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EOLO rafforza la governance: Andrea Crenna è il nuovo Chief Financial & Investment Officer

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Guiderà strategia finanziaria e investimenti per sostenere lo sviluppo della rete ultraveloce FWA 5G standalone fino a 1 Gbps

Pubblicato il 3 giu 2026
Andrea Crenna EOLO

EOLO rafforza la squadra manageriale nella fase di sviluppo della rete FWA 5G standalone. L’operatore nomina Andrea Crenna Chief Financial & Investment Officer, affidandogli il presidio della strategia finanziaria e degli investimenti a supporto della crescita nelle aree meno servite del Paese.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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