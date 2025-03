Banda larga via satellite, balzo record del titolo Eutelsat. “Oneweb unica alternativa a Starlink”

Performance stellare per Eutelsat alla Borsa di Parigi: la società europea dei satelliti beneficia delle tensioni geopolitiche e dell’entusiasmo per la connettività dallo spazio e il titolo fa un balzo fino al 125%. Gli investitori sono pronti a scommettere su una forte accelerazione della domanda di banda larga satellitare in Europa come alternativa alla costellazione Starlink di Elon Musk, sullo sfondo delle tensioni tra le due sponde dell’Atlantico e l’aumento dei budget per la difesa dei Paesi europei.

Il titolo dell’operatore satellitare franco-britannico ha guadagnato oltre il 100% in due sedute, più che raddoppiando il suo valore in Borsa: dopo il +39% di ieri, il titolo sale oggi di un altro 66%, a 3,34 euro, dopo essere arrivato a guadagnare fino al 123%.

Il gruppo, che tramite OneWeb opera nei satelliti a bassa orbita, ha sottolineato il suo impegno a rafforzare l’autonomia europea in materia e a fornire accesso all’Ucraina, dilaniata dalla guerra e ora privata dal sostegno Usa.

Eutelsat cresce come alternativa a Starlink

“Le tensioni tra Stati Uniti ed Europa mettono a rischio lo slancio delle vendite di Starlink in Europa e OneWeb è l’unica altra opzione in orbita terrestre bassa”, rilevano gli analisti di Oddo Bhf.

“Ci aspettiamo che i clienti che acquistano soluzioni di connettività satellitare gestiscano i rischi correlati a un singolo fornitore, motivo per cui potrebbero cercare fornitori di capacità aggiuntivi”, notano gli analisti di Ing.

Eutelsat, che si è fusa con OneWeb della Gran Bretagna nel 2023, gestisce una costellazione di circa 650 satelliti in orbita terrestre bassa (Leo) che forniscono accesso a Internet a un’ampia gamma di clienti aziendali. OneWeb è la seconda costellazione Leo più grande al mondo dopo Starlink di Space X, nonostante sia meno di un decimo delle sue dimensioni.

Il fronte ucraino

Secondo indiscrezioni del Ft, Eutelsat sta discutendo con i governi europei la fornitura di connessione aggiuntiva all’Ucraina, qualora dovesse materializzarsi un disimpegno di Starlink. Eutelsat “sta attivamente collaborando con le istituzioni europee e con i suoi partner industriali” e i suoi dispositivi “potrebbero essere rapidamente dispiegati in Ucraina per connettere le missioni e le infrastrutture più critiche”, si legge.

Infatti, la decisione dell’amministrazione Usa di sospendere gli aiuti militari al Paese, dopo lo scontro alla Casa Bianca tra il presidente Donald Trump e il presidente Volodymyr Zelensky, potrebbe portare anche alla chiusura all’accesso a Starlink da parte di Kiev, fanno notare gli operatori. La possibilità era stata in precedenza menzionata dai negoziatori statunitensi in caso di mancato accordo con Washington per una rapida conclusione della guerra.

Eutelsat è già operativa in Ucraina. “Abbiamo distribuito e continuiamo a gestire centinaia di terminali in Ucraina e nel Mar Nero, rafforzando l’impegno dell’Europa per la resilienza digitale dell’Ucraina”, ha affermato un portavoce di Eutelsat in una dichiarazione a Reuters.

Banda larga satellitare, le alternative europee

Le alternative europee a Starlink per la banda larga via satellite esistono, ma non sono, al momento, paragonabili all’ecosistema di Elon Musk. Le soluzioni finanziate con i fondi Ue richiedono tempi lunghi di realizzazione, mentre ono già disponibili quelle private ma con costi superiori a Starlink e soprattutto una copertura minore, dato che la costellazione di Musk ha già in orbita 6800 satelliti.

In cantiere c’è l’Iris2 dell’Ue (Infrastruttura per la resilienza, l’interconnettività e la sicurezza via satellite), che offrirà maggiori capacità di comunicazione agli utenti governativi e alle imprese, garantendo nel contempo la banda larga Internet ad alta velocità per far fronte alle zone senza connettività. Questa costellazione multi-orbitale combinerà i benefici offerti dai satelliti Low Earth (Leo), Geostationary (Geo) e Medium Earth Orbit (Meo) e fornirà servizi di comunicazione sicuri all’Ue e ai suoi Stati membri, nonché connettività a banda larga per i cittadini europei, le imprese private e le autorità governative. I servizi governativi mirano a fornire connettività sicura agli utenti governativi per garantire capacità resilienti e mondiali agli Stati membri. I servizi commerciali devono essere forniti da partner commerciali che offrono servizi competitivi con tecnologie all’avanguardia. Nell’ottobre 2024 la Commissione europea ha aggiudicato al consorzio SpaceRise un contratto di concessione di 12 anni per lo sviluppo, la diffusione e la gestione del sistema satellitare dell’Unione per la connettività sicura Iris, ma per la messa a regime si dovrà attendere il 2030.

Ci sono però anche progetti conclusi che hanno fatto da apripista per l’avvio per la creazone di Iris2. Il progetto Saber ha riunito le autorità regionali e le parti interessate al fine di affrontare il divario digitale nell’Ue-27 e garantire la copertura della banda larga per tutti. L’iniziativa ha stabilito le condizioni per un contributo efficiente ed efficace dei sistemi satellitari a sostegno del conseguimento degli obiettivi fissati nell’agenda digitale europea.

Bresat ha invece fornito informazioni sulla copertura della banda larga per regione, studi di casi di diffusione della banda larga via satellite, criteri chiave e migliori pratiche per il successo della diffusione, potenziali fonti di finanziamento, analisi costi-benefici, orientamenti per lo sviluppo di business case, nonché l’organizzazione di seminari ed eventi di divulgazione in tutta Europa.

Sul fronte dei servizi a banda larga satellitare offerti dai privati, spicca la costellazione per la connettività a banda larga e bassa latenza in orbita Leo OneWeb, realizzata da Eutelsat e composta da circa 650 satelliti. La concessionaria italiana è Telespazio e possiede anche 34 satelliti geostazionari.

L’azienda lussembrughese Ses è specializzata nella fornitura di connessioni ad enti governativi eimprese mentra la britannica nelle comunicazioni dedicate al settore finanziario ma con un focus sull’Africa.

Al momento nessuna di queste alternative può davvero competere con Starlink per copertura e per prezzo.