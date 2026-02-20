Tlc, la poliarchia regolatoria frena il roll out delle reti

lo scenario

Le semplificazioni varate negli ultimi anni iniziano a dare segnali su scavi e cavidotti, ma l’attuazione resta disomogenea tra territori. Tra competenze distribuite, prassi non allineate e poche conferenze dei servizi, i tempi autorizzativi si allungano e i cantieri procedono a ritmo irregolare, con effetti diretti su investimenti e coperture. L’analisi di I-Com