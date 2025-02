Tlc, ecco le competenze che faranno la differenza

Capacità di comunicazione, pazienza e attitudine al problem solving. Ma anche spiccate competenze tecnologiche e conoscenza delle pratiche di sicurezza. Sono queste, in estrema sintesi le skill che oggi dovrebbe possedere e integrare un tecnico che lavora nell’ambito delle telecomunicazioni.

Ad analizzarle una per una, evidenziando il ruolo che questa figura professionale è destinata a ricoprire nel mondo business come in quello consumer, è un paper di Indeed, specialista del recruiting, che non si limita a fornire le definizioni di competenze soft e hard nel settore, ma spiega anche come migliorarle per poterle poi metterle in risalto durante le ricerche di lavoro.

Il giusto equilibrio tra hard e soft skill

Cominciamo col ribadire il compito di questo tipo di operatore: un tecnico esperto assicura non solo la l’installazione ma anche il corretto funzionamento dei sistemi di comunicazione, come le connessioni Internet, le linee telefoniche e le reti aziendali. Per svolgere un’attività del genere servono dunque hard e soft skill, da temperare in modo da facilitare l’interazione efficace sul posto di lavoro, il servizio al cliente e le prestazioni lavorative in generale.

Le soft skill innanzitutto favoriscono un lavoro di squadra efficiente, una comunicazione ottimale con i clienti e la gestione di situazioni ad alto stress. Una forte capacità di comunicazione verbale e scritta rappresenta una risorsa fondamentale in questo campo. Parte del lavoro consiste infatti nello spiegare informazioni tecniche a clienti o colleghi non tecnici. Comunicare efficacemente con i membri del team contribuisce inoltre a rendere più fluida l’esecuzione dei progetti.

Il ruolo di tecnico delle telecomunicazioni implica spesso la gestione di sistemi complessi e la risoluzione di problemi presso organizzazioni che si aspettano ripristini immediati. A volte l’elaborazione di una soluzione può richiedere molto tempo, per cui la pazienza è fondamentale per rimanere concentrati e determinati fino alla risoluzione del problema e per gestire le aspettative degli interlocutori.

Ovviamente una forte capacità di problem solving è essenziale per identificare rapidamente le criticità e a implementare soluzioni efficaci, e deve andare di pari passo con un approccio collaborativo: che si tratti di un grande progetto di installazione o della risoluzione di un problema di routine, è essenziale saper lavorare bene con il proprio team.

Passando alle hard skill, il lavoro nel settore delle telecomunicazioni richiede anche la conoscenza di vari tipi di apparecchiature, la comprensione dei principi di rete e la familiarità con le procedure di sicurezza.

Il tecnico delle telecomunicazioni è tenuto a far funzionare i dispositivi come previsto dopo l’installazione. La capacità di diagnosticare e risolvere i problemi delle apparecchiature e della rete richiede spesso competenze complete sui singoli device, a cui si aggiungono la comprensione e l’applicazione delle pratiche di sicurezza.

Come sviluppare e potenziare le competenze

Secondo Indeed, uno dei modi migliori per affinare le proprie capacità è fare esperienza pratica. Indipendentemente dal fatto che si tratti di uno stage o di un contratto di apprendistato, l’esperienza sul campo permette di accedere a una varietà di compiti e situazioni che stimolano e rafforzano le competenze.

Migliorare le proprie capacità di risoluzione dei problemi richiede d’altra parte impegno e pratica. Allenarsi ad affrontare i problemi con metodo può in questo caso aiutare a migliorare l’approccio al lavoro: Indeed consiglia di iniziare con l’identificazione del problema, per passare quindi all’analisi delle potenziali soluzioni e alla scelta della migliore linea d’azione. Indispensabile poi investire del tempo per valutare i risultati.

Per quanto sembri più difficile, è possibile anche migliorare le capacità di comunicazione. Bisogna puntare sulle interazioni quotidiane, e prendere in considerazione la possibilità di intervenire alle riunioni di squadra, partecipare a eventi di public speaking e prestare maggiore attenzione alle conversazioni intercorse con colleghi e clienti.

A proposito di clienti, Indeed sottolinea che la qualità percepita del servizio offerto ne influenza profondamente l’esperienza complessiva. Oltre alla cortesia e all’ascolto, che sono dati per scontati, la capacità di spiegare concetti anche complessi in termini semplici, comprensibili, può rivelarsi la chiave vincente per aumentare la soddisfazione del proprio interlocutore.