Miglior conto corrente a zero spese (secondo noi): classifica e guida alla scelta 2026

Se fino a pochi anni fa il conto corrente a zero spese era considerato un’eccezione o un prodotto “entry-level” destinato esclusivamente ai giovanissimi, oggi rappresenta l’offerta standard per chiunque cerchi efficienza, rapidità e integrazione tecnologica.

La spinta delle neobanche e il consolidamento delle piattaforme di banking-as-a-service hanno costretto anche i grandi istituti tradizionali a ripensare i propri modelli di business, eliminando i costi fissi per puntare su servizi a valore aggiunto.

Muoversi in questa giungla di offerte richiede una consapevolezza nuova. Non basta più guardare alla sola assenza del canone mensile: bisogna saper valutare l’ecosistema digitale della banca, la qualità dell’assistenza remota e la trasparenza sulle commissioni indirette.

Conto corrente a zero spese: convenienza e servizi inclusi

Oggi il concetto di conto corrente a zero spese si è evoluto radicalmente. Non si tratta più soltanto di risparmiare sui costi di tenuta del conto, ma di accedere a un ecosistema di servizi digitali integrati che un tempo erano considerati premium.

La convenienza del conto corrente oggi si misura sulla capacità della banca di offrire, all’interno del pacchetto base, strumenti come il multi-currency, l’integrazione con i principali wallet digitali e sistemi di cashback automatizzato.

I conti moderni includono quasi sempre una carta di debito (spesso in versione esclusivamente virtuale per ridurre l’impatto ambientale) e l’accesso completo alle piattaforme di home banking, rendendo la filiale fisica un ricordo del passato per la gestione quotidiana.

Verificare i vincoli del conto a zero spese: accredito stipendio e utilizzo dei servizi

Nonostante la dicitura zero spese, la gratuità del conto corrente è spesso subordinata a determinate condizioni che l’utente deve monitorare con attenzione.

Il vincolo più comune resta l’accredito dello stipendio o della pensione, che funge da garanzia per l’istituto e sblocca l’azzeramento del canone mensile.

Altri istituti possono richiedere una giacenza minima costante o un numero minimo di transazioni mensili tramite carta. Ignorare questi requisiti può comportare il ripristino di costi fissi che annullano il vantaggio competitivo del prodotto scelto.

I migliori conti correnti a zero spese del 2026: analisi e schede prodotto

La scelta del miglior conto non deve basarsi solo sul prezzo, ma sull’affidabilità tecnologica dell’app e sulla velocità del servizio clienti, sempre più mediato da sistemi di intelligenza artificiale avanzata che garantiscono risposte istantanee h24.

SelfyConto: bonifici istantanei gratuiti e rendimenti al 3%

SelfyConto di Banca Mediolanum si distingue come una soluzione digitale estremamente competitiva, capace di bilanciare l’assenza di costi fissi con un’operatività di alto livello.

Crédit Agricole: il valore della consulenza nel banking digitale

Il conto online di Crédit Agricole rappresenta una soluzione di banking solida e orientata ai servizi, ideale per chi cerca un rapporto costi-benefici vantaggioso senza rinunciare alla presenza di una banca fisica.

ING Conto Arancio: il doppio binario tra risparmio e cashback

ING propone una formula estremamente interessante basata sul numero “4”: un rendimento del 4% lordo sui risparmi e un cashback del 4% sugli acquisti. Si tratta di un’offerta integrata che prevede l’apertura simultanea di Conto Corrente Arancio Più (per le spese) e Conto Arancio (il salvadanaio digitale). È la scelta ideale per chi desidera un conto “tutto incluso” a canone azzerabile, supportato dalla solidità di un grande gruppo internazionale con rating AAA.

BBVA: il conto che remunera ogni singolo euro

Il conto online di BBVA è la soluzione ideale per chi cerca un conto corrente che funzioni come un salvadanaio ad alto rendimento. La banca spagnola ha scosso il mercato italiano con una proposta “zero costi per sempre” che remunera il saldo fino a 1 milione di euro, senza richiedere l’accredito dello stipendio o il vincolo delle somme. Con un cashback immediato e bonifici istantanei gratuiti, è perfetto sia come conto principale che come “conto di parcheggio” per la liquidità, grazie alla garanzia del rendimento fino a fine 2027.

SelfyConto: canone zero e tanti vantaggi anche per gli Over 30

Mediolanum Carta di Credito 4.5 Istituto Bancario: Banca Mediolanum App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: gratis 1 anno (poi 40 €/anno o 20€ con SelfyConto) Costo Prelievo ATM: 4,80% (min. 0,52€) Costo Bonifici: Gratis Richiedi la tua carta

L’offerta di SelfyConto di Banca Mediolanum si distingue per l’assoluta gratuità delle operazioni dispositive (bonifici istantanei inclusi) e per un ecosistema di pagamento che copre tutti i principali standard digitali.

L’offerta SelfyConto punta a intercettare chi cerca un’operatività snella senza rinunciare alla possibilità di far fruttare la liquidità ferma sul conto.

