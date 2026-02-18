Le migliori carte pregate per minorenni del 2026 (secondo noi)

I pagamenti in Italia hanno raggiunto una maturità digitale senza precedenti: se fino a pochi anni fa la carta prepagata per un minorenne era considerata un accessorio per i viaggi d’istruzione, oggi è diventata il pilastro dell’educazione finanziaria primaria.

Dotare i ragazzi di uno strumento di pagamento elettronico non significa solo fornire loro libertà di spesa, ma abituarli a gestire flussi di denaro virtuali, monitorare i propri risparmi e comprendere il valore delle transazioni digitali.

Perché una prepagata per minoenni oggi è essenziale

Oggi la carta prepagata assolve a una triplice funzione: pratica, educativa e di sicurezza. Da un lato, permette ai ragazzi di partecipare pienamente all’economia digitale (dagli acquisti in-app agli abbonamenti per lo streaming) dall’altro funge da “palestra” finanziaria. Le piattaforme attuali integrano funzioni di risparmio automatico (round-up) e obiettivi, che insegnano ai minori ad accantonare somme per i propri desideri. Inoltre, in un’ottica di sicurezza urbana, una carta digitale riduce i rischi legati al furto o alla smarrimento di denaro contante, offrendo la possibilità di blocco immediato tramite smartphone.

Età minima, IBAN e ricariche: cosa cambia tra una carta e l’altra

Non tutte le carte prepagate per teen-ager sono uguali. Il mercato si segmenta principalmente in base alla soglia d’ingresso e alla complessità dello strumento. Molte soluzioni “teen” sono accessibili già dai 6 o 10 anni, spesso sotto forma di estensioni del conto corrente dei genitori.

La presenza di un IBAN dedicato è il vero spartiacque: le carte che ne sono provviste permettono di ricevere bonifici (ad esempio da nonni o per piccoli lavori estivi), rendendo il minore più indipendente.

Anche le modalità di ricarica variano: si va dal trasferimento istantaneo interno all’app del genitore, ai bonifici SEPA, fino alla ricarica in contanti presso punti fisici convenzionati, fondamentale per chi ancora riceve regali in banconote.

Limiti di spesa e funzionalità di parental control: la sicurezza prima di tutto

Il cuore tecnologico di queste carte risiede nel Parental Control: la gestione non si limita a un tetto massimo di spesa mensile, ma entra nel dettaglio:

Disabilitazione selettiva : i genitori possono bloccare i prelievi ATM lasciando attivi i pagamenti POS, o inibire gli acquisti online.

: i genitori possono bloccare i prelievi ATM lasciando attivi i pagamenti POS, o inibire gli acquisti online. Filtri merceologici : è possibile impedire transazioni verso specifiche categorie (scommesse, tabaccai, siti di gaming non idonei).

: è possibile impedire transazioni verso specifiche categorie (scommesse, tabaccai, siti di gaming non idonei). Notifiche “specchio”: ogni transazione effettuata dal figlio genera un avviso istantaneo sul telefono del genitore, permettendo un monitoraggio discreto ma costante.

Revolut, Hype, PixPay: costi e funzionalità a confronto

Il panorama competitivo vede tre attori principali contendersi la leadership nel 2026, ognuno con una filosofia differente:

Revolut <18: si focalizza sull’internazionalità e sull’esperienza d’uso dell’app, offrendo un design accattivante e tassi di cambio vantaggiosi per i viaggi, pur mantenendo un legame stretto con l’account “parent” per il finanziamento del saldo.

Hype under 18: rappresenta la solidità del sistema bancario italiano con un tocco smart. Punta molto sulla gratuità delle operazioni base e sull’integrazione di servizi come il cashback, rendendola ideale per chi cerca un prodotto completo senza canoni pesanti.

PixPay: si posiziona come la soluzione specialistica “family-first”. A fronte di un piccolo canone mensile, offre un set di strumenti pedagogici più evoluti, come la possibilità per i genitori di assegnare “missioni” retribuite per stimolare il senso del dovere e del guadagno.

