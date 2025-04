Piani aziendali di sviluppo: formazione per la crescita

Promuovere ricerca e sviluppo grazie a innovazioni organizzative, produttive e di mercato e testare i risultati ottenuti; supportare le persone nei cambiamenti che interessano l’organizzazione aziendale e facilitare eventuali riorganizzazioni legate a nuovi investimenti tecnologici e all’introduzione di innovazioni nei prodotti e nei processi. Un esempio di successo è l’azienda Sogni di Zucchero, con sede a Lugo di Romagna, che ha partecipato alla nostra Storia di formazione per testimoniare l’esperienza dei Piani Aziendali di Sviluppo (P.A.S.), inclusi nelle proposte formative di Fondartigianato.

Fondartigianato per la formazione continua

Fondartigianato è il primo Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua autorizzato dal ministero del Lavoro, istituito nel 2001 (Legge 388/2000), grazie alla collaborazione tra Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI, CGIL, CISL e UIL. L’obiettivo del Fondo è finanziare progetti di formazione continua per aiutare le imprese ad affrontare il cambiamento e essere più competitive.

Lo sviluppo delle competenze dei lavoratori non solo contribuisce ad aumentare la produttività aziendale, ma rappresenta anche una reale opportunità di crescita professionale per i dipendenti. Ad oggi, Fondartigianato supporta oltre 600mila lavoratori e conta circa 150mila aziende aderenti. Oltre 500 milioni di euro l’ammontare dei finanziamenti messi a disposizione che hanno permesso di supportare la formazione di centinaia di migliaia di lavoratori impiegati nelle piccole e medie imprese.

Come aderire a Fondartigianato

Il processo di adesione a Fondartigianato non prevede costi aggiuntivi per le aziende che aderiscono destinando lo 0,30% versato per legge ogni mese per singolo lavoratore. L’azienda che aderisce può presentare progetti formativi, come nel caso di Sogni di Zucchero.

La testimonianza dell’azienda

“La macchina solleva la fatica, ma ha bisogno delle conoscenze. Può essere anche al top, ma senza la formazione del personale non può fare nulla”: dice Andrea Franzoni, 47 anni, il titolare. Sogni di Zucchero impiega oggi sette dipendenti. Tutto inizia da un carretto ambulante di dolciumi, con cui nonno Giuseppe nel 1955 girava per le fiere. Sogni di Zucchero nasce dall’unione di due aziende. Quella di mamma Grazia e quella di papà Franco, genitori, rispettivamente, a 16 e 17 anni. Oggi qui si producono prevalentemente torroni. Un settore, l’agroalimentare, che richiede aggiornamenti costanti, per star dietro a regole e normative che cambiano di continuo.

Le innovazioni

Come nel caso dei macchinari acquistati da Andrea, nella Linea 7 è specificato che le iniziative aziendali debbano mirare a realizzare innovazioni significative, come la digitalizzazione e nuove tecniche di produzione, l’introduzione di nuovi prodotti per il mercato interno e internazionale, oltre a sperimentazioni e ricerche scientifiche e riorganizzazioni dei processi produttivi. Sono considerati anche i progetti volti a entrare e rafforzare la presenza in mercati di nicchia.

Una risposta ai disallineamenti del mercato

Con questo intervento, il Fondo intende affrontare in modo concreto i disallineamenti di mercato causati dalla mancanza di competenze adeguate. Un mismatch che si manifesta spesso anche in ambito tecnologico, poiché l’introduzione di nuove tecnologie e l’automazione possono rendere obsolete alcune competenze.