Il principale vantaggio competitivo è l’abbattimento delle barriere tipiche dei conti tradizionali: l’apertura avviene tramite SPID in pochi minuti e la gestione è totalmente paperless.

Analisi dei costi SelfyConto e condizioni di azzeramento

Il profilo di costo di SelfyConto è dinamico e strettamente legato all’anagrafica e al comportamento del cliente che deve essere under 30 per cui vide automaticamente l’azzeramento del canone. Per gli Over 30 sussistono comunque condizioni vantaggiose rispetto all’azzeramento del canone accreditando lo stipendio oppure effettuando spese con carta oltre i 500 Euro mensili.

Voce di spesa Under 30 Over 30 / Professionisti Canone annuo tenuta conto Sempre 0€ 0€ il primo anno; poi 3,75€/mese Requisito azzeramento canone Nessuno Accredito stipendio OPPURE spese > 500€/mese con carta Validità azzeramento canone Fino al compimento dei 30 anni Promozione valida fino al 31/12/2027 Bonifici SEPA (ordinari e istantanei) Gratuiti e illimitati Gratuiti e illimitati Prelievi ATM (Italia ed Eurozona) Gratuiti e illimitati Gratuiti e illimitati Carta di debito (versione digitale) Gratuita Gratuita

SelfyConto e rendimento e gestione della liquidità: il vincolo al 3%

Per chi ha necessità di parcheggiare temporaneamente della liquidità SelfyConto propone un’opzione di investimento a breve termine che mira a contrastare l’inflazione.

Tasso promozionale: 3% annuo lordo su depositi a tempo.

3% annuo lordo su depositi a tempo. Durata del vincolo: 6 mesi, una finestra temporale breve che garantisce flessibilità.

6 mesi, una finestra temporale breve che garantisce flessibilità. Requisiti di accesso: la promozione è riservata ai nuovi clienti che aprono il conto entro il 9 aprile 2026, con l’obbligo di accreditare lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del vincolo.

la promozione è riservata ai nuovi clienti che aprono il conto entro il 9 aprile 2026, con l’obbligo di accreditare lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del vincolo. Capacità di deposito: il vincolo minimo parte da 100 €, arrivando a un massimale di 500.000€ per cliente (1 milione per i Grandi Patrimoni).

La carta di debito di SelfyConto: sicurezza e “Mooney”

Uno degli aspetti più interessanti dell’offerta SelfyConto è l’operatività della carta di debito Mastercard:

Versamenti e prelievi smart: grazie alla partnership con i punti vendita Mooney , è possibile gestire la liquidità (prelievi e depositi) in oltre 45.000 tabacchi, bar ed edicole tramite un semplice QR code.

grazie alla partnership con i punti vendita , è possibile gestire la liquidità (prelievi e depositi) in oltre 45.000 tabacchi, bar ed edicole tramite un semplice QR code. Sicurezza assicurativa: la carta include una polizza multirischi Nexi , un dettaglio non trascurabile per chi effettua acquisti online e vuole una protezione aggiuntiva contro frodi o danni ai beni.

la carta include una , un dettaglio non trascurabile per chi effettua acquisti online e vuole una protezione aggiuntiva contro frodi o danni ai beni. Spending control avanzato: dall’app è possibile configurare limiti di spesa granulari per area geografica o categoria merceologica.

Richiedere la carta di credito con SelfyConto

Una volta aperto SelfyConto è possibile richiedere da app la Mediolanum Credit Card su circuito Visa o Mastercard, ricordando che:

La concessione è soggetta a valutazione del merito creditizio da parte dell’istituto.

È disponibile anche in versione “Gold” con massimali più elevati e servizi accessori, previo canone annuale (spesso gratuito il primo anno a seconda delle promozioni attive).

Canone 1° anno: 0€ (gratuito per i nuovi correntisti).

(gratuito per i nuovi correntisti). Canone dal 2° anno: 20 € annui .

. Plafond standard: In genere parte da 1.500€ al mese .

In genere parte da . Costi accessori: anticipo contante (prelievo ATM): commissione del 4% (minimo 0,52 € in area Euro).

anticipo contante (prelievo ATM): commissione del (minimo 0,52 € in area Euro). Imposta di bollo: 2,00 € se l’estratto conto mensile supera i 77,47€.

Con la carta di debito di SelfyConto è possibile effettuare acquisti rateali, ma la modalità operativa differisce da quella tradizionale delle carte di credito. Mentre per la carta di credito esiste il servizio Easy Shopping, per la carta di debito Mediolanum mette a disposizione due strumenti principali basati sul credito istantaneo:

Carta di debito con SelfyConto e Selfy PayTime (post-rateizzazione)

Selfy PayTime non rateizza l’acquisto al momento del pagamento (come farebbe una carta di credito), ma permette di rateizzare un movimento già avvenuto sul conto corrente.