Revolut <18: la carta ideale per viaggiare all’estero e con paghetta automatica

Revolut under 18 5.0 Circuito: MasterCard Canone: Gratis Prelievo massimo: 120€/giorno Limite di spesa: 500€/mese Commissioni prelievo ATM: gratis fino a 40€/mese, poi 2% Contactless: ✓ IBAN: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA

Nel panorama delle soluzioni finanziarie per la Generazione Alpha, Revolut <18 si distingue come un ecosistema completo progettato per giovani di età compresa tra 6 e 17 anni ma è necessario che il genitore o il tutore sia titolare di un conto Revolut attivo.

L’attivazione della carta per minorenni di Revolut avviene esclusivamente online tramite l’app principale del genitore. Una volta configurato il profilo, il minore può scaricare un’app dedicata (Revolut <18) per monitorare il proprio saldo.

Non si tratta di un semplice strumento di pagamento, ma di una piattaforma supervisionata che bilancia la libertà dei ragazzi con la tranquillità dei genitori.

Il conto corrente è accessibile online tramite l’app principale di Revolut e richiede che il tutore legale sia già un cliente della piattaforma.

Sotto il profilo economico, la convenienza del servizio dipende dal piano tariffario sottoscritto dal titolare principale:

Caratteristica Condizioni Canone Mensile Gratuito per il primo account (Piano Standard). Multi-account Piani superiori (Premium, Metal, Ultra) permettono di collegare più figli. Carta Fisica Generalmente gratuita, ma possono essere applicati costi di spedizione o personalizzazione. Prelievi ATM Gratuiti fino a un limite predefinito (solitamente 40 € al mese), oltre il quale si applica una commissione del 2%.

Libertà finanziaria e controllo con la carta Revolut Kids&Teens

L’offerta Revolut permette ai minori di possedere un’app dedicata (Kids & Teens) e una carta di debito fisica, ma la supervisione rimane saldamente nelle mani degli adulti. Dalla propria app, il genitore ha il pieno controllo operativo.

Funzionalità di controllo Descrizione Blocco carta Disabilitazione istantanea della carta fisica o virtuale dall’app del genitore. Notifiche real-time Avvisi push immediati sul telefono del tutore per ogni transazione. Limiti di spesa Impostazione di tetti massimi di uscita giornalieri o mensili. Filtri categoria Blocco automatico per merchant di azzardo, tabacchi e alcol.

Paghetta smart, P2P e ricezione fondi

La gestione del denaro è semplificata da flussi digitali immediati che eliminano la necessità del contante:

Paghetta automatica : entrambi i genitori possono impostare pagamenti ricorrenti per garantire una “paghetta” regolare ai figli.

: entrambi i genitori possono impostare pagamenti ricorrenti per garantire una “paghetta” regolare ai figli. Scambio tra amici (P2P) : i ragazzi dai 14 anni in su possono inviare e ricevere denaro dai propri amici su Revolut, personalizzando i trasferimenti con note e GIF.

: i ragazzi dai 14 anni in su possono inviare e ricevere denaro dai propri amici su Revolut, personalizzando i trasferimenti con note e GIF. Contatti di fiducia e Revtag: oltre ai genitori, il minore può ricevere fondi da contatti fidati tramite link di pagamento, codici QR personalizzati o il proprio Revtag.

Educazione finanziaria: risparmi remunerati e obiettivi

Revolut <18 introduce concetti bancari avanzati per educare i più giovani attraverso strumenti pratici:

Interessi sui risparmi : possibilità di aprire un conto di risparmio gratuito con un tasso annuo variabile fino al 2,5% , con interessi pagati quotidianamente.

