Thales Alenia Space, Marc-Henri Serre alla guida del business Tlc

Marc-Henri Serre è il nuovo vicepresidente esecutivo della linea di business delle Telecomunicazioni di Thales Alenia Space. Il manager 38enne subentra a Pascal Homsy, che dal primo gennaio 2021 passerà ad Eutelsat con il ruolo Chief technical officer. Serre, spiega l’azienda in una nota, continuerà comunque a guidare il Dominio di Osservazione e Scienza in Francia fino alla nomina del suo successore. Prima di questo incarico il manager, laureato all’E’cole Polytechnique nel 2005 e all’E’cole Nationale des Ponts et Chausse’es nel 2008, aveva iniziato la sua carriera presso il Ministero delle Finanze francese e poi nello staff del primo ministro, prima di entrare in Thales Alenia Space dove è stato nominato direttore dell’Ingegneria e dell’Integrazione, Assemblaggio & Test dei payload per l’Osservazione e Scienza. Serre, spiega ancora la società, “ha maturato una profonda conoscenza del settore spaziale, in particolare nell’ingegneria, politica dei prodotti, relazioni con i clienti, offerte commerciali e gestione dei progetti”

