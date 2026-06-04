Pa digitale sempre più legata alla qualità dei dati territoriali. Non solo servizi online e interoperabilità amministrativa, ma anche conoscenza puntuale delle infrastrutture fisiche. Con il nuovo progetto “Supporto ai comuni” 2026, Infratel Italia apre ai Comuni fino a 50mila abitanti l’accesso gratuito ai servizi per produrre, digitalizzare e caricare sul Sinfi i dati del sottosuolo e del soprasuolo.

La misura punta a colmare un divario operativo che pesa soprattutto sugli enti di minori dimensioni. Dal 8 giugno 2026, le amministrazioni interessate potranno richiedere attraverso la piattaforma Sinfi il supporto tecnico per rilievi in campo, raccolta delle informazioni, digitalizzazione delle reti e aggiornamento secondo gli standard nazionali. Le richieste saranno gestite fino a esaurimento delle risorse disponibili, con criterio Fifo.

Dati infrastrutturali al centro della trasformazione pubblica

La Pa digitale non si misura soltanto dal numero di procedure accessibili via web. Dipende anche dalla capacità delle amministrazioni di usare dati completi, aggiornati e condivisibili. Nel caso delle infrastrutture locali, questo passaggio è decisivo per programmare lavori, autorizzare cantieri e ridurre interventi duplicati.

Il Sinfi, Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, è il catasto digitale nazionale delle reti fisiche presenti nel territorio italiano. Raccoglie dati su infrastrutture di telecomunicazione, reti elettriche, idriche, fognarie, gas, illuminazione pubblica e altre opere di genio civile.

Il suo ruolo è strategico. Una mappa affidabile del sottosuolo e del soprasuolo permette agli enti di coordinare meglio gli interventi. Consente agli operatori di valutare infrastrutture esistenti e riduce tempi, costi e impatti degli scavi.

Perché il focus sui Comuni fino a 50mila abitanti

Il nuovo intervento guarda ai Comuni che più spesso faticano a produrre dati conformi agli standard richiesti. Molti enti dispongono di archivi incompleti, mappe non aggiornate o informazioni distribuite tra uffici e gestori. In alcuni casi, la documentazione è ancora parziale o non pienamente georeferenziata. Questo limite incide sulla capacità amministrativa. Senza una base dati solida, diventa più difficile pianificare manutenzioni, rispondere agli operatori, gestire permessi e valutare interferenze tra reti. La Pa digitale, in questi contesti, rischia di restare un obiettivo formale.

Il supporto di Infratel interviene proprio su questa fragilità. I Comuni potranno ottenere assistenza per il rilievo delle infrastrutture di competenza comunale, come rete idrica, fognaria e illuminazione pubblica. Potranno inoltre soddisfare gli obblighi di conferimento dei dati al Sinfi.

Una misura gratuita finanziata dal Fsc

Il programma è finanziato attraverso risorse Fsc 2014-2020 a valere sul Psc Mimit, secondo quanto previsto dalle delibere Cipess numero 9 del 29 aprile 2021 e numero 9 del 14 aprile 2022. La scelta di rendere gratuito il servizio è rilevante, perché rimuove una barriera concreta per molti enti locali.

La digitalizzazione delle infrastrutture richiede competenze tecniche, strumenti Gis, attività di rilievo e capacità di modellare i dati secondo specifiche nazionali. Per i piccoli Comuni, questi costi possono rallentare o bloccare il processo. Con la convenzione con Infratel, le amministrazioni potranno invece accedere a un percorso strutturato. Dopo la registrazione alla piattaforma Sinfi, sarà possibile presentare la domanda tramite il nuovo servizio “Supporto ai Comuni”.

Il Sinfi come infrastruttura della Pa digitale

Il Sinfi è stato istituito nel 2016 in attuazione della direttiva europea 2014/61/Ue, recepita con il decreto legislativo 33/2016. Il decreto ministeriale dell’11 maggio 2016 ha poi definito regole tecniche, modalità di raccolta, consultazione e aggiornamento delle informazioni.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy gestisce il sistema e si avvale di Infratel per le attività tecnico-operative. I soggetti proprietari o concessionari di infrastrutture sono tenuti a trasmettere i dati delle proprie reti. Il nuovo progetto rafforza quindi un obbligo già previsto, ma ancora complesso da attuare in modo uniforme.

La piattaforma sta assumendo un ruolo più ampio nella Pa digitale. Non è più soltanto un archivio tecnico. È uno strumento di interoperabilità, pianificazione e semplificazione per enti pubblici, operatori e gestori di rete.

Il collegamento con la Piattaforma digitale nazionale dati

Negli ultimi mesi il Sinfi ha rafforzato l’integrazione con la Piattaforma digitale nazionale dati. Ad aprile 2026 sono stati pubblicati nuovi servizi sulla Pdnd, con l’obiettivo di garantire uno scambio sicuro e standardizzato tra amministrazioni, operatori di rete e territori. Questo passaggio è importante perché inserisce i dati infrastrutturali dentro l’ecosistema nazionale dell’interoperabilità. Gli enti accreditati possono conferire, consultare e integrare informazioni con maggiore continuità. Si riduce così la frammentazione tra banche dati e strumenti locali.