: possibilità di aprire un conto di risparmio gratuito con un tasso annuo variabile fino al , con interessi pagati quotidianamente. Pocket e sfide : sottoconti per accantonare denaro e “sfide” (come le faccende domestiche) che i genitori possono premiare con ricariche sulla carta.

: sottoconti per accantonare denaro e “sfide” (come le faccende domestiche) che i genitori possono premiare con ricariche sulla carta. Statistiche: analisi visiva delle tendenze di spesa per insegnare ai ragazzi a monitorare il proprio budget.

Uso internazionale e specifiche tecniche

La carta Revolut <18 è ottimizzata per l’uso globale, rendendola ideale per le prime esperienze fuori dai confini nazionali. È anche compatibile con diversi wallet digitali.

Specifiche tecniche Dettagli Revolut <18 Costo del conto Gratuito per il primo profilo (richiede piano genitore) Uso all’estero Pagamenti e prelievi ATM supportati in tutto il mondo Cambio valuta Conversioni alle condizioni Revolut (con soglie di piano) Wallet digitali Compatibile con Apple Pay e Google Wallet (dai 13/14 anni) Personalizzazione Carta fisica personalizzabile con disegni ed emoji

Modalità di attivazione e limiti di età di Revolut per teen-ager

La procedura d’apertura è differenziata in base all’età del minore per garantire la massima sicurezza legale:

6-13 anni : il genitore deve creare il conto direttamente dalla propria app Revolut.

: il genitore deve creare il conto direttamente dalla propria app Revolut. 14-17 anni: il ragazzo può scaricare l’app e avviare la creazione, ma l’attivazione effettiva richiede l’approvazione digitale del tutore.

Conti Revolut per genitori o tutori: caratteristiche e prezzi

L’ecosistema Revolut è strutturato su un modello “freemium”, in cui i servizi di base sono gratuiti, mentre le funzionalità avanzate e i limiti operativi più elevati sono riservati ai piani in abbonamento.

Di recente, l’offerta è stata ampliata con il lancio del piano Ultra e l’introduzione di IBAN italiani per i residenti in Italia, rendendo il conto pienamente funzionale anche per l’accredito dello stipendio e la domiciliazione delle bollette.

Confronto piani Revolut e costi mensili

Piano Costo Mensile Prelievi Gratis (Limite) Caratteristica Distintiva Standard Gratis 200 € (o 5 prelievi) Conto base con IBAN IT e carta virtuale. Plus 3,99 € 200 € Protezione acquisti e carta fisica personalizzata. Premium 9,99 € 400 € Cambio valuta illimitato (feriali) e assicurazione medica. Metal 15,99 € 800 € Cashback sugli acquisti e carta in acciaio. Ultra 45 € – 55 € 2.000 € Lounge aeroportuali illimitate e abbonamenti inclusi.

Revolut è storicamente leader nel cambio valuta al tasso interbancario. Tuttavia, la struttura delle commissioni varia sensibilmente:

Giorni feriali: i piani Revolut Standard e Revolut Plus hanno un limite di cambio mensile (solitamente 1.000 €). Oltre tale soglia, scatta una commissione dello 1% (Standard) o 0,5% (Plus). I piani Revolut Premium, Metal e Ultra offrono invece cambi illimitati senza commissioni.

i piani Revolut e Revolut hanno un limite di cambio mensile (solitamente 1.000 €). Oltre tale soglia, scatta una commissione dello 1% (Standard) o 0,5% (Plus). I piani Revolut offrono invece cambi illimitati senza commissioni. Weekend: durante la chiusura dei mercati (venerdì sera – domenica sera), viene applicata una commissione di circa l’1% per tutti i piani per coprire il rischio di volatilità, eccetto per i profili più alti che possono godere di esenzioni o riduzioni.