Come funziona: dopo aver effettuato un acquisto con la carta di debito (o un bonifico), è possibile selezionare l’operazione dalla lista movimenti dell’app e scegliere di “rateizzarla”.

dopo aver effettuato un acquisto con la carta di debito (o un bonifico), è possibile selezionare l’operazione dalla lista movimenti dell’app e scegliere di “rateizzarla”. Importi: da un minimo di 100 € fino a un massimo di 5.000 € .

da un minimo di fino a un massimo di . Durata: Il piano di rimborso è personalizzabile da 3 a 60 mesi .

Il piano di rimborso è personalizzabile da . Costi: Non viene applicato un tasso di interesse tradizionale (TAN 0%), ma una commissione fissa mensile che varia in base all’importo e alla durata scelta (con un TAEG massimo che può arrivare intorno al 12,45%).

SelfyConto e SelfyShop (finanziamento a tasso zero)

Se si desidera acquistare prodotti specifici (tecnologia, elettrodomestici, ecc.), è possibile farlo direttamente dal catalogo digitale all’interno dell’app.

Vantaggi: in questo caso si tratta di un finanziamento con TAN 0% e TAEG 0%.

Procedura: si sceglie il prodotto dal catalogo e si richiede il prestito finalizzato; se approvato, il pagamento viene suddiviso in rate (da 6 a 48 mesi) senza costi aggiuntivi.

Carte prepagate con SelfyConto

Il correntista può richiedere la Mediolanum Prepaid Card, ideale per gli acquisti online o per gestire budget limitati in mobilità. È possibile collegare più carte prepagate allo stesso conto per destinarle a utilizzi differenti o a membri della famiglia.

Quota di rilascio:

0 € per gli Under 30 .

per gli . 10€ per gli Over 30.

Canone annuo: Gratuito.

Costi di ricarica:

Tramite App o Home Banking: 1,00 € .

. Punti vendita Mooney/SisalPay: 2,50 €.

Prelievi:

ATM Banca Mediolanum: Gratuiti .

. Altre banche (Area Euro): 2,00€ .

. Area Extra-Euro: 5,00€.

Tabella di sintesi delle condizioni per carta di credito e carta prepagata SelfyConto

Servizio Costo Under 30 Costo Over 30 Carta di Credito Gratis 1° anno, poi 20€/anno Gratis 1° anno, poi 20€/anno Rilascio Prepagata Gratis 10€ (una tantum) Canone Prepagata Gratis Gratis Ricarica (via App) 1,00€ 1,00€

SelfyConto e trading online e oneri fiscali

Per chi intende gestire un portafoglio titoli, SelfyConto integra una piattaforma di trading con condizioni agevolate fino al 30 giugno 2026. È fondamentale però considerare anche l’impatto fiscale:

Commissione fissa a 7€: valida per ordini su mercati italiani ed esteri (Nyse, Nasdaq, Xetra, Euronext). Imposta di bollo: oltre alle commissioni di trading, va considerata l’imposta di bollo sul deposito titoli (pari allo 0,20% annuo del valore dei titoli detenuti), come previsto dalla normativa vigente.

Gestione cointestata di Selfyconto

Per chi condivide la gestione delle spese, la funzione di conto corrente cointestato è stata potenziata per garantire un’operatività paritaria:

Indipendenza totale: ogni titolare ha il proprio codice cliente e opera in autonomia.

ogni titolare ha il proprio codice cliente e opera in autonomia. Trasparenza movimenti: la visualizzazione dei flussi è condivisa, facilitando la riconciliazione delle spese per affitto, utenze e fornitori.

la visualizzazione dei flussi è condivisa, facilitando la riconciliazione delle spese per affitto, utenze e fornitori. Doppia carta: ogni cointestatario può richiedere la propria carta personale, rendendo la gestione della cassa quotidiana estremamente fluida.

BBVA: l’opzione gratuita che offre un tasso al 3% sul saldo

Conto BBVA 4.2 Istituto Bancario: BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Mensile: GRATIS Costo Prelievo ATM: 0€ se superiore a 100€; 2€ se inferiore Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO APRI IL TUO CONTO

BBVA si presenta come un’opzione ideale per chi vuole far fruttare la liquidità senza vincoli. La sua offerta zero spese per sempre non è solo un claim, ma una struttura operativa che premia il correntista con una remunerazione del 3% lordo e un sistema di cashback sugli acquisti. È il conto ideale per chi cerca tecnologia avanzata (CVV dinamico) e flessibilità finanziaria (anticipo stipendio e rateizzazione).

A differenza dei competitor, BBVA non richiede di spostare i soldi su un conto deposito per ottenere interessi:

3% lordo sul saldo: valido per i primi 6 mesi dall’apertura sul saldo del conto corrente (fino a un massimo di 1.000.000 € ).

valido per i primi dall’apertura sul saldo del conto corrente (fino a un massimo di ). Garanzia post-promo: terminato il semestre, la remunerazione continua fino al 31/12/2027 . Il tasso sarà pari al 25% del tasso BCE (Deposit Facility) , aggiornato ogni trimestre.

terminato il semestre, la remunerazione continua fino al . Il tasso sarà pari al , aggiornato ogni trimestre. Liquidazione mensile: gli interessi maturano giornalmente e vengono accreditati nei primi giorni del mese successivo.

gli interessi maturano giornalmente e vengono accreditati nei primi giorni del mese successivo. Salvadanaio digitale: uno spazio gratuito dove accantonare somme per obiettivi specifici, che continuano a maturare lo stesso tasso del conto principale (3%).

