Cambio al vertice di NTT Data Group. Il consiglio di amministrazione ha approvato la nomina di Kazuhiko Nakayama come nuovo presidente e chief executive officer, con effetto dal 12 giugno 2026. Contestualmente, Yutaka Sasaki, che ha guidato il gruppo fino a oggi, assumerà l’incarico di Senior Executive Vice President di NTT Inc. a partire dal 18 giugno.
la nomina
NTT Data, Kazuhiko Nakayama nuovo presidente e ceo del gruppo
L’ex chief financial officer assume la guida della società giapponese attiva nei servizi tecnologici. Al centro della strategia futura intelligenza artificiale, produttività e infrastrutture di nuova generazione
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