L’app Revolut funge da hub finanziario integrato:

Salvadanai (Pockets): permettono di accantonare denaro automaticamente. I tassi di interesse sui fondi monetari (Flexible Accounts) aumentano progressivamente con il piano sottoscritto (fino a circa il 3,5% – 4% lordo per il piano Ultra).

permettono di accantonare denaro automaticamente. I tassi di interesse sui fondi monetari (Flexible Accounts) aumentano progressivamente con il piano sottoscritto (fino a circa il 3,5% – 4% lordo per il piano Ultra). Trading: il numero di operazioni di compravendita azioni senza commissioni d’eseguito aumenta con il livello del piano (da 1 operazione/mese per lo Standard a 10 per l’Ultra).

Revolut e servizi assicurativi

A partire dal piano Premium, Revolut include pacchetti assicurativi gestiti da partner esterni:

Viaggi: copertura medica internazionale, assicurazione per ritardi voli e smarrimento bagagli.

copertura medica internazionale, assicurazione per ritardi voli e smarrimento bagagli. Abbonamenti: il piano Revolut Ultra e parzialmente il Revolut Metal includono abbonamenti a servizi partner (es. Financial Times, NordVPN, Freeletics, Tinder Gold) il cui valore commerciale può superare il costo del canone stesso se utilizzati regolarmente.

Conti Revolut e l’imposta di Bollo

Trattandosi di un conto con IBAN italiano, se la giacenza media annua supera i 5.000 €, è dovuta l’imposta di bollo governativa di 34,20 € annui. Revolut agisce come sostituto d’imposta per facilitare tale adempimento.

Carte Revolut, caratteristiche e prezzi

Le carte Revolut sono carte di debito (circuito Mastercard o Visa). Questo significa che:

addebito immediato: ogni spesa viene detratta istantaneamente dal saldo disponibile sul conto.

ogni spesa viene detratta istantaneamente dal saldo disponibile sul conto. Di base, non si può spendere denaro che non è stato depositato (salvo l’utilizzo di specifici prodotti di credito come i prestiti personali, se disponibili nel profilo).

Tipi di carte Revolut disponibili:

Fisiche: in plastica riciclata (Standard/Plus), plastica colorata (Premium), acciaio (Metal) o platino (Ultra).

in plastica riciclata (Standard/Plus), plastica colorata (Premium), acciaio (Metal) o platino (Ultra). Virtuali: create istantaneamente nell’app per acquisti online o tramite Apple/Google Pay.

create istantaneamente nell’app per acquisti online o tramite Apple/Google Pay. Usa e getta (disposable): carte virtuali i cui dati cambiano dopo ogni singola transazione, ideali per la massima sicurezza sui siti web poco conosciuti.

Plafond e limiti operativi delle carte Revolut

Il concetto di “plafond” su Revolut è diverso da quello bancario classico. Il limite principale è dettato dal saldo del conto, ma esistono soglie operative per la sicurezza:

Plafond di spesa: non esiste un limite prefissato, tuttavia, si può impostare un limite di spesa mensile personalizzato dall’app per ogni singola carta.

non esiste un limite prefissato, tuttavia, si può impostare un personalizzato dall’app per ogni singola carta. Limiti di prelievo ATM: variano in base al piano: Standard 200 €, Premium 400 €, Metal 800 €, Ultra 2.000 €). Oltre queste soglie, il prelievo è ancora possibile ma soggetto a una commissione del 2%.

variano in base al piano: Standard 200 €, Premium 400 €, Metal 800 €, Ultra 2.000 €). Oltre queste soglie, il prelievo è ancora possibile ma soggetto a una commissione del 2%. Sicurezza: si possono abilitare o disabilitare istantaneamente dall’app i pagamenti contactless, quelli online o i prelievi da sportello.

Pagamento a rate con Revolut

Revolut ha introdotto soluzioni per la dilazione dei pagamenti, sebbene la disponibilità specifica possa variare in base al merito creditizio e alla regione:

Revolut Pay Later: è il servizio di Buy Now, Pay Later (Compra ora, paga dopo). Permette di dividere un acquisto (solitamente fino a un massimo di circa 500 €) in 3 rate . La prima rata si paga al momento dell’acquisto. Le successive due nei mesi seguenti. Può essere prevista una piccola commissione (circa l’1,65% del valore dell’acquisto) inclusa nelle rate, ma non ci sono interessi nel senso tradizionale del termine.