Cashback e bonus: 3% e 200 Euro (promo 2026 BBVA)

L’offerta attuale (valida per sottoscrizioni fino al 07/04/2026) include:

Gran cashback 3%: valido per i primi 6 mesi su tutti gli acquisti con carta di debito (fisica o virtuale). Il rimborso massimo è calcolato su una spesa di 280 € al mese (quindi fino a 8,40 €/mese, per un totale di circa 50 € nel semestre).

valido per i primi su tutti gli acquisti con carta di debito (fisica o virtuale). Il rimborso massimo è calcolato su una spesa di (quindi fino a 8,40 €/mese, per un totale di circa 50 € nel semestre). Passaparola: 20 € per ogni amico invitato (fino a un massimo di 200 €). L’amico riceve 10 € di bonus di benvenuto.

Analisi dettagliata dei costi e servizi dell’offerta

Ecco la panoramica completa di cosa è incluso e dove invece si applicano commissioni:

Servizio Costo / Condizione Canone mensile 0 € (Per sempre) Bonifici SEPA ordinari 0 € (Limite 10.000 € per operazione) Bonifici SEPA istantanei 0 € (Limite standard 1.000 €, elevabile a 5.000 €) Prelievi ATM (Italia ed Eurozona) 0 € per importi ≥ 100 € Prelievi ATM (piccoli importi) 2,00 € se l’importo è inferiore a 100 € Prelievi Extra Eurozona 2,00 € (Commissione fissa) Acquisti in valuta estera 0 € (Nessuna commissione di cambio sul circuito) Emissione carta fisica 0 € (Spedizione gratuita inclusa)

Funzionalità avanzate e flessibilità del conto BBVA

BBVA integra servizi di “instant lending” che solitamente richiedono istruttorie lunghe:

Stipendio in anticipo: puoi ricevere fino a 1.500 € della tua busta paga con un anticipo da 1 a 5 giorni rispetto alla data ordinaria in modo completamente gratuito . Per anticipi da 6 a 15 giorni è prevista una commissione variabile.

puoi ricevere fino a della tua busta paga con un anticipo da 1 a 5 giorni rispetto alla data ordinaria in modo . Per anticipi da 6 a 15 giorni è prevista una commissione variabile. Pay&Plan: permette di rateizzare acquisti superiori a 50 € effettuati negli ultimi 90 giorni. Puoi scegliere tra 3, 5 o 10 rate . Non ci sono interessi (TAN 0%), ma si paga una commissione fissa (es. circa 3 € per un acquisto di 300 € in 3 rate).

permette di rateizzare acquisti superiori a 50 € effettuati negli ultimi 90 giorni. Puoi scegliere tra . Non ci sono interessi (TAN 0%), ma si paga una commissione fissa (es. circa 3 € per un acquisto di 300 € in 3 rate). Custodia titoli: servizio gratuito fino al 01/01/2027 per investire in fondi ed ETF senza commissioni di custodia o sottoscrizione.

Sicurezza e limiti operativi dell’offerta BBVA

L’app BBVA è tra le più sicure grazie a:

Carta numberless: senza numeri stampati e con CVV dinamico (generato dall’app e valido solo per pochi minuti).

senza numeri stampati e con (generato dall’app e valido solo per pochi minuti). Limiti di spesa: il limite giornaliero standard per acquisti è 3.000 € , mentre il limite di prelievo giornaliero è 1.000 € (max 5.000 €/mese).

il limite giornaliero standard per acquisti è , mentre il limite di prelievo giornaliero è (max 5.000 €/mese). Solidità: protetta dal Fondo di Garanzia dei Depositi (Spagna) fino a 100.000 €.

Crédit Agricole: conto gratuito e prelievi illimitati senza commissioni

Crédit Agricole Smart 4.5 Istituto Bancario: Crédit Agricole App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Mensile: 7€ (riducibile a 3€), gratuito per under 30 Costo Prelievo ATM: GRATIS, 30 gratis su ATM extra gruppo (poi 2,10 €) Costo Bonifici: 0,75€ Limite di Deposito: NESSUNO Servizi allo Sportello: GRATIS APRI IL TUO CONTO

L’offerta di Crédit Agricole si posiziona come la scelta ideale per chi cerca un conto corrente a canone zero senza però rinunciare al supporto umano. A differenza di molte neobanche puramente digitali, questo istituto assegna a ogni cliente un gestore dedicato, consultabile sia in filiale sia via app.

L’offerta di Crédit Agricole si posiziona nel segmento dei conti correnti digitali a zero canone, puntando su un sistema di incentivi legati all’utilizzo della carta di debito e all’acquisizione di nuovi flussi di liquidità (stipendio o pensione).

