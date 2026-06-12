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NTT Data, Kazuhiko Nakayama nuovo presidente e ceo del gruppo

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L’ex chief financial officer assume la guida della società giapponese attiva nei servizi tecnologici. Al centro della strategia futura intelligenza artificiale, produttività e infrastrutture di nuova generazione

Pubblicato il 12 giu 2026
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scacchi3, Kazuhiko Nakayama nuovo ceo NTT Data

Cambio al vertice di NTT Data Group. Il consiglio di amministrazione ha approvato la nomina di Kazuhiko Nakayama come nuovo presidente e chief executive officer, con effetto dal 12 giugno 2026. Contestualmente, Yutaka Sasaki, che ha guidato il gruppo fino a oggi, assumerà l’incarico di Senior Executive Vice President di NTT Inc. a partire dal 18 giugno.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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