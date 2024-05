Digital360, cambio al vertice: Arioli nuovo amministratore delegato

Massimo Luca Arioli è il nuovo Chief executive officer di Digital360: avrà la responsabilità di guidare il Gruppo specializzato in martech – la trasformazione digitale del marketing e delle vendite – e consultech – la rivoluzione tecnologica della consulenza – verso i suoi obiettivi di crescita sia in Italia sia all’estero.

Il percorso di managerializzazione di Digital360

“L’ingresso di Massimo Luca Arioli rappresenta un passo centrale nel percorso di managerializzazione intrapreso dal Gruppo per proseguire la crescita in Italia e all’estero, a seguito dell’ingresso nell’azionariato del fondo di investimento Three Hills Capital Partners – sottolinea Andrea Rangone, presidente di Digital360 – Siamo entusiasti di accogliere un manager di grande esperienza come Massimo che condivide lo spirito imprenditoriale, la passione per l’innovazione e la voglia di crescere che hanno caratterizzato Digital360 fin dalla fondazione”.

Il connubio tra persone e tecnologia avanzata

“La capacità di costruire relazioni generative che mettano al centro e persone, lo sviluppo delle competenze e l’attenzione al cambiamento manageriale, insieme alla ricerca e all’utilizzo delle tecnologie digitali, alla loro divulgazione e alla capacità di declinarle concretamente per rendere più competitive le aziende private e pubbliche sono gli elementi costitutivi di Digital360 – spiega Massimo Arioli – Il connubio tra persone e tecnologia avanzata ha catalizzato intorno al Gruppo realtà imprenditoriali di primo livello. Su questi pilastri, a cui si aggiunge la fondamentale presenza del Fondo Three Hills, si basa la strategia dei prossimi anni, un percorso di crescita e di leadership a cui ho l’onore di collaborare”.

La carriera di Massimo Arioli

Prima di approdare in Digital360 Massimo Arioli è stato Group managing director & Coo di Prénatal Retail Group. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nel campo dell’industria, delle tlc, dei media, delle banche, delle energie rinnovabili e del retail sia in Italia che all’estero. Tra questi gli incarichi in Tim, Pirelli e nello United Nations Development Program (Unpd). Nel corso del tempo ha guidato diversi consigli di amministrazione ricoprendo il ruolo di amministratore, consigliere delegato, vicepresidente esecutivo e presidente, seguendo numerose operazioni di Merger & Acquisition internazionali e partecipando al lancio di due startup in ambito ristorazione e turismo.

La storia di Digital360

Nata nel 2012 dalla ricerca universitaria, Digital360 è cresciuta a un tasso annuo medio superiore al 40%, arrivando nel 2023 a superare i 115 milioni di euro di ricavi. Oggi la società benefit opera in 8 paesi e conta su più di 1.200 collaboratori. Nell’ottobre 2023, con il supporto del fondo di investimenti Three Hills Capital Partners, l’azienda è uscita dal mercato Egm di Borsa Italiana, in cui era quotata dal giugno del 2017, dopo aver messo a segno una crescita del titolo pari al 365%, e ha avviato una nuova fase di consolidamento e crescita.