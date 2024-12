Giro di boa per le mobile private network: nel 2029 mercato a 9 miliardi

Secondo una nuova ricerca della società di analisi IoT Berg Insight, alla fine del 2024 le reti private Lte/5G distribuite in tutto il mondo saranno 4.700, esclusi i progetti proof-of-concept (PoC). Con il crescente impulso all’Lte privato e la disponibilità di più spettro 5G locale nelle varie regioni, il mercato delle reti private LTE/5G è destinato a crescere in modo significativo nei prossimi cinque anni, grazie soprattutto alle nuove implementazioni di rete.

L’aumento dei ricavi sarà anche guidato dagli aggiornamenti e dalle espansioni delle reti esistenti, man mano che le aziende aggiungeranno nuove applicazioni e passeranno dall’Lte al 5G. Con un tasso di crescita del 38%, si prevede che il valore totale del mercato delle soluzioni di rete private Lte/5G raggiungerà gli 8,9 miliardi di dollari nel 2029, fino a raggiungere 23.600 reti alla fine del periodo. Il valore di mercato delle soluzioni di rete Lte/5G private ha raggiunto una stima di 1,8 miliardi di dollari nel 2024.

Ericsson, Nokia e Huawei i protagonisti del mercato

I principali fornitori di Ran (Ericsson, Nokia e Huawei) svolgono tutti un ruolo significativo come fornitori di soluzioni end-to-end e sono sfidati da una serie di fornitori di apparecchiature Ran più piccoli. I fornitori perseguono sempre più spesso strategie di vendita guidate dal canale e hanno sviluppato ecosistemi di operatori mobili, integratori di sistemi, Var e partner di consulenza per portare le soluzioni sul mercato. Berg Insight classifica Nokia come il più grande fornitore di soluzioni di rete private Lte/5G con circa 800 clienti e oltre 1.500 implementazioni di reti private alla fine del 2024.

Numerosi fornitori di small cell e di altre apparecchiature Ran offrono prodotti radio Lte/5G competitivi e, in alcuni casi, offerte di reti private complete, tra cui Airspan Networks, Askey, Baicells, Benetel, Cablefree, Celona, Firecell, Gxc, Jma Wireless, Mavenir, Samsung Networks, Sercomm, Star Solutions e Zte. Tra i principali fornitori di software specializzato per le reti core figurano Cisco, Cumucore, Druid Software, Expeto, Highway 9, Hpe e Microsoft. In totale, le offerte Ran e Epc/5gc per le reti private sono disponibili presso oltre 60 fornitori.

Focus sui modelli di business as-a-service

Secondo Berg Insight, l’introduzione di modelli di business as-a-service è attualmente una delle tendenze più forti, insieme alla crescente virtualizzazione delle funzioni di rete, all’implementazione del concetto di O-Ran nei prodotti radio e al lancio di soluzioni di rete host neutrali. Altre tendenze chiave identificate dalla società di ricerca che potrebbero avere un impatto significativo sull’adozione delle reti private Lte/5G sono i cambiamenti normativi e le tecnologie emergenti come il Wi-Fi 7 e il network slicing, che potrebbero fungere da potenziali sostituti delle reti cellulari private.