è il servizio di Buy Now, Pay Later (Compra ora, paga dopo). Permette di dividere un acquisto (solitamente fino a un massimo di circa 500 €) in .

Prestiti personali: in Italia, Revolut ha iniziato a offrire prestiti personali direttamente in app. Una volta ottenuto il prestito, il capitale viene versato sul conto e puoi usarlo per i tuoi acquisti, rimborsandolo poi con rate mensili fisse (con TAN e TAEG definiti in fase di contratto).

Hype per minorenni: vantaggi e canone

HYPE per minorenni 4.3 Istituto di Moneta Elettronica: Hype S.P.A App mobile / Internet Banking: Sì Costo di accensione: GRATIS Canone annuale: GRATIS Costo prelievo ATM: gratis fino a 250€/mese, poi 2€ a op. Costo bonifici: GRATIS Limite di deposito: € 7.500 IBAN Italiano: Si APRI IL CONTO

Il conto Hype nella sua versione <18 si posiziona come uno degli strumenti più equilibrati per i ragazzi dai 12 ai 17 anni. La sua forza risiede nel combinare la gratuità tipica dei prodotti “entry-level” con le funzionalità avanzate di un conto corrente dotato di IBAN italiano, offrendo una transizione fluida verso l’indipendenza finanziaria senza gravare sul budget familiare. Il conto Hype per minorenni è un conto autonomo dotato di un proprio IBAN, dunque non èrichiesto ai genitori di apire un conto principale.

Vantaggi operativi: autonomia e ricarica capillare

Hype <18 trasforma lo smartphone in un vero centro di gestione finanziaria. I ragazzi possono utilizzare la carta virtuale subito dopo l’apertura per pagamenti online e tramite i wallet Apple Pay e Google Pay. I principali vantaggi risiedono nella versatilità dei flussi di denaro:

Ricarica fisica capillare : a differenza di molti competitor digital-only, HYPE permette la ricarica in contanti presso migliaia di punti vendita convenzionati (circuiti Mooney e Sisal/5), un vantaggio cruciale per chi riceve regali in banconote.

: a differenza di molti competitor digital-only, HYPE permette la ricarica in contanti presso migliaia di punti vendita convenzionati (circuiti Mooney e Sisal/5), un vantaggio cruciale per chi riceve regali in banconote. Paghetta e P2P : il sistema permette di richiedere soldi istantaneamente ai contatti in rubrica o di impostare ricariche ricorrenti da una carta esterna del genitore. Lo scambio di denaro tra amici (P2P) è gratuito e immediato.

: il sistema permette di richiedere soldi istantaneamente ai contatti in rubrica o di impostare ricariche ricorrenti da una carta esterna del genitore. Lo scambio di denaro tra amici (P2P) è gratuito e immediato. Box risparmio e cashback: l’app funge da tutor educando al risparmio tramite i “Box” (obiettivi prefissati) e offrendo il rimborso di una percentuale degli acquisti effettuati tramite la sezione cashback dell’app su oltre 900 siti partner (es. Amazon, Yoox, Just Eat).

Sicurezza e Parental Control della carta Hype per minorenni

Nonostante l’ampia autonomia concessa al minore, la sicurezza è garantita da protocolli rigorosi gestiti tramite l’app:

Funzione “In pausa” : permette di disabilitare temporaneamente la carta fisica o virtuale con un semplice tap, impedendo qualsiasi utilizzo in caso di smarrimento.

