Consip, conti record: l’utile balza del 127% a 7,3 milioni

Approvato il progetto di bilancio 2022 di Consip, partecipata 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il documento, che verrà ora sottoposto all’assemblea dell’azionista, fotografa un anno record per la società, risultato di un percorso di complessivo riposizionamento aziendale avviato nel 2017. Fra i dati più rilevanti, un utile netto d’esercizio in forte crescita pari a 7,3 mln/€ (+127% vs 2021), generando nel periodo 2017-2022 utili per oltre 33 mln/€.

Sono tre gli indicatori chiave del bilancio 2022: 24,4 mld/€ di acquisti delle PA sui contratti e strumenti Consip-Mef; 18 mld/€ di nuove gare aggiudicate (330 lotti); 16 mld/€ di contratti disponibili per la PA nelle principali merceologie, con oltre 8,5 mld/€ nell’Ict, che consentono efficienza e velocità nell’esecuzione dei progetti delle Amministrazioni.

Ed inoltre, un ruolo centrale nel Pnrr (ad oggi 48 gare bandite e 41 aggiudicate per rispettivamente 15 mld/€ e 13 mld/€) per mettere a disposizione della PA soluzioni di acquisto veloci per la realizzazione dei progetti nell’Ict, nella sanità e nella transizione ecologica.

Indicatori in netta crescita

Tutti gli indicatori economico-finanziari, operativi e produttivi sono in netta crescita sia verso l’anno precedente che verso l’anno di avvio del piano di riposizionamento aziendale. Significativa la crescita del Mol in valore assoluto (16,2 mln/€, +43% vs 2021) e dell’indicatore “Mol/valore della produzione” che passa dal 14% del 2021 al 19% del 2022.

La gestione finanziaria si chiude con 13,2 mln/€ di incremento delle disponibilità liquide (che si attestano a 53 mln/€), a valle della copertura di investimenti e del dividendo da riversare nel bilancio dello Stato.

La gestione operativa fa segnare il valore record di 24,4 mld/€ (+29% vs 2021 e +197% vs 2016) di acquisti delle PA su contratti e strumenti di e-procurement, che mostra il gradimento delle amministrazioni verso strumenti di acquisto pronti, personalizzabili e tracciati.

Generato un valore bandito di 15,2 miliardi di euro: +69%

La gestione produttiva ha generato verso il sistema amministrazioni-imprese un valore bandito di 15,2 mld/€ (+44% vs 2021 e +204% vs 2016) per un totale di 241 lotti banditi e un valore aggiudicato di 18 mld/€ (+69% vs 2021 e +230% vs 2016) per un totale di 330 lotti aggiudicati, evidenziando un costante incremento di efficienza.