Crédit Agricole: costi e operatività del conto corrente

Il modello economico del conto corrente con Crédit Agricole prevede l’azzeramento dei costi fissi per le sottoscrizioni effettuate entro il 15 aprile 2026.

Profili di costo della carta di debito Visa collegata al conto corrente Crédit Agricole

Canone: gratuito per i nuovi correntisti che aprono il conto online entro il termine della promozione.

gratuito per i nuovi correntisti che aprono il conto online entro il termine della promozione. Operazioni POS: gratuite, sia per acquisti online che presso terminali fisici, in Italia e all’estero.

gratuite, sia per acquisti online che presso terminali fisici, in Italia e all’estero. Prelievi: i prelievi su ATM Crédit Agricole sono gratuiti. Per gli ATM di altre banche, è necessario consultare le condizioni specifiche di tenuta conto, sebbene la promozione attuale tenda a valorizzare l’ecosistema digitale.

i prelievi su ATM Crédit Agricole sono gratuiti. Per gli ATM di altre banche, è necessario consultare le condizioni specifiche di tenuta conto, sebbene la promozione attuale tenda a valorizzare l’ecosistema digitale. Digital Wallet: supporto gratuito per l’integrazione nei portafogli digitali (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay).

Tabella riassuntiva dell’operatività del conto corrente Crédit Agricole

Servizio Costo Canone di tenuta conto 0,00 € (per aperture entro il 15/04/2026) Bonifici SEPA online 0,00 € (Gratuiti) Bonifici Istantanei Senza costi aggiuntivi rispetto agli ordinari (0,00 €) Domiciliazione utenze (SDD) 0,00 € (Gratuita) Bonifici allo sportello 8,00 € (Commissione elevata per disincentivare l’operatività fisica)

Welcome Bonus e Cashback con Crédit Agricole: fino a 600 Euro

La strategia di acquisizione clienti si articola attraverso un sistema di Buoni Regalo Amazon.it, per un valore potenziale complessivo fino a 600 €:

Welcome Bonus (50 €): erogato previa apertura del conto con codice promozionale “VISA” ed effettuazione di almeno una transazione di qualsiasi importo entro 30 giorni.

erogato previa apertura del conto con codice promozionale “VISA” ed effettuazione di almeno una transazione di qualsiasi importo entro 30 giorni. Accredito Stipendio/Pensione (50 €): Bonus aggiuntivo per la canalizzazione dei flussi reddituali.

Bonus aggiuntivo per la canalizzazione dei flussi reddituali. Cashback t transato (Fino a 100 €): Bonus proporzionale all’utilizzo della carta Visa per pagamenti online o fisici.

Bonus proporzionale all’utilizzo della carta Visa per pagamenti online o fisici. Member Get Member (Fino a 400 €): incentivo di 50 € per ogni nuovo correntista presentato, fino a un massimo di 8 amici.

Sicurezza e gestione digitale del conto corrente con Crédit Agricole

Il controllo del rischio e dell’operatività è demandato all’utente tramite l’infrastruttura dell’App, che permette:

Self-Management: possibilità di impostare limiti di spesa giornalieri e mensili.

possibilità di impostare limiti di spesa giornalieri e mensili. Security Features: funzioni di “pausa” o blocco immediato della carta in caso di smarrimento.

Reporting: notifiche push in tempo reale per ogni transazione eseguita.

Apertura rapida del conto corrente con Crédit Agricole e controllo tramite app

L’apertura del conto corrente con Crédit Agricole è stata semplificata per competere con le neobanche: l’identificazione avviene tramite videoselfie e firma digitale, eliminando la necessità di recarsi fisicamente in filiale.

Liquidità e costi per operazioni extra-digitali

Vanno segnalati tre strumenti specifici:

Il conto deposito è accessibile dall’app con un rendimento del 2,25% annuo lordo per 12 mesi. Canone carta post-promo: al termine dei primi 24 mesi gratuiti, la carta di debito Visa prevede un costo di 2,00 euro al mese. Estratto conto cartaceo: l’invio fisico del documento costa 0,85 euro, mentre la versione online è gratuita

Hype: la soluzione a zero spese per i nativi digitali

HYPE Business 4.5 Circuito: Mastercard Istituto Bancario: Banca Sella App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Mensile: 2,90 € Commissioni Prelievo ATM: GRATIS Prelievo massimo: 2.500 €/mese Limite di spesa: 50.000€ per singola operazione Costo Bonifici: GRATIS Contactless: ✔ APRI IL TUO CONTO

L’offerta di Hype si delinea come una soluzione di banking core nativamente digitale, strutturata su tre livelli di servizio differenziati per canone mensile, limiti operativi e servizi accessori.

Hype: caratteristiche dei conti correnti e costi

Il catalogo dei conti correnti Hype si articola in tre piani distinti, tutti gestibili integralmente tramite applicazione smartphone: conto Hype base, conto Hype Next e conto Hype Premium.

