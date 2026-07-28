Open Internet non significa più soltanto impedire che un operatore blocchi o rallenti determinati contenuti. La neutralità della rete entra ora nella struttura delle offerte, nei limiti di velocità, nelle tecniche di gestione del traffico e nella scelta degli apparati. Investe anche il 5G, il network slicing e la qualità percepita dagli utenti.

La Commissione europea ha pubblicato per il nono anno consecutivo i rapporti elaborati dalle autorità nazionali delle telecomunicazioni. I documenti coprono il periodo compreso tra il primo maggio 2025 e il 30 aprile 2026. Confluiranno nel rapporto europeo che il Berec prevede di completare entro la fine dell’anno.

La raccolta offre una fotografia decentralizzata dell’applicazione del regolamento Ue 2015/2120. Tuttavia, il suo valore supera la semplice rendicontazione. I rapporti mostrano come la vigilanza stia seguendo l’evoluzione tecnologica e commerciale del mercato. Inoltre, preparano il terreno per un’applicazione più uniforme delle regole nei diversi Paesi.

Il caso italiano evidenzia bene questo passaggio. L’Agcom ha concentrato l’attività su trasparenza contrattuale, libertà di scelta dei terminali, qualità misurabile e correttezza delle comunicazioni commerciali. Al tempo stesso, l’Autorità ha iniziato ad affrontare le implicazioni del 5G e delle nuove architetture di rete.

Dalla neutralità del traffico alla progettazione delle offerte

Il regolamento europeo attribuisce agli utenti il diritto di accedere a contenuti, applicazioni e servizi senza discriminazioni. Consente inoltre di utilizzare apparecchiature terminali di propria scelta. Gli operatori devono trattare il traffico in modo equo, salvo eccezioni motivate e proporzionate.

Il testo normativo persegue una duplice finalità. Punta a “garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico” e a tutelare i diritti degli utenti. Parallelamente, intende assicurare “il funzionamento ininterrotto dell’ecosistema di Internet quale volano per l’innovazione”.

Questa impostazione resta il fondamento della disciplina. Eppure, l’evoluzione del mercato ne ha ampliato la portata concreta. La questione non riguarda soltanto eventuali blocchi di applicazioni o contenuti. Coinvolge anche le condizioni che determinano l’esperienza effettiva di navigazione.

Un’offerta può rispettare formalmente la libertà di accesso e risultare comunque poco trasparente. Ciò accade quando nasconde limiti di velocità, meccanismi di priorità o prestazioni differenti rispetto alle aspettative create dalla pubblicità.

Per questo motivo, la trasparenza diventa parte sostanziale dell’Open Internet. Non rappresenta un obbligo accessorio. Permette invece agli utenti di comprendere il servizio acquistato e agli operatori di competere su parametri verificabili.

Il 5G porta la qualità al centro della regolazione

Le reti mobili di nuova generazione rendono più complesso il rapporto tra neutralità, differenziazione e qualità. Il 5G consente di gestire in modo più dinamico le risorse e di offrire prestazioni diverse secondo le esigenze del servizio.

Queste capacità possono sostenere applicazioni industriali, servizi sanitari, mobilità connessa e comunicazioni critiche. Tuttavia, possono anche creare differenze difficili da valutare per l’utente. Il confine tra ottimizzazione tecnica e trattamento discriminatorio diventa quindi più sottile.

L’Agcom ha approfondito la trasparenza dei meccanismi di priorità sulle reti mobili. Secondo l’Autorità, le informazioni rivolte agli utenti devono collegarsi a criteri oggettivi di qualità del servizio. Una generica promessa di maggiore priorità non basta, se il cliente non comprende il vantaggio concreto.

In questo quadro si inserisce il sistema dei bollini introdotto per le offerte 5G. Il bollino verde identifica i servizi senza limitazioni contrattuali di velocità imposte dall’operatore. Quelli giallo e rosso segnalano invece la presenza di soglie.

Il giallo riguarda limiti di download pari o superiori a 20 Mbit al secondo. Il rosso indica valori inferiori. In entrambi i casi, il limite deve comparire chiaramente all’interno del contrassegno. L’obiettivo consiste nel rendere immediatamente visibile la velocità massima prevista dall’offerta.

