L’ingresso di SpaceX al Nasdaq segna una tappa storica per i mercati finanziari e per l’intera space economy. La società fondata da Elon Musk completa la più grande quotazione in Borsa mai realizzata, raccogliendo 75 miliardi di dollari attraverso il collocamento di oltre 555 milioni di azioni al prezzo di 135 dollari ciascuna. L’operazione attribuisce all’azienda una capitalizzazione di mercato di circa 1.770 miliardi di dollari, un valore che la colloca immediatamente tra le maggiori società quotate al mondo.

Un record che riscrive la storia delle Ipo

Con una raccolta pari a 75 miliardi di dollari, SpaceX supera nettamente il precedente primato detenuto da Saudi Aramco, che nel 2019 aveva raccolto 29,5 miliardi. Le dimensioni dell’operazione confermano il ruolo centrale assunto dall’azienda nel panorama tecnologico globale e testimoniano l’interesse degli investitori per le infrastrutture spaziali e satellitari.

Il debutto rappresenta inoltre un passaggio simbolico per il settore, che per la prima volta vede una società nata nell’economia dello spazio raggiungere una valutazione tipica dei giganti della tecnologia digitale.

Starlink e Falcon sostengono il business

Dietro la maxi valutazione si trova un’attività industriale ormai consolidata. I ricavi di SpaceX derivano principalmente dal sistema di connettività satellitare Starlink e dai servizi di lancio garantiti dal vettore Falcon, che insieme rappresentano la quota predominante del fatturato del gruppo.

Starlink, in particolare, è diventata una delle più estese reti satellitari al mondo, con una presenza crescente nei mercati della connettività residenziale, enterprise e governativa. La costellazione costituisce oggi il principale asset commerciale dell’azienda e la base sulla quale SpaceX punta a costruire nuove linee di sviluppo.

La sfida della redditività

La quotazione arriva in una fase caratterizzata da investimenti molto elevati. Nel 2025 la società ha registrato una perdita netta di quasi 5 miliardi di dollari a fronte di ricavi pari a circa 18,7 miliardi.

Gran parte delle risorse è stata destinata allo sviluppo di Starship, il sistema di trasporto spaziale riutilizzabile che rappresenta il pilastro delle ambizioni di lungo periodo dell’azienda. Il programma è considerato strategico sia per le future missioni lunari e marziane sia per l’espansione delle attività commerciali in orbita.

La quotazione al Nasdaq riflette quindi non soltanto il business già esistente, ma anche la capacità attribuita a SpaceX di trasformare in mercato attività che oggi si trovano ancora in una fase di sviluppo.

Space economy e intelligenza artificiale nel piano di crescita

Accanto ai servizi di lancio e alla connettività satellitare, SpaceX individua nuove opportunità di crescita nell’intersezione tra infrastrutture spaziali e intelligenza artificiale. Tra gli scenari indicati dalla società figurano applicazioni legate all’elaborazione dati e a future infrastrutture digitali in orbita.

Si tratta di un posizionamento che rafforza il legame tra la space economy e il mercato dell’AI, due comparti che stanno attirando una quota crescente di capitali globali. La quotazione di SpaceX viene letta dagli osservatori come un passaggio destinato ad avere effetti anche sulle future operazioni finanziarie delle grandi aziende tecnologiche.

Musk mantiene il controllo della società

Nonostante l’apertura al mercato, Elon Musk conserva una posizione dominante nella governance del gruppo. Grazie a una struttura azionaria con diritti di voto privilegiati, l’imprenditore continuerà a detenere oltre l’80% del potere di voto.

La scelta garantisce continuità strategica in una fase cruciale per l’evoluzione dell’azienda e conferma un modello già adottato da diverse società tecnologiche statunitensi, dove il fondatore mantiene un ruolo determinante anche dopo la quotazione.

Un passaggio chiave per il settore spaziale

L’ingresso di SpaceX a Wall Street rappresenta molto più di una semplice operazione finanziaria. La quotazione certifica la maturazione dell’industria spaziale commerciale, trasformando un’azienda nata con l’obiettivo di ridurre il costo dell’accesso allo spazio in uno dei gruppi più valorizzati del pianeta.