Piano Canone Mensile Target e Caratteristiche Principali Hype 0,00€ Profilo standard a canone zero. Include bonifici istantanei gratuiti, accredito stipendio e assenza di limiti di ricarica. Hype Next 2,90 € Soluzione intermedia dedicata al risparmio e all’aggregazione bancaria (Open Banking) per monitorare conti esterni. Hype Premium 9.90 € Profilo top-tier con pacchetto assicurativo viaggi, assistenza prioritaria e condizioni economiche agevolate per l’operatività estera.

Conto corrente Hype (standard), caratteristiche e costi

Canone mensile: 0,00€ per sempre.

per sempre. Apertura conto: gratuita (procedura 100% online).

gratuita (procedura 100% online). Carta virtuale: inclusa a costo zero, immediatamente attiva in app per pagamenti online e tramite wallet (Apple Pay, Google Pay).

inclusa a costo zero, immediatamente attiva in app per pagamenti online e tramite wallet (Apple Pay, Google Pay). Carta fisica (opzionale): richiede un contributo una tantum di 9,90 € per la spedizione.

Operatività e commissioni del conto corrente (standard) Hype

Bonifici SEPA: gratuiti e illimitati.

gratuiti e illimitati. Bonifici Istantanei: 0,00 € (a differenza di molti istituti tradizionali, Hype non applica commissioni per l’istantaneità).

(a differenza di molti istituti tradizionali, Hype non applica commissioni per l’istantaneità). Prelievi ATM (Area Euro): gratuiti fino a una soglia di 250 € al mese . Superato tale limite, viene applicata una commissione di 2,00 € per ogni operazione.

gratuiti fino a una soglia di . Superato tale limite, viene applicata una commissione di per ogni operazione. Ricarica del conto: Tramite Bonifico: gratuita. Tramite altra carta (in app): 0,90 € per operazione. In contanti (punti Mooney/PuntoLIS): Commissione variabile (circa 2,50 €).



Conto corrente Hype: limiti e restrizioni del piano base

Il piano Hype (standard) a costo zero presenta alcune limitazioni strutturali rispetto ai profili a pagamento (Hype Next e Hype Premium):

Plafond (giacenza massima): il saldo può essere illimitato.

il saldo può essere illimitato. Domiciliazioni (SDD): non sempre disponibili o limitate su alcuni servizi (funzionalità completa riservata ai piani Next/Premium).

non sempre disponibili o limitate su alcuni servizi (funzionalità completa riservata ai piani Next/Premium). Pagamenti in valuta estera: commissione di cambio del 3% (non consigliata per viaggi extra-UE).

commissione di cambio del (non consigliata per viaggi extra-UE). Risparmio: accesso limitato a un massimo di 2 Box Risparmio.

Il conto HYPE standard o base è lo strumento ideale per la gestione delle piccole spese quotidiane e per chi necessita di inviare bonifici istantanei senza costi. Tuttavia, per chi prevede di prelevare regolarmente contanti oltre i 250 € mensili o necessita di domiciliare bollette e abbonamenti, il piano Hype Next (2,90 €/mese) risulta spesso più efficiente dal punto di vista economico.

Conti correnti Hype: le carte associate ai conti correnti

Le carte Hype non sono semplici prepagate, ma carte di debito associate a un IBAN italiano, il che permette un’operatività bancaria completa.

Carta virtuale (inclusa in tutti i piani) Hype

È la soluzione nativa disponibile immediatamente in App dopo l’apertura del conto.

Utilizzo: shopping online e pagamenti nei negozi fisici tramite integrazione con i wallet digitali (Apple Pay, Google Pay).

shopping online e pagamenti nei negozi fisici tramite integrazione con i wallet digitali (Apple Pay, Google Pay). Costo: gratuita.

gratuita. Sicurezza: gestibile integralmente da smartphone (funzione freeze per il blocco istantaneo).

Hype, carta fisica (in base al profilo di canone)

Hype propone carte fisiche con design verticale, ottimizzate per l’uso contactless e i prelievi ATM.

Tipo di Carta Piano Associato Costo di Emissione Caratteristiche Principali Carta HYPE Piano Base (0 €) 9,90 € (una tantum) Carta di debito standard; prelievi gratuiti fino a 250€/mese (poi 2€). Carta Next HYPE Next (2,90 €/mese) 0 € (Inclusa) Carta Mastercard con limiti di prelievo e ricarica maggiorati; prelievi sempre gratuiti. World Elite Mastercard HYPE Premium (9,90 €/mese) 0 € (Inclusa) Carta di fascia alta con pacchetto assicurativo completo, assistenza prioritaria e accesso a lounge aeroportuali.

Prelievi: illimitati e gratuiti per i piani Next e Premium in tutto il mondo; soglia di gratuità a 250 €/mese per il piano base.

illimitati e gratuiti per i piani Next e Premium in tutto il mondo; soglia di gratuità a 250 €/mese per il piano base. Ricariche: tramite bonifico (gratuito), da altra carta o in contanti presso i punti vendita convenzionati (Mooney/PuntoLIS).

tramite bonifico (gratuito), da altra carta o in contanti presso i punti vendita convenzionati (Mooney/PuntoLIS). Gestione valutaria: il piano Premium azzera le commissioni di cambio per i pagamenti in valuta estera, posizionandosi come strumento ideale per il segmento travel.