La misura segna un cambiamento importante. Per anni, la comunicazione commerciale ha utilizzato il nome della tecnologia come indicatore implicito delle prestazioni. Tuttavia, due offerte 5G possono presentare condizioni molto diverse.

Il marchio tecnologico non garantisce quindi un’esperienza uniforme. La regolazione prova a colmare questa distanza, traducendo le condizioni tecniche in informazioni accessibili. Il 5G diventa così una prestazione da descrivere, non soltanto un’etichetta da promuovere.

Network slicing, il nuovo banco di prova

Il network slicing rappresenta uno dei nodi più delicati per il futuro dell’Open Internet. La tecnologia permette di creare porzioni logiche della rete con caratteristiche specifiche. Ogni sezione può rispondere a differenti esigenze di capacità, latenza, affidabilità o sicurezza.

Questa flessibilità abilita modelli innovativi. Allo stesso tempo, richiede garanzie affinché i servizi specializzati non riducano la qualità dell’accesso ordinario. Occorre inoltre evitare che la segmentazione produca corsie preferenziali incompatibili con il regolamento.

L’Agcom ha partecipato ai lavori del Berec per predisporre indicazioni aggiuntive sulla compatibilità tra slicing e disciplina europea. Il documento nasce dalle criticità segnalate dagli stakeholder durante una consultazione avviata nel dicembre 2025. La versione finale è attesa nel dicembre 2026.

La sfida non consiste nel vietare la differenziazione. Una rete avanzata deve poter soddisfare requisiti tecnici distinti. Il punto decisivo riguarda piuttosto le condizioni della differenziazione, la sua necessità e il suo impatto sugli altri utenti.

Di conseguenza, i regolatori dovranno valutare architetture e pratiche caso per caso. Serviranno informazioni tecniche più dettagliate e strumenti di verifica adeguati. Inoltre, aumenterà il confronto tra autorità e operatori durante la fase di progettazione dei servizi.

Modem libero e fibra, il controllo si sposta sul punto terminale

La libertà di scelta delle apparecchiature terminali resta un altro pilastro della disciplina. L’utente deve poter utilizzare un dispositivo compatibile, senza vincoli ingiustificati imposti dal fornitore.

Con le reti in fibra, però, il principio incontra nuovi problemi applicativi. Il nodo riguarda soprattutto l’Ont, cioè l’apparato che converte il segnale ottico e collega la rete dell’operatore agli apparati presenti nell’abitazione.

Nel periodo esaminato, l’Agcom ha verificato le caratteristiche degli Ont forniti ad alcuni clienti Ftth che avevano scelto un modem proprio. Le verifiche miravano ad accertare eventuali limitazioni capaci di condizionare l’accesso a Internet.

L’Autorità ha inoltre seguito l’attuazione delle procedure di interoperabilità e migrazione. Dopo una fase di test, le nuove procedure sono diventate pienamente operative il 3 febbraio 2026. Comprendono provisioning, assistenza e cambio di operatore in presenza di Ont certificati.

Resta aperta la definizione del punto terminale della rete. La scelta stabilirà dove finisce l’infrastruttura dell’operatore e dove inizia quella privata dell’utente. La decisione inciderà sulla possibilità di sostituire gli apparati e sul livello di responsabilità tecnica dei fornitori.

Per le reti Ftth, il confronto riguarda l’inclusione o l’esclusione dell’Ont dalla rete dell’operatore. Una valutazione analoga coinvolge le connessioni Fwa e la componente di ricetrasmissione installata presso il cliente.

Non si tratta di una questione puramente tecnica. La posizione del punto terminale determina il grado effettivo di autonomia dell’utente. Può inoltre influire sulla concorrenza tra produttori, sui costi di assistenza e sulla semplicità del cambio di operatore.

La misurazione diventa infrastruttura regolatoria

Le regole sulla qualità risultano efficaci soltanto quando le prestazioni possono essere misurate. Per questo motivo, gli strumenti tecnici assumono un ruolo crescente nella vigilanza.

L’Agcom continua a utilizzare il progetto MisuraInternet per le reti fisse e per le campagne mobili. Sulla rete fissa, sonde distribuite in ogni regione misurano i due profili più diffusi di ciascun operatore. I risultati vengono aggregati e pubblicati con cadenza semestrale.

