabilito che l’investimento non sarebbe stato realizzato senza il sostegno pubblico, giustificando così l’intervento statale. Allo stesso tempo, Bruxelles ha escluso distorsioni indebite della concorrenza, ritenendo l’aiuto proporzionato e limitato al minimo necessario.

È un equilibrio delicato, ma sempre più ricorrente nelle decisioni europee sui semiconduttori. La posta in gioco non è solo industriale, ma anche geopolitica. Ridurre la dipendenza da filiere extraeuropee significa garantire continuità produttiva, sicurezza tecnologica e capacità di innovazione autonoma.

Un tassello che si aggiunge: il precedente Ephos

Il via libera ai 211 milioni si colloca in una linea di continuità con altre decisioni recenti. Nel luglio 2025 la Commissione aveva approvato 41,5 milioni di euro a favore di Ephos, Pmi italiana e spin-off del Cnr, per la realizzazione nell’area di Milano del primo impianto europeo di chip fotonici basati sul vetro.

Anche in quel caso Bruxelles aveva ritenuto la misura necessaria e proporzionata, sottolineando l’impatto limitato sulla concorrenza e il contributo all’autonomia tecnologica dell’Ue. Il confronto tra i due progetti mostra una traiettoria chiara: diversificare materiali e piattaforme, dal vetro al grafene, per ampliare lo spettro applicativo della fotonica integrata.

Dal 5G al 6G, fino al calcolo quantistico

Le applicazioni dei chip fotonici vanno ben oltre le reti attuali. Nelle telecomunicazioni, queste tecnologie sono considerate abilitanti per il 5G avanzato e per il futuro 6G, grazie alla capacità di gestire flussi dati ad altissima velocità su fibra ottica.

Nel quantum computing, i fotoni possono fungere da qubit stabili e meno sensibili alle interferenze elettromagnetiche. L’integrazione su chip compatti e scalabili apre scenari nuovi per il calcolo quantistico, i data center e i sensori di precisione.

In parallelo, l’uso di materiali come grafene e vetro consente processi produttivi più efficienti e, in prospettiva, una riduzione dei costi industriali rispetto ai semiconduttori tradizionali.

La strategia europea sui semiconduttori prende forma

Il caso CamGraPhIC conferma come la politica europea sui chip stia passando dalla cornice normativa all’implementazione concreta. Gli aiuti di Stato diventano leva per orientare gli investimenti verso tecnologie considerate strategiche, mantenendo al tempo stesso paletti rigorosi su concorrenza e mercato interno.

Per l’Italia, il via libera ai 211 milioni rappresenta un salto di scala. Non solo per l’entità delle risorse, ma per il posizionamento lungo una filiera di frontiera, dove ricerca, industria e territori si intrecciano. È qui che i chip fotonici smettono di essere solo una promessa tecnologica e iniziano a configurarsi come infrastruttura industriale del futuro europeo.