: permette di disabilitare temporaneamente la carta fisica o virtuale con un semplice tap, impedendo qualsiasi utilizzo in caso di smarrimento. Supervisione del tutore: l’apertura richiede obbligatoriamente l’autorizzazione di un genitore, che riceve aggiornamenti e può supervisionare l’account grazie ai filtri automatici che bloccano le transazioni verso categorie merceologiche non idonee (scommesse, tabacchi, ecc.).

Analisi dei costi e dei limiti (canone zero) della carta Hype per minorenni

L’assenza di un canone mensile rende HYPE <18 estremamente competitivo, ma è bene conoscere i dettagli delle singole operazioni per una gestione consapevole.

Voce di costo / Limite Dettagli HYPE <18 Canone mensile 0€ (Gratis) Emissione carta fisica 9,90€ (opzionale, virtuale inclusa gratis) Limite saldo annuo 7.500,00 € Prelievi ATM Gratuiti fino a 250€/mese (poi 2€ a operazione) Ricarica in contanti 2,50€ a operazione Ricarica da app (altra carta) 0,90€ a operazione Bonifici SEPA / P2P Gratuiti e illimitati

Il passaggio automatico ai 18 anni ai conti Hype

Un vantaggio di Hype è la continuità del servizio: al compimento della maggiore età, il conto evolve automaticamente in un conto Hype base. Questo passaggio “seamless” permette al ragazzo di mantenere lo stesso IBAN, fondamentale per ricevere i primi stipendi o rimborsi spese senza dover cambiare coordinate bancarie, vedendo al contempo sbloccato il limite di saldo (che diventa illimitato).

PixPay: tariffe, personalizzazione e sistema di risparmio per obiettivi

Pixpay 4.8 Circuito: Mastercard Canone piano base: 2,99€/mese Prelievo massimo: In base alla disponibilità Limite di spesa: Personalizzabile Commissioni di Prelievo ATM: 1€ a partire dal 2° con piano Light; 0€ con piano Smart Contactless: ✓ IBAN: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA

PixPay rappresenta lo strumento specialistico per eccellenza. Disponibile già dai 10 anni (con alcune opzioni dagli 8), non è solo una carta, ma un percorso pedagogico strutturato attraverso un’app a doppia interfaccia (genitori e figli) che trasforma la paghetta in un allenamento quotidiano all’autonomia.

Pixpay: Parental Control senza precedenti

PixPay offre il sistema di supervisione più granulare del mercato. Attraverso l’app, il genitore può configurare l’esperienza finanziaria del figlio in base alla sua maturità:

Blocco mmerchant e categorie : è possibile inibire specifici commercianti (es. brand di fast food o negozi di gaming) e intere categorie non adatte ai minori (alcol, tabacchi, scommesse).

: è possibile inibire specifici commercianti (es. brand di fast food o negozi di gaming) e intere categorie non adatte ai minori (alcol, tabacchi, scommesse). Co-gestione familiare : una funzione unica che permette fino a 3 o 5 adulti (a seconda del piano) di co-gestire la carta, ideale per genitori separati o per coinvolgere i nonni nel monitoraggio e nelle ricariche.

: una funzione unica che permette fino a (a seconda del piano) di co-gestire la carta, ideale per genitori separati o per coinvolgere i nonni nel monitoraggio e nelle ricariche. Notifiche real-time: il genitore riceve un avviso per ogni spesa, con la possibilità di bloccare/sbloccare la carta con un click.

IA e assicurazioni: la PixPay Intelligence

La vera innovazione di PixPay risiede nelle sue funzionalità educative e di protezione avanzate:

PixPay Intelligence : un coach finanziario virtuale che analizza le spese del ragazzo e propone metodi di risparmio personalizzati.

: un coach finanziario virtuale che analizza le spese del ragazzo e propone metodi di risparmio personalizzati. Money missions : i genitori possono assegnare “missioni” (lavoretti domestici o obiettivi scolastici) con ricompense economiche per insegnare il valore del guadagno.