L’Autorità ha inoltre condiviso in sede Berec gli indicatori legati alla qualità dell’esperienza nei servizi di live streaming. Il tema assume particolare importanza durante eventi sportivi, concerti e trasmissioni seguite contemporaneamente da molti utenti.

La sola velocità di download, infatti, non descrive sempre la qualità reale. Interruzioni, tempi di avvio, ritardi e riduzione della definizione possono compromettere la fruizione anche su connessioni teoricamente veloci.

Per questo motivo, la regolazione tende ad affiancare agli indicatori di rete misure più vicine all’esperienza concreta. La qualità percepita diventa un parametro regolatorio, soprattutto nei servizi che dipendono dalla continuità della trasmissione.

Il coordinamento europeo potrà ridurre le differenze tra metodologie nazionali. Strumenti armonizzati faciliterebbero il confronto tra mercati e operatori. Consentirebbero inoltre di valutare con maggiore precisione le conseguenze delle pratiche di gestione del traffico.

Trasparenza, il punto debole delle offerte convergenti

Il rapporto italiano segnala anche un procedimento nei confronti di un operatore per le informazioni relative a Sim dati abbinate a offerte fisse. Secondo la contestazione, le condizioni economiche e tecniche non risultavano esposte in modo chiaro e completo.

L’operatore non avrebbe inoltre fornito tutte le informazioni obbligatorie sulla qualità del servizio mobile. Tra queste figurano le tecnologie utilizzate, le velocità stimate e pubblicizzate, nonché eventuali meccanismi di gestione del traffico o della qualità.

Il caso evidenzia un problema destinato a crescere. Le offerte convergenti combinano rete fissa, mobile, dispositivi, contenuti e servizi aggiuntivi. Questa integrazione semplifica l’acquisto, ma può rendere meno leggibili le caratteristiche delle singole componenti.

La trasparenza deve quindi seguire l’intera architettura dell’offerta. Non basta descrivere correttamente il collegamento principale. Ogni servizio incluso deve presentare condizioni comprensibili e confrontabili.

Il Codice delle comunicazioni elettroniche prevede, per le violazioni della disciplina, sanzioni comprese tra 120mila e 2,5 milioni di euro. L’Autorità può inoltre ordinare la cessazione immediata della condotta. Nei casi urgenti può adottare misure temporanee a tutela del mercato e degli utenti.

Accanto alle sanzioni, l’Agcom utilizza anche la moral suasion. Questo strumento ha portato in alcuni casi alla modifica delle pratiche tecniche o commerciali, evitando un provvedimento formale. La vigilanza assume così una funzione preventiva, oltre che repressiva.

Verso un’applicazione europea più uniforme

I rapporti nazionali rappresentano il primo livello di un processo più ampio. Il Berec raccoglie le esperienze dei regolatori, individua le criticità comuni e prepara una lettura europea dell’applicazione delle norme.

L’obiettivo consiste nel limitare interpretazioni divergenti. Una pratica ammessa in un Paese e contestata in un altro può infatti creare incertezza per gli operatori presenti su più mercati. Può inoltre produrre livelli differenti di tutela per gli utenti.

L’armonizzazione diventa ancora più importante con il 5G, il cloud distribuito e le applicazioni industriali. Questi servizi superano spesso i confini nazionali e richiedono soluzioni tecniche omogenee. Tuttavia, la coerenza non deve trasformarsi in rigidità.

Le autorità dovranno preservare lo spazio per l’innovazione, senza indebolire l’accesso ordinario alla rete. Dovranno anche distinguere le esigenze tecniche reali dalle differenziazioni introdotte per ragioni esclusivamente commerciali.

La nuova stagione dell’Open Internet si gioca quindi sulla capacità di rendere verificabili prestazioni, limiti e priorità. La neutralità non scompare. Al contrario, entra in una fase più concreta, nella quale architetture di rete e contratti diventano parte dello stesso controllo.

Per gli operatori aumentano gli obblighi di chiarezza e documentazione. Per i regolatori cresce la necessità di competenze tecniche e strumenti condivisi. Agli utenti, infine, deve arrivare un risultato semplice: sapere quale servizio stanno acquistando, quali prestazioni possono attendersi e quali diritti possono esercitare.