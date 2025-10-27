Africa digitale, la “grande illusione”: 90% di copertura al 2030, offline il 77% della popolazione

Il continente africano corre verso la modernizzazione delle reti mobili, ma resta indietro nell’adozione effettiva dei servizi digitali. È quanto emerge dal report The Mobile Economy Africa 2025 pubblicato dalla Gsma, che fotografa un continente in piena transizione tecnologica, ma ancora frenato da barriere strutturali e sociali. Secondo il documento, entro il 2030 il 75% delle connessioni mobili sarà su reti 4G e 5G, rispetto al 47% del 2024. Tuttavia, il 77% della popolazione resterà esclusa dall’accesso a internet mobile, nonostante una copertura superiore al 90%.