Il continente africano corre verso la modernizzazione delle reti mobili, ma resta indietro nell’adozione effettiva dei servizi digitali. È quanto emerge dal report The Mobile Economy Africa 2025 pubblicato dalla Gsma, che fotografa un continente in piena transizione tecnologica, ma ancora frenato da barriere strutturali e sociali. Secondo il documento, entro il 2030 il 75% delle connessioni mobili sarà su reti 4G e 5G, rispetto al 47% del 2024. Tuttavia, il 77% della popolazione resterà esclusa dall’accesso a internet mobile, nonostante una copertura superiore al 90%.
Africa digitale, la “grande illusione”: 90% di copertura al 2030, offline il 77% della popolazione
Secondo un report Gsma, l’adozione continuerà ad essere frenata da costi elevati, scarsa alfabetizzazione digitale e disuguaglianze sociali nonostante l’espansione delle reti 4G e 5G. Investimenti, ostacoli e prospettive
