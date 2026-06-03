EOLO rafforza la squadra manageriale nella fase di sviluppo della rete FWA 5G standalone. L’operatore nomina Andrea Crenna Chief Financial & Investment Officer, affidandogli il presidio della strategia finanziaria e degli investimenti a supporto della crescita nelle aree meno servite del Paese.
la nomina
EOLO rafforza la governance: Andrea Crenna è il nuovo Chief Financial & Investment Officer
Guiderà strategia finanziaria e investimenti per sostenere lo sviluppo della rete ultraveloce FWA 5G standalone fino a 1 Gbps
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