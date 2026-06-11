Connettività B2B: la crescita passa da fibra, AI e servizi sicuri

La connettività B2B sta diventando uno snodo decisivo per la competitività delle imprese. Non basta più garantire accesso alla rete. Servono prestazioni stabili, sicurezza, banda simmetrica e tempi di risposta adeguati a processi sempre più digitali. Per gli operatori, la crescita passa dalla capacità di leggere un mercato frammentato e trasformarlo in scelte commerciali più mirate.

Il punto emerge dall’analisi di Andrew Daly di Analysys Mason. Nel mercato business, spiega l’analista, vinceranno i provider capaci di trasformare uno scenario complesso in poche scelte strategiche solide.

La premessa è semplice. Ogni impresa dipende ormai dalla connessione dati. Vale per il negozio che gestisce pagamenti e ordini. Vale per la sede corporate che supporta migliaia di dipendenti, applicazioni cloud e processi distribuiti. Ma la domanda business resta diversa dal broadband consumer. Le aziende chiedono maggiore disponibilità, tempi rapidi di ripristino e banda simmetrica. Vogliono anche responsabilità chiare quando un servizio si interrompe. E, in molti casi, sono disposte a pagare per queste garanzie.

Il mercato business diventa più selettivo

La connettività B2B si muove in un ecosistema più articolato rispetto al fisso residenziale. Sul lato dell’offerta convivono relazioni retail e wholesale, livelli infrastrutturali diversi e servizi Ict complementari. Sul lato della domanda, invece, crescono aspettative e complessità operative.

Questa doppia pressione cambia le regole del mercato. Non basta più presidiare la base clienti esistente. Non basta nemmeno spingere upgrade tecnologici in modo uniforme. Per continuare a crescere, gli operatori devono capire dove si crea nuovo valore.

Secondo Analysys Mason, la strategia non può poggiare su un approccio di continuità. Serve un metodo più strutturato, basato su evidenze, segmenti misurabili e portafogli coerenti con la disponibilità a pagare delle imprese. La posta in gioco riguarda sia i ricavi sia i margini. Alcune aree del mercato si espandono davvero. Altre spostano valore da un prodotto a un altro. Separare crescita reale e sostituzione tecnologica diventa quindi essenziale.

La fibra colma lo spazio tra broadband ed Ethernet

La prima forza di cambiamento è l’evoluzione delle reti in fibra fino ai locali aziendali. Le architetture Fttp, incluse quelle abilitate a Xgs-Pon simmetrico, stanno occupando una fascia intermedia del mercato.

Storicamente molte imprese avevano due opzioni principali. Da un lato servizi broadband su rame, più economici ma meno performanti. Dall’altro linee Ethernet dedicate, più affidabili ma anche più costose. La fibra business-grade crea oggi una proposta ponte.

Il valore sta nella combinazione tra banda più elevata, maggiore affidabilità e costi inferiori rispetto all’Ethernet dedicato. Per molte aziende questa soluzione può bastare. Per altre diventa un gradino intermedio verso servizi più gestiti.

La conseguenza per gli operatori è rilevante. L’arrivo di nuove infrastrutture non amplia solo la capacità disponibile. Ridisegna anche la gerarchia dei prodotti e le aspettative sui livelli di servizio. Chi presidia la connettività B2B deve quindi costruire un portafoglio graduato. Ogni livello deve avere una funzione precisa. Banda, simmetria, contesa, prezzo e tempi di intervento non possono essere definiti in modo generico.

Cloud, Saas e AI alzano la soglia di resilienza

La seconda forza è la crescente dipendenza delle imprese dai processi data-driven. Cloud, piattaforme Saas e nuovi carichi di lavoro legati all’AI stanno cambiando il ruolo della connessione.

Il collegamento tra ufficio e Internet non è più una utility nascosta nel back office. Sempre più spesso diventa un asset strategico. In alcuni casi, il collegamento critico è quello tra sede aziendale e data center specifico.

La domanda di banda continua ad aumentare. Tuttavia, la vera discontinuità riguarda la qualità della prestazione. Le imprese chiedono resilienza, continuità e performance prevedibili. La sola velocità nominale perde centralità. Questo passaggio è decisivo per il posizionamento commerciale. Un’offerta basata solo sul prezzo rischia di intercettare la parte meno difendibile del mercato. Al contrario, servizi con garanzie chiare possono sostenere margini migliori.

