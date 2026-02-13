L’attenzione sul ruolo del data protection officer cresce in modo significativo nelle istituzioni europee. Il nuovo pacchetto adottato dall’Edps (European Data Protection Supervisor, il Garante europeo della protezione dei dati) chiarisce compiti, garanzie e condizioni che definiscono uno dei presìdi più sensibili all’interno dell’architettura della protezione dei dati Ue.
normative
Data protection officer: nuove regole Edps per l’indipendenza nelle istituzioni Ue
L’autorità europea introduce criteri più stringenti per rafforzare la posizione dei responsabili privacy negli organismi dell’Unione, definendo procedure uniformi e un quadro di garanzie mirate a preservarne il ruolo strategico
Aziende
Argomenti
Canali
Con o Senza – Galaxy AI per il business