Per il 2026, HYPE ha introdotto anche la versione Hype Business, che fornisce ai liberi professionisti una carta World Elite Mastercard specifica per la separazione delle spese professionali da quelle personali, con strumenti di riconciliazione automatica tramite AI.

Caratteristiche tecniche e servizi dei conti Hype

L’infrastruttura tecnologica di Hype integra strumenti di gestione proattiva della liquidità:

SplitHYPE: sistema integrato per la ripartizione delle spese di gruppo e la gestione dei flussi finanziari tra utenti della piattaforma.

sistema integrato per la ripartizione delle spese di gruppo e la gestione dei flussi finanziari tra utenti della piattaforma. Box Risparmio: strumenti di accantonamento automatizzato volti a semplificare il raggiungimento di obiettivi finanziari personali.

strumenti di accantonamento automatizzato volti a semplificare il raggiungimento di obiettivi finanziari personali. Integrazione PA: gestione semplificata dei pagamenti verso la Pubblica Amministrazione tramite pagoPA (acquisizione tramite QR Code) e integrazione con la piattaforma SEND per la ricezione di notifiche a valore legale.

Incentivi CIAOHYPER

Banca Hype promuove l’acquisizione di nuovi flussi di clientela attraverso un meccanismo di bonus d’ingresso (valido fino al 31 dicembre 2026), configurato come rimborso sulle spese effettuate.

Requisiti per l’ottenimento del bonus:

Sottoscrizione: inserimento del codice promozionale in fase di registrazione o upgrade. Operatività: spesa minima cumulativa di 50 € tramite carta (fisica o virtuale) entro 60 giorni dall’apertura. Mantenimento: per i piani Next e Premium, è richiesto il pagamento di almeno due canoni mensili.

Entità del rimborso (Cashback):

5 € per il piano base Hype.

per il piano base Hype. 20 € per il profilo Hype Next.

per il profilo Hype Next. 25 € per la versione Hype Premium.

Sicurezza e accessibilità dei conti correnti Hype

Il processo di onboarding è totalmente dematerializzato e richiede pochi minuti per la firma digitale del contratto. La sicurezza operativa è garantita da protocolli di evoluzione continua e dalla possibilità per l’utente di gestire autonomamente il blocco temporaneo della carta o i limiti di prelievo direttamente dal terminale mobile.

ING Conto Arancio: a zero spese se si accredita lo stipendio

ING Conto Arancio 4.6 Istituto Bancario: ING Bank N.V. App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: 0€ Light; 5€/mese Arancio Più (azzerabile con accredito stipendio) Costo Prelievo ATM: 0,95€ con piano Light; GRATIS con Arancio Più Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO APRI IL TUO CONTO

L’offerta integrata di ING per il 2026 si configura come una soluzione combinata che associa un conto transazionale, Conto Corrente Arancio a uno strumento di risparmio ad alta remunerazione Conto Arancio. La strategia della banca punta a incentivare la raccolta di liquidità e la fidelizzazione attraverso l’accredito dello stipendio.

ING: remunerazione 4% lordo su conto (deposito) Arancio

Il cuore della promozione è il tasso d’interesse creditore del 4% annuo lordo, applicato alle somme depositate sul conto deposito.

Durata: 12 mesi dal momento del primo accredito (stipendio o bonifico ricorrente).

12 mesi dal momento del primo accredito (stipendio o bonifico ricorrente). Massimale: il tasso è applicabile su una giacenza massima di 100.000€ .

il tasso è applicabile su una giacenza massima di . Flessibilità: il capitale non è vincolato; è possibile prelevare le somme in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati fino a quel giorno.

il capitale non è vincolato; è possibile prelevare le somme in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati fino a quel giorno. Condizione essenziale: per attivare il 4%, è necessario accreditare lo stipendio/pensione (causale SALA/PENS) o, in alternativa, garantire un afflusso di almeno 1.000 € al mese sul conto corrente.

ING: l’offerta Conto Corrente Arancio profilo Più

Per accedere alla promozione è necessario aprire il conto corrente entro il 18 aprile 2026.

Profilo Più: con l’accredito dello stipendio, il canone è azzerato e include gratuitamente bonifici istantanei, moduli F24, pagoPA e prelievi in tutta Europa.

con l’accredito dello stipendio, il canone è azzerato e include gratuitamente bonifici istantanei, moduli F24, pagoPA e prelievi in tutta Europa. Onboarding: Apertura 100% digitale con attivazione tramite primo bonifico entro il 31 maggio 2026.

Apertura 100% digitale con attivazione tramite primo bonifico entro il 31 maggio 2026. Multicanalità: Gestione integrale via App, con possibilità di cointestazione (fino a 4 conti totali per utente, con cointestatari diversi).