Il Piano di potenziamento del Sinfi prevede anche Api interoperabili, integrazioni con sistemi Gis, strumenti di controllo qualità e un data lake geospaziale. Sono tasselli che portano la Pa digitale verso una gestione più evoluta dei dati fisici del territorio.

Dal plugin Qgis agli edifici broadband ready

L’evoluzione della piattaforma è già visibile in alcuni servizi recenti. A gennaio 2026 è stato reso disponibile il plugin Servizi Sinfi per Qgis, pensato per tecnici, amministrazioni pubbliche e operatori. Lo strumento consente di accedere ai dati Sinfi direttamente dall’ambiente Gis open source più diffuso.

A febbraio 2026 è arrivato il servizio per la comunicazione degli edifici Ultra broadband ready. La funzione consente di registrare gli immobili predisposti per la banda ultralarga, rafforzando il legame tra informazioni edilizie, reti e sviluppo della connettività.

Queste iniziative mostrano una direzione precisa. La Pa digitale richiede strumenti pratici, non solo piattaforme centrali. Perché i dati producano valore, devono entrare nei flussi di lavoro di tecnici, enti e operatori.

Meno scavi, più coordinamento

La disponibilità di dati affidabili può incidere direttamente sulla gestione dei cantieri. Sapere dove passano reti e infrastrutture permette di valutare interferenze, evitare duplicazioni e programmare interventi condivisi. È un beneficio concreto per Comuni, imprese e cittadini. Per le reti di comunicazione elettronica, il tema è ancora più rilevante. La conoscenza delle infrastrutture esistenti può agevolare il riuso di cavidotti e opere civili. Può inoltre ridurre i costi di posa e accelerare lo sviluppo di reti ad altissima capacità.

Il Sinfi nasce anche per questo. Rendere visibili e condivisibili le infrastrutture significa creare condizioni migliori per nuovi investimenti. In una fase in cui la banda ultralarga resta centrale per la competitività dei territori, il dato diventa parte dell’infrastruttura.

Autorizzazioni più rapide e meno incertezza

Uno degli effetti più attesi riguarda le procedure autorizzative. La realizzazione di reti e interventi sul territorio richiede spesso il confronto tra amministrazioni, gestori e operatori. Quando le informazioni sono incomplete, i tempi si allungano.

Un catasto digitale aggiornato può rendere più rapida la valutazione dei progetti. Può supportare gli uffici comunali nell’analisi delle richieste e nella verifica di possibili sovrapposizioni. Può anche facilitare la conferenza di servizi in modalità telematica.

Nel percorso di potenziamento è prevista l’interoperabilità con gli sportelli unici per le attività produttive. Il collegamento con i Suap potrebbe alimentare automaticamente gli archivi e velocizzare le pratiche relative alle reti Tlc. È un passaggio coerente con una Pa digitale orientata alla semplificazione reale.

La qualità del dato resta la sfida principale

La digitalizzazione non coincide con la semplice scansione di mappe o documenti. Per funzionare, il Sinfi richiede dati modellati secondo specifiche tecniche, validati e aggiornati nel tempo. È su questo terreno che molti Comuni hanno bisogno di supporto. Il conferimento prevede controlli di conformità e, in caso di difformità, nuove consegne. Questo processo serve a garantire che le informazioni siano utilizzabili da sistemi diversi e confrontabili a livello nazionale. La qualità del dato è quindi una condizione essenziale.

Il progetto “Supporto ai comuni” può incidere proprio qui. Il rilievo in campo e la produzione di dati georeferenziati permettono di superare archivi frammentati. Per gli enti locali significa costruire una base informativa più solida per le decisioni future.

Un’occasione per i territori meno attrezzati

Il valore della misura è anche territoriale. Le grandi città hanno spesso uffici tecnici più strutturati e sistemi informativi già evoluti. Nei piccoli centri, invece, la trasformazione digitale procede con maggiore fatica. La Pa digitale rischia così di avanzare a velocità diverse. Da una parte enti capaci di usare dati e piattaforme in modo integrato. Dall’altra amministrazioni che faticano a stare al passo con obblighi, standard e strumenti.

Il nuovo supporto di Infratel può ridurre questa distanza. Non elimina tutte le criticità, ma offre una base concreta per avviare la mappatura delle infrastrutture comunali. La tempestività sarà decisiva, perché le richieste saranno accolte fino a esaurimento delle risorse.

Una governance pubblica fondata sulle mappe

La digitalizzazione delle reti fisiche apre una prospettiva più ampia. Un Comune che conosce con precisione i propri asset può programmare meglio manutenzioni, investimenti e interventi di emergenza. Può dialogare con maggiore efficacia con utility e operatori Tlc. Può valutare lo sviluppo urbano con informazioni più solide.

Per questo il Sinfi 2026 non è soltanto un progetto tecnico. È un tassello della governance pubblica dei territori. La mappa diventa uno strumento decisionale, non un deposito statico di informazioni.

La sfida sarà mantenere vivi i dati dopo il primo caricamento. Rilievi e digitalizzazione producono valore se entrano nei processi ordinari dell’ente. Altrimenti rischiano di diventare una fotografia destinata a invecchiare.