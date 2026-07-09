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5G standalone, in Europa la rete resta a metà: il 4G regge ancora l’82,9% delle connessioni

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Opensignal fotografa una transizione ancora incompleta: la copertura di nuova generazione cresce, ma l’esperienza degli utenti dipende in gran parte dall’architettura precedente. La sfida ora riguarda core cloud, qualità, monetizzazione e servizi avanzati

Pubblicato il 9 lug 2026
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Il 5G standalone, la promessa europea del salto di qualità, entra nella fase più delicata. Non basta più mostrare l’icona 5G sullo smartphone, né dichiarare coperture ormai mature in molte aree urbane. La partita si sposta nel cuore della rete, dove si decide se la nuova generazione mobile può davvero abilitare bassa latenza, servizi differenziati, automazione e modelli di business oltre la connettività tradizionale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Veronica Balocco

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