ING Conto corrente Arancio Più: le carte

Il pacchetto Conto corrente Arancio Più include l’accesso a circuiti internazionali e funzionalità smart:

Carta di debito Mastercard: inclusa, con possibilità di personalizzazione del PIN e integrazione nei wallet digitali.

inclusa, con possibilità di personalizzazione del PIN e integrazione nei wallet digitali. Carta di credito Mastercard: disponibile su richiesta, permette la rateizzazione degli acquisti (fino a 12 mesi) e offre servizi accessori come il cashback e l’accesso prioritario in aeroporto.

disponibile su richiesta, permette la rateizzazione degli acquisti (fino a 12 mesi) e offre servizi accessori come il cashback e l’accesso prioritario in aeroporto. Servizio cambio conto: ING gestisce il trasferimento automatico di SDD (bollette) e stipendio dal vecchio istituto, con opzione di chiusura del precedente rapporto.

ING e Bonus porta un’amico

La banca stimola la crescita della base clienti attraverso un sistema di incentivi reciproci:

Bonus Amico: 50 € di cashback per chi invita e 50 € per l’invitato.

50 € di cashback per chi invita e 50 € per l’invitato. Requisito operativo: l’invitato deve aprire il profilo “Più”, richiedere la carta di debito e spendere almeno 100 € entro il 31 luglio 2026.

Azione Scadenza Apertura Conti Entro il 18/04/2026 Primo Bonifico (Attivazione) Entro il 31/05/2026 Primo Accredito Stipendio/1.000€ Entro il 31/07/2026

Al termine dei 12 mesi promozionali, la giacenza su Conto Arancio verrà remunerata al Tasso Base. È pertanto opportuno monitorare la scadenza per valutare il reinvestimento in altre soluzioni ING, come il Deposito Arancio, citato per le strategie di lungo periodo.

Apertura e tempi: come completare la procedura online in pochi minuti

Grazie al consolidamento delle tecnologie di identificazione digitale, aprire un conto corrente nel 2026 richiede mediamente meno di dieci minuti. Il processo è diventato fluido e paperless: l’utilizzo di strumenti come lo SPID o la CIE (Carta d’Identità Elettronica) permette di saltare i passaggi di riconoscimento tramite video-chiamata, rendendo l’onboarding immediato. Una volta caricati i documenti e firmato il contratto tramite Firma Elettronica Avanzata (FEA), il conto è solitamente operativo in poche ore, con le coordinate IBAN già disponibili per ricevere fondi.

La gestione di giacenza media e imposta di bollo

Un aspetto spesso sottovalutato è l’imposta di bollo, che per le persone fisiche ammonta a 34,20 euro annui. Questa tassa non dipende dalle condizioni contrattuali della banca, ma è dovuta allo Stato qualora la giacenza media annua superi la soglia di 5.000 euro.

Per chi sceglie un conto a zero spese, è fondamentale monitorare il saldo medio: superare anche di poco questo limite significa, di fatto, trasformare un conto gratuito in un prodotto a pagamento. Molti utenti avanzati scelgono di diversificare la liquidità su più rapporti proprio per restare sotto la soglia di esenzione su ogni singolo conto.

Conto online vs conto gratuito: la differenza tra canone zero e commissioni zero

È fondamentale distinguere tra un conto a “canone zero” e uno a “commissioni zero”. Il primo elimina la quota fissa mensile di mantenimento, ma potrebbe applicare commissioni su singole operazioni come i prelievi all’estero, i pagamenti di bollettini o i bonifici verso aree non SEPA.

Un conto realmente gratuito dovrebbe invece tendere alla filosofia delle commissioni zero, garantendo che l’operatività ordinaria non generi micro-costi che, a fine anno, potrebbero superare il costo di un canone standard.

I costi nascosti da evitare in un conto gratuito

Dietro la facciata della gratuità possono celarsi oneri meno evidenti ma incisivi. Tra questi figurano le spese di invio della documentazione cartacea (sempre evitabili attivando l’invio online), i costi di emissione o rinnovo della carta di debito fisica e le commissioni di surplus per il prelievo presso sportelli di banche differenti dalla propria. Anche i costi di ricarica del conto tramite canali alternativi (come il contante presso punti vendita convenzionati) rappresentano una voce di spesa da non trascurare.

Costi di prelievo e bonifici istantanei: attenzione all’area extra euro

Sebbene dal 2025 i bonifici istantanei debbano avere, per legge europea, lo stesso costo di quelli ordinari nell’area SEPA, la situazione cambia drasticamente per le operazioni in valuta diversa dall’euro. I bonifici extra SEPA e i prelievi in paesi esteri sono le aree dove le banche applicano le commissioni più elevate, spesso mascherate da tassi di cambio sfavorevoli o commissioni fisse di intermediazione.

Chi viaggia spesso o intrattiene rapporti commerciali internazionali deve verificare attentamente le tabelle dei costi di conversione per evitare amare sorprese nell’estratto conto.