La competitività di un sistema economico dipende sempre più dalla capacità di garantire regole chiare, processi rapidi e responsabilità definite. È questo il punto centrale del nuovo studio “Ex Pluribus Unum. Una roadmap verso una regolazione economica pro-competitiva”, prodotto da I-Com e presentato a Roma presso Palazzo Giustiniani. Il lavoro offre una ricostruzione ampia della struttura regolatoria italiana, individuando nella frammentazione multilivello uno dei principali ostacoli allo sviluppo dei settori strategici.
Tlc, la poliarchia regolatoria frena il roll out delle reti
Le semplificazioni varate negli ultimi anni iniziano a dare segnali su scavi e cavidotti, ma l’attuazione resta disomogenea tra territori. Tra competenze distribuite, prassi non allineate e poche conferenze dei servizi, i tempi autorizzativi si allungano e i cantieri procedono a ritmo irregolare, con effetti diretti su investimenti e coperture. L’analisi di I-Com