Per i provider, il tema diventa industriale. Occorre capire quali segmenti richiedono prestazioni superiori e quali accettano soluzioni più standardizzate. Una mappa imprecisa porta a investire troppo dove il valore è basso, o troppo poco dove la domanda è pronta.

Sicurezza e controllo del traffico cambiano la domanda

La terza forza riguarda sicurezza e gestione dei flussi. Nell’indagine primaria citata da Analysys Mason, sicurezza e affidabilità superano velocità e prezzo tra i criteri di scelta di una connessione dedicata.

È un segnale importante. La connettività B2B tende a integrarsi con l’architettura di sicurezza aziendale. Le imprese non acquistano più solo accesso. Cercano controllo, protezione e coerenza tra sedi, cloud e utenti remoti.

Il fenomeno è più evidente nelle aziende multi-sede. Qui pesano lavoro ibrido, ambienti It complessi e necessità di collegare applicazioni distribuite. Tecnologie come Sd-Wan e Sase diventano così parte della conversazione commerciale. Per gli operatori, questo sposta la competizione su un piano diverso. La capacità infrastrutturale resta necessaria, ma non basta. Diventano centrali progettazione, gestione, sicurezza e integrazione con i processi del cliente.

Il nodo strategico è misurare i segmenti giusti

Un mercato così stratificato non può essere letto con analisi semplificate. Analysys Mason indica un approccio fondato su più livelli di valutazione. Il primo riguarda la dimensione effettiva dei segmenti.

La stima deve combinare volumi clienti, ricavi, quote di mercato e statistiche nazionali sulle imprese. Contano il numero di aziende, la loro dimensione e la composizione settoriale. Solo così si ottiene una base difendibile per board e investitori.

La lettura top-down, però, non basta. Va integrata con ipotesi bottom-up sui sotto-segmenti. Questo permette di capire dove si concentra la domanda indirizzabile e quali clienti possono sostenere offerte più ricche.

Il secondo livello riguarda la previsione. Non basta sapere quante connessioni esistono oggi. Occorre capire come migreranno tra tecnologie e fasce di prodotto. L’arrivo di nuove reti può generare crescita, ma anche cannibalizzazione.

Separare domanda sottostante e sostituzione tecnologica è quindi cruciale. Un aumento delle connessioni in fibra può non tradursi automaticamente in nuovo valore. Potrebbe semplicemente spostare ricavi da prodotti legacy.

Il portafoglio prodotti deve diventare una scala

Nel mercato business la varietà dell’offerta è ampia. Si va da servizi vicini al broadband consumer fino all’Ethernet pienamente gestito. Tra questi estremi si apre uno spazio strategico per offerte intermedie.

Una scala di prodotti ben progettata consente di accompagnare bisogni diversi. Non tutte le imprese vogliono o possono acquistare il livello più alto. Tuttavia, molte chiedono più garanzie rispetto a una connessione standard.

La sfida è evitare due errori opposti. Un portafoglio troppo povero lascia valore sul tavolo. Uno troppo complesso aumenta costi commerciali e operativi. La soluzione sta in pochi livelli chiari, costruiti sulla domanda reale.

Ogni gradino deve rispondere a scelte deliberate. Quanta banda simmetrica offrire. Quale livello di contesa accettare. Quali tempi di ripristino garantire. Quale prezzo associare alle diverse soglie di servizio.

La connettività B2B premia chi sa rendere leggibile la complessità. Le imprese non vogliono decifrare cataloghi opachi. Vogliono capire quale servizio protegge meglio i loro processi, con costi coerenti.

Le nicchie verticali possono generare valore

Le opportunità più interessanti non sempre coincidono con i segmenti più grandi. Secondo Analysys Mason, alcune nicchie ben definite possono offrire spazi rilevanti. Tra queste figurano i collegamenti impresa-data center, le rotte dedicate per i servizi finanziari e la connettività privata per retail e sanità multi-sede.

Questi ambiti non sono facilmente leggibili attraverso dati pubblici. Richiedono ricerca primaria presso gli utenti finali e analisi dell’impronta infrastrutturale. Solo così un provider può capire dove è davvero competitivo. Il punto non è inseguire ogni verticale. È scegliere le nicchie in cui rete, capacità commerciale e competenze di servizio si rafforzano a vicenda. La crescita più sostenibile nasce da questo allineamento.