: i genitori possono assegnare “missioni” (lavoretti domestici o obiettivi scolastici) con ricompense economiche per insegnare il valore del guadagno. Protezioni digitali: i piani superiori includono coperture assicurative specifiche per la Generazione Alpha, come l’assicurazione contro il cyberbullismo (rimborso spese legali/mediche) e l’assicurazione per lo schermo rotto dello smartphone.

Analisi dei piani e costi della carta prepagata per minorenni di PixPay

PixPay adotta un modello ad abbonamento mensile chiaro e senza commissioni nascoste sui pagamenti.

Caratteristica Piano START Piano CLASSIC Piano PREMIUM Canone mensile 3,99€ 5,99€ 9,99€ Carta fisica Standard Personalizzabile Design esclusivo Prelievi zona Euro 1 gratis/mese (poi 1€) Illimitati e gratuiti Illimitati e gratuiti Uso fuori Euro 2% + 2€/prelievo 2% + 2€/prelievo 15 pagam. + 5 prelievi gratis Assicurazioni No Schermo + Cyberbullismo Schermo + Cyberbullismo + Viaggi Cashback No No 1% sugli acquisti in negozio

Specifiche tecniche e semplicità

Non è necessario cambiare banca: il genitore ricarica istantaneamente il conto PixPay tramite la propria carta abituale nell’app. La carta è dotata di IBAN e compatibile con i principali wallet digitali.

Voce Dettagli PixPay Età minima 10 anni (alcuni test dai 8) Plafond massimo 10.000€ Wallet digitali Apple Pay e Google Pay Design Oltre 100 design personalizzabili (colore, testo, sticker) Ricarica Istantanea da carta genitore o bonifico SEPA

Perché scegliere PixPay rispetto a una banca tradizionale

PixPay vince per la specializzazione. Mentre le banche tradizionali offrono spesso “conti ridotti”, PixPay include strumenti come il monitoraggio dell’impronta di carbonio delle spese e metodi di risparmio automatici, educando i ragazzi a una finanza etica e moderna.

Guida alla scelta: la carta ideale per minorenni in base all’età e all’uso (Italia o estero)

La scelta della carta deve essere guidata dalle abitudini del minore. Per un pre-adolescente che si muove principalmente nel quartiere, una carta con ricarica facile in contanti è preferibile. Per un diciottenne prossimo all’Erasmus o che viaggia spesso, è cruciale puntare su strumenti che non applichino commissioni sulle transazioni in valuta estera e che permettano prelievi gratuiti anche fuori dai confini nazionali.

La compatibilità con Apple Pay e Google Pay è ormai un requisito minimo, dato che la maggior parte dei giovani preferisce pagare direttamente con lo smartwatch o lo smartphone.

Come avviene il passaggio da carta minorenni a conto per maggiorenni

Al compimento dei 18 anni, il passaggio non è più un trauma burocratico. Nella maggior parte dei casi, la procedura è “seamless”: l’app notifica la scadenza dei termini per minori e propone l’upgrade a un profilo standard. Questo permette di mantenere lo stesso IBAN e la stessa carta fisica, sbloccando però tutte le funzionalità precedentemente limitate, come l’accesso ai prodotti di investimento, il superamento dei limiti di deposito e la piena autonomia legale nelle firme digitali dei contratti.

La carta prepagata per minorenni è sicura per gli acquisti online

La sicurezza online è garantita dagli stessi standard delle carte per adulti: protocolli 3D Secure, autenticazione biometrica per ogni transazione e codici CVV dinamici (in alcuni casi). Inoltre, la natura stessa della prepagata (dove il rischio è limitato alla sola somma caricata) la rende lo strumento più sicuro per approcciare l’e-commerce senza esporre i risparmi di famiglia.

Quali sono i metodi di ricarica più veloci (e gratuiti) disponibili

Oggi la velocità è tutto. I metodi di ricarica più efficienti includono diverse possibilità per garantire sempre le risorse necessarie, anche in casi imprevisti o d’emergenza: